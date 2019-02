-¿Vislumbra alguna reacción de Rusia y China en defensa de Maduro?

-Rusia no va a gastar capital económico, que no le sobra, en salvar a Maduro. A Moscú le interesa recuperar el dinero que le prestó a Venezuela. Por su parte, China está en una situación muy delicada con EE. UU., tanto desde un punto de vista político como comercial y estratégico; y no va a poner en riesgo esa relación, que ya está bastante mal encaminada, para meterse en el "patio trasero" de EE. UU.