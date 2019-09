–¿Qué necesidades encontraron en las comunidades que visitaron?

–Por un lado, hay una emergencia asociada que es la sequía, y la vienen viviendo desde hace algunos meses. Cuando analizamos sectorialmente encontramos varios focos. Hay problemas de salud, ya que las comunidades están presentando problemas respiratorios que no responden a la zona ni a la época y tienen que ver con la baja protección al respirar en un ambiente viciado de humo. También hay afecciones relacionadas a la dimensión gastroentérica, ya que las condiciones de agua no son las óptimas porque sedimenta mucha cantidad de ceniza. A esto se suma el hecho de que el calor genera deshidratación; y, de la mano, hay muchas infecciones dérmicas y cutáneas relacionadas a la ceniza. El segundo factor es que hay malas condiciones de higiene por la poca disponibilidad de agua. A pesar de que se instalaron pozos, no dan abasto. No hay disponibilidad de agua y por lo tanto hay que priorizar, porque hay tres frentes: ganado, fuego y consumo de personas. Como consecuencia, el ganado está muriendo. Los atajados (N. de la R.: unas pequeñas reservas de agua, pequeñas lagunas que tienen algunas comunidades) que antes eran para el ganado, ahora se están utilizando para combatir el fuego.