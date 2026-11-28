El Ministerio de Cultura porteño organiza funciones gratuitas de cine con títulos destacados de los festivales de Sitges y Biarritz

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Del viernes 4 al domingo 6 de diciembre, Buenos Aires tendrá funciones gratuitas de cine fantástico, terror y producciones latinoamericanas que pasaron por los certámenes de Sitges y Biarritz, dos de los encuentros cinematográficos más influyentes del circuito europeo. La primera edición de la Semana del Festival de Biarritz se realizará en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) y, en simultáneo, se concretará la décima edición de la Semana de Sitges en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444). Las entradas para ambas muestras son gratuitas.

Cinco películas y la presencia de referentes del festival catalán

El Sitges – Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, fundado en 1968, funciona como referente mundial del género y a lo largo de su historia recibió a figuras como David Lynch, Quentin Tarantino, Tilda Swinton y Guillermo del Toro. Para esta décima edición porteña, estarán presentes Mònica Garcia i Massagué, directora de la Fundación Sitges, y Diego López-Fernández, adjunto de dirección artística del certamen, quienes presentarán cada una de las funciones en el Centro Cultural 25 de Mayo.

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La cartelera de cine fantástico en Villa Urquiza reúne largometrajes como 'Gummy', 'Dante', 'Sanguine' (foto), 'No salgas' y 'Las hijas'

La apertura será el viernes 4 a las 21:30 con Gummy, de Javi Prada, protagonizada por Javier Botet, Jan Cornet y Macarena Gómez, que sigue a un hombre que sale en busca de una víctima y termina enfrentado a una joven que transforma la cacería en una lucha por su propia supervivencia. El sábado 5 a las 18 llega Dante, de Hugo Ruiz, con Chino Darín y Ester Expósito, centrada en un paramédico que queda envuelto en un enfrentamiento entre bandas criminales durante su turno nocturno. A las 21 se proyectará Sanguine, de Marion Le Corroller, en la que una médica residente comienza a experimentar una inquietante transformación mientras atiende a pacientes con síntomas inusuales.

El cierre llega el domingo 6: a las 18 se verá No salgas, de Victoria Linares, que combina duelo, deseos reprimidos y terror durante una escapada entre amigas, y a las 21, Las hijas, de Daniel Romero, con la historia de una joven secuestrada que despierta en una casa en el bosque donde otras tres mujeres viven retenidas.

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Los directivos del festival catalán asisten al Centro Cultural 25 de Mayo para presentar la décima edición de la Semana de Sitges

El cine latinoamericano premiado en Biarritz

La primera Semana del Festival de Biarritz en Buenos Aires se desarrollará el sábado 5 y el domingo 6 de diciembre en la Sala Leopoldo Lugones. Organizado junto con el Festival Biarritz Amérique Latine, el ciclo reúne tres largometrajes y tres cortos de países como México, Brasil, Chile y Argentina, y todas las funciones serán presentadas por Serge Fohr, presidente del festival, y Jean-Christophe Berjon, director artístico, quienes viajan a la ciudad para la ocasión.

La programación arranca el sábado 5 a las 17 con los cortometrajes Los arcos dorados de Olinda, de Douglas Henrique, y Llamarse Olimpia, de Indira Cato. Esta última obtuvo el premio Abrazo al mejor documental en la 35ª edición del festival y retrata la lucha de Olimpia Coral Melo contra la violencia sexual digital en México. A las 20 se presentarán Para los contrincantes, de Federico Luis, sobre un joven que sueña con convertirse en campeón de boxeo, y Chicas tristes, de Fernanda Tovar, centrada en la amistad de dos nadadoras tras un episodio traumático.

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El documental mexicano "Llamarse Olimpia" integra la apertura de Biarritz tras obtener el premio Abrazo en el certamen francés

El domingo 6 a las 20 se proyectarán el cortometraje argentino La hora de irse, de Renzo Cozza, y La caminera, de Federico Pozzi, que sigue el encuentro de un cineasta y una abogada durante una caminata por plazas del barrio.

Información de interés para el público

Semana de Sitges: Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444). Las entrada pueden reservarse desde 72 horas antes de cada función en la web del centro cultural. También habrá localidades disponibles en la boletería desde dos horas antes de cada proyección y hasta completar la capacidad de la sala.

Semana del Festival de Biarritz: Sala Leopoldo Lugones, Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530). Las entradas se retiran en la boletería del teatro desde dos horas antes del comienzo de cada función.

[Foto: prensa Ministerio de Cultura CABA]