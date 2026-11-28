La Feria Internacional del Libro de Guadalajara celebra su 40.ª edición con Italia como país invitado de honor y transmisiones oficiales por YouTube.

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La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) celebra este año su 40.ª edición, del 28 de noviembre al 6 de diciembre, con Italia como país invitado de honor y más de 900 autores de todo el mundo. Para quienes no puedan estar en Guadalajara, la feria transmite una selección de sus actividades en vivo y de forma gratuita a través de su canal oficial de YouTube. Los horarios son de México; para seguirlos desde otros países, hay que sumar 1 hora en Colombia y Perú, 3 horas en Argentina y 7 horas en España.

Las transmisiones se pueden ver en: youtube.com/@FILGuadalajara/streams

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Sábado 28 de noviembre

11:00 h — Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances a Gioconda Belli / Ceremonia de inauguración de la 40 Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Lectura del acta del jurado y laudatio: Carmen Alemany. Discurso de recepción: Gioconda Belli. (Colombia y Perú: 12:00 h / Argentina: 14:00 h / España: 18:00 h)

Poeta, novelista, ensayista y activista, Gioconda Belli (Nicaragua, 1948) es una de las voces más destacadas de la literatura latinoamericana contemporánea. Su participación en la revolución nicaragüense y su posterior ruptura con el sandinismo influyeron en una obra que aborda la feminidad, el amor, la libertad, la política y la justicia social, con títulos como Línea de fuego, La mujer habitada, Sofía de los presagios y El país de las mujeres, traducidos a más de veinte idiomas. El jurado del Premio FIL la eligió por unanimidad y destacó su renovación del lenguaje literario y su poesía sobre el cuerpo, el deseo y el goce femenino. Es la primera mujer centroamericana en recibir el galardón.

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17:30 h — La penúltima hora. Participa: Salman Rushdie. Presenta: Jesús Silva-Herzog Márquez. Con traducción inglés-español. Actividad con prerregistro previo en eventbrite.com/e/2003739106607 (Colombia y Perú: 18:30 h / Argentina: 20:30 h / España: 00:30 h)

En su nuevo libro de relatos, Rushdie regresa a la ficción tras el ataque de 2022 que relató en Cuchillo, para recorrer el Bombay de Hijos de la medianoche y los tres países donde vivió —India, Inglaterra y Estados Unidos—, y reflexionar sobre la muerte, la identidad y la pertenencia.

Salman Rushdie dialoga con Jesús Silva-Herzog Márquez en el marco de las actividades inaugurales de la FIL Guadalajara. (REUTERS/Fabrizio Bensch)

20:00 h — Mal de amores: del libro a la pantalla. Participa: Ángeles Mastretta. (Colombia y Perú: 21:00 h / Argentina: 23:00 h / España: 03:00 h)

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Escritora y periodista poblana (1949), Mastretta es autora de Arráncame la vida y Mal de amores, con la que en 1997 se convirtió en la primera mujer en ganar el Premio Rómulo Gallegos. Este año, la novela llegó a Netflix como serie, dirigida por su hija Catalina Aguilar Mastretta.

Domingo 29 de noviembre

12:30 h — Apertura del Salón Literario Carlos Fuentes. Participa: Alessandro Baricco. Modera: Leonardo Curzio. Presenta: Valeria Luiselli. (Colombia y Perú: 13:30 h / Argentina: 15:30 h / España: 19:30 h)

Escritor, dramaturgo y músico italiano nacido en Turín en 1958, Alessandro Baricco estudió filosofía y piano antes de dedicarse a la literatura. Autor de Seda, Océano mar y Novecento, entre otras obras traducidas a decenas de idiomas, es uno de los narradores europeos de mayor alcance internacional de las últimas décadas.

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El autor italiano Alessandro Baricco encabeza la sesión de apertura del Salón Literario Carlos Fuentes. (Photo by Leonardo Cendamo/Getty Images)

17:00 h — Homenaje a Juan Rulfo. Participan: Juan Carlos Rulfo, Pablo Rulfo, Marisol Schulz Manaut, Élmer Mendoza y Rogelio Cuéllar. (Colombia y Perú: 18:00 h / Argentina: 20:00 h / España: 00:00 h)

17:00 h — La república. Autor: Jorge Volpi. Presentan: Mayra González y Nick. (Colombia y Perú: 18:00 h / Argentina: 20:00 h / España: 00:00 h)

