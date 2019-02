Uno de los grandes artífices de este alentador presente es, sin dudas, el gobernador saliente, Rick Scott, quien asumió el cargo en enero de 2011, fue reelecto en 2014 y acaba de incorporarse al Senado federal como representante de este mismo estado. En su último discurso anual ante la Legislatura de la Florida sobre el "estado del Estado" (The State of the State), Scott se encargó de remarcar los logros de los últimos ocho años: la incorporación de cerca de 1,5 millones de nuevos puestos de trabajo en el sector privado, un aumento del PBI de 26% y una reducción de la deuda de 9000 millones. "La Florida ha experimentado esta increíble recuperación económica porque hemos trabajado duro en la reducción de la carga tributaria, lo que ha permitido a las familias ahorrar más de 7500 millones de dólares", afirmó. "Trabajando juntos –agregó–, hemos liberado dinero que estaba en manos del gobierno y se lo hemos devuelto a los floridenses".