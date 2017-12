-No tenemos una legislación adecuada, no tenemos herramientas suficientes ni a nivel de prevención ni a nivel de respuesta. No sé si tenemos la preparación para prevenir fenómenos de movimientos ilegales de dinero y nuestra frontera no está debidamente custodiada para enfrentar los casos de lavado de dinero. Sabemos que nuestra frontera es un colador, y así como se puede pasar con un documento falso, también lo pueden hacer las organizaciones criminales con dinero de operaciones ilegales. Tenemos una todavía tibia prevención a nivel bancario y financiero con los controles de evaluación de riesgo. Vemos con mucha preocupación lo que está ocurriendo en la Triple Frontera o en los sectores calientes de la Argentina, y, por otra parte, también tenemos una deficiencia legal en materia de procedimientos penales. A diferencia de Chile, donde Sebastián Piñera define la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) como una organización terrorista, en Argentina, de un modo culposo, algunos fiscales les toman testimonio a miembros de ese grupo, encapuchados y sin que den su nombre.