-¿Vivió personalmente alguna situación de este tipo?

-En lo que a mí respecta, me costó entender los silencios masculinos o no confundirlos con indiferencia o desprecio. Me di cuenta de que, en realidad, eran producto de la gran timidez propia del hombre de campo y el operario minero, característica que puede mal interpretarse. En síntesis, diría que las mujeres, por nuestra parte, intentamos que nos traten como pares, mientras que los hombres quieren cuidarnos y no saben cómo. En la actualidad, desde la perspectiva profesional, operativa y de relación social entre los dos, puedo afirmar que, en la operación minera, hubo una evolución importante. Por dar un ejemplo cotidiano, yo tenía que ponerme tres pares de medias para que los botines no me bailaran, o adaptar los mamelucos porque la ropa estaba preparada para varones y ni siquiera las instalaciones eran apropiadas. Además, debía compartir el baño con 50 hombres. Hoy esos inconvenientes ya no existen.