18:00 h — 26 en el 26. FIL Novelistas. Participan: Rosa Chávez Yacila, Luis García Manríquez y Natalia García Freire. Modera: Rosa Brizuela. (Colombia y Perú: 19:00 h / Argentina: 21:00 h / España: 01:00 h)

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19:00 h — La hora antes del alba. Premio Planeta 2026. Autora: Isabel Allende. Editorial: Planeta / Grupo Planeta. Para acceder, retirar pulsera en el stand de Grupo Planeta (E1) el domingo 29 de 9:00 a 17:00, hasta agotar existencias. (Colombia y Perú: 20:00 h / Argentina: 22:00 h / España: 02:00 h)

Isabel Allende retoma la historia de la familia Trueba en la novela La hora antes del alba tras ganar el Premio Planeta 2026.

Cuarenta años después de La casa de los espíritus, Isabel Allende regresa al universo de los Trueba con La hora antes del alba, ganadora del Premio Planeta 2026. La novela retoma la historia de Alba Trueba en los años de la dictadura chilena: sola tras la muerte de su abuelo, embarazada y bajo la amenaza de su antiguo captor, la protagonista espera el regreso de su primer amor mientras intenta reconstruir su vida. Es la primera vez que Allende publica con Grupo Planeta.

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20:00 h — Contar la realidad: del periodismo a la literatura de no ficción. Actividades de El País. Participan: Siri Hustvedt, Jorge Zepeda Patterson y Javier Lafuente. Modera: Galia García Palafox. (Colombia y Perú: 21:00 h / Argentina: 23:00 h / España: 03:00 h)

Lunes 30 de noviembre

16:00 h — Mil Jóvenes con Gioconda Belli, Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026. Presenta: Ángeles Mastretta. (Colombia y Perú: 17:00 h / Argentina: 19:00 h / España: 23:00 h)

Martes 1 de diciembre

17:00 h — Del laberinto se sale leyendo: 40 años sin Borges. Presentan: Eduardo Sacheri y Romeo Tello. (Colombia y Perú: 18:00 h / Argentina: 20:00 h / España: 00:00 h)

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Eduardo Sacheri y Romeo Tello presentan la mesa dedicada a los cuarenta años del fallecimiento de Jorge Luis Borges. (Coetesía PRH)

Miércoles 2 de diciembre

18:00 h — Entrega del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2026 a Josefina Licitra. Participan: Josefina Licitra, Roberto Domínguez Cáceres y Daniel Centeno Maldonado. Auspiciado por el Claustro de Sor Juana. (Colombia y Perú: 19:00 h / Argentina: 21:00 h / España: 01:00 h)

Josefina Licitra recibe el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2026 auspiciado por el Claustro de Sor Juana.

18:30 h — Los vínculos que nos atraviesan. Participan: Alejandra Martínez de Miguel, Elma Correa, Juliana Gómez Nieto, María Fernanda Ampuero y Olga Campofreda. (Colombia y Perú: 19:30 h / Argentina: 21:30 h / España: 01:30 h)

Jueves 3 de diciembre

10:30 h — Los versos que no sabíamos que necesitábamos: leer a Sabines hoy. Participan: Julia Santibáñez Escobar, Benito Taibo y Fernando Rivera Calderón. (Colombia y Perú: 11:30 h / Argentina: 13:30 h / España: 17:30 h)

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11:30 h — Pódcast: nuevas formas de contar el mundo. Participan: Gabriela Cabezón Cámara, Andrés Cota Hiriart y Javier Peña López. Modera: Elena Bazán. (Colombia y Perú: 12:30 h / Argentina: 14:30 h / España: 18:30 h)

19:00 h — Lectura polifónica con ganadoras del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz. Participan: Gioconda Belli, Gabriela Cabezón Cámara, Ana García Bergua, Margo Glantz, María Ospina Pizano, Marina Perezagua, Claudia Piñeiro, Laura Restrepo, Fernanda Trías, Nona Fernández y Josefina Licitra. Presenta: Laura Niembro Díaz. (Colombia y Perú: 20:00 h / Argentina: 22:00 h / España: 02:00 h)

Viernes 4 de diciembre

11:30 h — ¿El mundo que viene? Participan: Laura Restrepo, Verena Cavalcante, Roberto Chuit Roganovich y Alberto Chimal. (Colombia y Perú: 12:30 h / Argentina: 14:30 h / España: 18:30 h)

16:00 h — Mil Jóvenes con Julieta Venegas. Participa: Julieta Venegas. (Colombia y Perú: 17:00 h / Argentina: 19:00 h / España: 23:00 h)