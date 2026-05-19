Alexa Torrex se mudó de la casa en la que vivía con su expareja Jhorman Toloza: “Mala energía”

La creadora de contenido aseguró que sentía energías negativas en el lugar que compartió con su ex - crédito @famossssscol/IG

Alexa Torrex compartió con sus seguidores la decisión de abandonar el apartamento en el que residía con su exprometido Jhorman Toloza, creador de contenido con el que sostenía una relación antes de entrar a La casa de los famosos Colombia y cuyo romance acabó tras el shippeo con Tebi Bernal.

De acueredo con la creadora de contenido, permanecer en ese lugar ya no era una opción para ella. El anuncio se dio a través de su cuenta oficial de Instagram, donde la artista cuenta con una audiencia de más de dos millones de seguidores.

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En el video que publicó, Alexa Torrex relató que la mudanza estaba casi finalizada y que era imposible seguir en ese apartamento.

“Ya estamos terminando de hacer la parte de la mudanza porque, ajá, no puedo seguir viviendo acá, ya entenderán las razones”, manifestó la creadora. Sumado a estas declaraciones, ,mostró algunos electrodomésticos como la nevera y la lavadora, recordando que tres años atrás hacía planes en ese mismo sitio.

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Alexa compartió en redes que encontró su apartamento destrozado luego de regresar de 'La casa de los famosos' y su ex Jhorman Toloza fue señalado por los daños - crédito Canal RCN - @alexatorrexcontreras / Instagram

La ruptura con Jhorman Toloza y la posterior separación física del hogar han sido temas de conversación entre los seguidores de Alexa. Según relató, al regresar al apartamento, notó que el ambiente no era el mejor y que la energía del lugar era negativa.

“Todas estas cosas me ha ayudado mi familia, porque estar acá la verdad se siente mucho la mala energía y la mala vibra“, explicó, dejando en claro que no solo se trata de un cambio de residencia, sino de cerrar una etapa.

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La decisión de mudarse surgió para dejar atrás aquello que la afectaba emocionalmente. En sus palabras, acudió al apartamento únicamente para recoger ropa, mientras que el resto de sus pertenencias serían almacenadas en una bodega.

“Vine por ropa, del resto de cosas las voy a guardar en una bodega, porque ahora estoy viviendo con mis papás. No quiero estar sola, creo que no es momento para eso y ellos me están dando apoyo moral”, detalló, subrayando el rol de su familia en este nuevo proceso.

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Alexa Torrex ya inició un proceso legal con lo que ocurrió en su apartamento - crédito @alexatorrexcontreras/ Instagram

El hecho de que Alexa Torrex opte por vivir nuevamente con sus padres responde a la necesidad de compañía y respaldo emocional. “Según ellos, ellos viven conmigo”, bromeó en uno de los videos, haciendo referencia al ambiente familiar que la rodea en esta nueva etapa.

Respecto al estado en que encontró el apartamento, la creadora de contenido mencionó que no estaba en buenas condiciones y que hubo algunos daños, aunque no abundó en detalles. “Pues ajá, de lo que dejó, ¿no? Porque por ahí hizo unos daños”, reveló, haciendo alusión a la situación tras la salida de su exprometido.

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El interés por la vida de Alexa Torrex se mantiene tanto por su papel en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, teniendo en cuenta que ha aprovechado sus redes sociales para mantener informados a sus seguidores sobre cada paso de su día a día, encontrando en ellos una vía de desahogo y compañía.

La creadora de contenido Alexa Torrex denunció en redes sociales que su vivienda fue encontrada en estado de destrucción, con muebles dañados, maquillaje roto y palabras ofensivas escritas en varias superficies - crédito @szaira1714/ TikTok

El proceso de mudanza y la elección de dejar atrás el lugar donde vivía con Jhorman Toloza marcan un nuevo comienzo para la cucuteña. La creadora dejó en claro que la prioridad en este momento es su tranquilidad, el apoyo de su familia y la búsqueda de un ambiente más saludable emocionalmente.

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Las reacciones acerca de esta decisión no tardaron en aparecer y rápidamente, los internautas dejaron mensajes como: “Lo mejor que uno puede hacer siempre es renovar energías”; “Digan lo que digan, él siempre estuvo de su lado, pero lo que hizo no estuvo bien”; “Los padres en esos momentos son el mejor soporte que pueden tener”, entre otros.