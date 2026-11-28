La biblioteca del escritor y filósofo italiano Umberto Eco se trasladó a la Universidad de Bolonia, en el Palazzo Poggi de la ciudad del norte de Italia

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Como los misteriosos monjes que imaginó en El nombre de la rosa, Umberto Eco atesoró a lo largo de su vida una biblioteca enorme, enriquecida con todo tipo de saberes. Ahora, diez años después de su muerte, la colección ya está en Bolonia (norte de Italia) con el desafío de respetar rigurosamente el orden con el que solía colocar sus libros, para no perder un universo invisible de conexiones literarias.

Eco acumuló decenas de miles de libros en su apartamento de Milán (norte) pero, tras morir en 2016, sus herederos decidieron donarlo todo: 1.300 tomos antiguos fueron al Estado y otros 32.500 modernos a la Universidad de Bolonia, donde enseñó durante tres décadas. Allí cabe de todo, muestra de su erudición: filosofía, semiótica, esoterismo, astronomía, demonología, música y un sinfín de rarezas; revistas, cómics, poemarios hasta obras de grandes autores como Cervantes, Shakespeare, Joyce, Borges o García Márquez.

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Eco y la ‘Ley del buen vecino’

Los herederos de Umberto Eco donaron 32.500 libros modernos a la Universidad de Bolonia y 1.300 tomos antiguos al Estado italiano

Sin embargo, trasladar esta biblioteca de Milán a Bolonia no ha sido tan sencillo como transportarla en cajas. No. Era esencial respetar el curioso método con que el autor la ordenaba.

Eco seguía a rajatabla la conocida como “Ley del buen vecino” del historiador Aby Warburg (1866-1929), según la cual cuando alguien termina de leer un libro y acude a la estantería en busca de otro, el que de verdad necesita es el que tiene inmediatamente al lado. Su organización debe favorecer la asociación entre temas y disciplinas. De este modo el filósofo italiano no solo creó una biblioteca gigantesca sino que también concibió un mundo de conexiones temáticas invisibles entre los tomos que la componían.

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Para no desbaratarlo, los expertos primero tuvieron que analizar y mapear la colección de Eco de Milán. Y después, llevarla a algún lugar en Bolonia que pudiera acogerla. La solución fue el Palacio Poggi, en cuyas salas a doble altura y con escaleras de caracol se han ido colocando los volúmenes, concienzudamente, como un tetris. Una vez cumplida esta extenuante tarea, los libros ya están disponibles para su consulta –previa reserva y sin posibilidad de préstamo– en la flamante Biblioteca Eco.

En el mundo del profesor

El catálogo personal del pensador reúne tratados sobre semiótica, demonología y astronomía junto a textos de Cervantes, Shakespeare y Borges

El archivo está custodiado por su encargada, Ilaria Bortolotti, que recibe a esta agencia para mostrar este mundo de papel en el que se mueve como pez en el agua. “Hemos tenido que respetar rigurosamente el orden de los libros (...) Si hubiéramos cambiado algo, habríamos perdido el significado que Eco quiso dar a este mapa de la literatura mundial”, reconoce.

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La bibliotecaria explica cómo funciona la ‘Ley del buen vecino’. Eco, por ejemplo, conservaba la Divina Comedia, el tríptico del siglo XIV con el que Dante imaginó el infierno, el cielo y el purgatorio cristianos, junto a El viaje nocturno de Mahoma (siglo VII). “En un primer momento nos sorprendió pero después descubrimos que uno de los modelos de Dante fue este texto fundamental del Islam”, ilustra la experta.

Un vistazo a los anaqueles revela las pasiones del intelectual, como el medievo o el misterio, temas que convergerían en su primer gran éxito editorial, El nombre de la rosa (1980), inolvidable noir en una tenebrosa abadía llevado después a la gran pantalla. En las baldas de esta biblioteca no faltan otras disciplinas menos comunes, como el satanismo o las conspiraciones que inspiraron otra de sus novelas más conocidas, El péndulo de Foucault (1988).

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Rastros de su curiosidad

La colección quedó ubicada en el Palacio Poggi de Bolonia y recibe consultas de lectores mediante reserva previa sin opción de préstamo

Pero la Biblioteca Eco no solo ha logrado mantener el orden de sus libros sino que, además, entre sus páginas pueden descubrirse anotaciones de su puño y letra o fragmentos subrayados.

Bortolotti toma un enorme volumen azul titulado The Medieval Library, pasa sus páginas con esmero hasta encontrar lo que andaba buscando. Indica con el dedo en el margen un frailecillo dibujado a lapicero. ¿El origen del sagaz Fray Guillermo de Baskerville? Quién sabe...

Por otro lado, se enriquecerá próximamente con otros 11.000 documentos, entre cartas o manuscritos, que aún están en la casa de vacaciones del pensador en Las Marcas (centro).

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Bolonia, ciudad universitaria y librera por excelencia, seguirá así vinculada al prof con la alta misión de custodiar este valioso tesoro de historias, lenguas y tradiciones ancestrales. No es una tarea menor. Si algo defendió aquel sabio en plena era de la tecnología fue el valor del libro, la necesidad de que el conocimiento humano perviviera en un soporte tangible, físico.

La paradoja de nuestro tiempo, solía advertir, es que dispongamos de libros “fresquísimos” impresos hace más de 500 años mientras que muchos de nuestros ordenadores ni siquiera pueden leer ya los “paleolíticos” discos compactos. Por ahora, su biblioteca estará a buen recaudo en su ciudad adoptiva, Bolonia, a disposición de los estudiantes que se quieran asomar al saber de la Humanidad a través de sus páginas.

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Fuente: EFE

[Fotos: EFE/ Gonzalo Sánchez; Video: imágenes, EFE/ Gonzalo Sánchez; locución: EFE/ Diego Barajas]