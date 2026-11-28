Tráiler de la película 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha', basada en la obra de Suzanne Collins (Lionsgate)

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Este artículo contiene spoilers de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha.

La mañana de las elecciones de mitad de legislatura de EE.UU., Jennifer Lawrence fue fotografiada en las calles de Nueva York haciendo el saludo de los tres dedos, un gesto de Los juegos del hambre que se ha convertido en símbolo de los sentimientos a favor de la democracia en todo el mundo.

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Han pasado 14 años desde que la ganadora del Oscar interpretó por primera vez a la rebelde Katniss Everdeen en Los juegos del hambre, pero la saga distópica, que ahora comprende cinco novelas para jóvenes adultos y seis adaptaciones cinematográficas, no da señales de agotamiento.

La última precuela, Amanecer en la cosecha, ya está en los cines. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre esta nueva entrega.

La saga de 'Los juegos del hambre' acumula cinco novelas y seis adaptaciones cinematográficas tras catorce años de su inicio

¿De qué trata ‘Amanecer en la cosecha’?

Amanecer en la cosecha se basa en la novela precuela de Suzanne Collins, publicada en 2025, y narra los orígenes de Haymitch Abernathy, el mentor cascarrabias interpretado por Woody Harrelson en las cuatro películas de Los juegos del hambre de la década de 2010.

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En Amanecer en la cosecha, conocemos a un Haymitch de 16 años menos cínico (interpretado por Joseph Zada). Es el hijo de un minero del Distrito 12, que debe participar en la 50.ª edición, de mayor envergadura, de los Juegos del hambre: una espeluznante competición anual en la que un grupo de niños, de entre 12 y 18 años, procedentes de los distintos distritos de Panem, son seleccionados, o “cosechados”, para luchar a muerte con el fin de entretener a los miembros más ricos de la sociedad y disuadir futuros levantamientos.

¿No había ya una precuela de ‘Los juegos del hambre’?

Sí. La película de 2023 Los juegos del hambre: La balada de los pájaros cantores y las serpientes estaba ambientada durante la décima edición de los Juegos del Hambre, 40 años antes de Amanecer en la cosecha y 64 años antes de la primera película de Los Juegos del Hambre. La historia sigue a otra tributo del Distrito 12, Lucy Gray Baird (interpretada por Rachel Zegler), y su compleja relación con un joven Coriolanus Snow (Tom Blyth).

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¿Tengo que ver alguna de las otras películas de Los juegos del hambre antes de ver esta?

"Amanecer en la cosecha" relata la participación de Haymitch Abernathy a sus dieciséis años en la 50.ª edición de la competencia

Técnicamente, no. Amanecer en la cosecha se sitúa en un periodo independiente. No obstante, todas las películas de Los juegos del hambre tienen lugar en el mismo mundo ficticio de Panem, y los personajes y los acontecimientos están entrelazados.

Los espectadores que conozcan bien las otras películas o los libros tendrán mucho más contexto sobre la trama de Amanecer en la cosecha, así como sobre lo que presagia y a qué hace referencia.

¿Aparecen en Amanecer en la cosecha versiones más jóvenes de los personajes de las películas originales, además de Haymitch?

Ah, sí. Ralph Fiennes interpreta a una versión de mediana edad del villano principal de la saga, el presidente Snow, a quien Donald Sutherland dio vida en las películas de la década de 2010.

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Los espectadores también conocen a Effie Trinket, la extravagante acompañante del Distrito 12 que se hizo famosa gracias a Elizabeth Banks y a la que aquí interpreta Elle Fanning, así como al futuro creador de los Juegos, Plutarch Heavensbee, interpretado anteriormente por Philip Seymour Hoffman y ahora por Jesse Plemons.

La trama de "La balada de los pájaros cantores y las serpientes" se sitúa cuarenta años antes de los sucesos de "Amanecer en la cosecha"

Mags, Wiress y Beetee, tres antiguos vencedores de los Juegos del hambre que tuvieron papeles cruciales en En llamas, cuentan con versiones más jóvenes interpretadas por Lili Taylor, Maya Hawke y Kelvin Harrison Jr., mientras que Kieran Culkin encarna a un joven Caesar Flickerman, el presentador que se hizo famoso gracias a Stanley Tucci.

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¿Hay algún actor que repita su papel de Los juegos del hambre?

¡Sí! Lawrence, Harrelson y Josh Hutcherson aparecen como Katniss, Haymitch y Peeta Mellark en una breve escena del epílogo.

La última vez que el público pudo vislumbrar la vida adulta de Katniss y Peeta fue en otra escena del epílogo de la película de 2015 Los juegos del hambre: Sinsajo. Parte 2, en la que se ve a la pareja con sus dos hijos pequeños en un campo.

Lawrence ha afirmado que volver a interpretar a Katniss y reunirse con sus compañeros de reparto en Amanecer en la cosecha después de más de una década fue “increíble” y “emocionante”.

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Ralph Fiennes (foto), Elle Fanning y Jesse Plemons asumen los papeles de Coriolanus Snow, Effie Trinket y Plutarch Heavensbee

Detrás de la cámara, Francis Lawrence, que ha dirigido todas las películas de Los juegos del hambre desde En llamas, también dirige Amanecer en la cosecha.

Los protagonistas de Sunrise me resultan familiares. ¿En qué otras producciones han participado?

Zada es un actor australiano que recientemente ha ofrecido una interpretación muy convincente como Cal Trask en la miniserie de Netflix Al este del Edén y que interpreta un papel protagonista en la serie juvenil de Amazon We Were Liars.

Whitney Peak, que interpreta a Lenore Dove Baird, el interés amoroso de Haymitch, es conocida sobre todo por protagonizar el relanzamiento de Gossip Girl, mientras que Mckenna Grace, que interpreta tanto a la tributo del Distrito 12 llamada Maysilee Donner como a su hermana gemela, Merrilee, es una antigua actriz infantil (Gifted, I, Tonya) que, más recientemente, ha aparecido en dos películas de Cazafantasmas y en Regretting You. Ben Wang, que interpreta a otro tributo del Distrito 12, Wyatt Callow, protagonizó Karate Kid: Legends.

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¿Habrá más películas de Los juegos del hambre después de esta?

Es posible, pero Collins no ha anunciado ningún libro nuevo y, hasta ahora, todas las películas de Los juegos del hambre han sido adaptaciones directas de sus novelas.

Algunos fans han planteado la hipótesis de que la reservada autora, de 64 años, publicará una tercera precuela de Los juegos del hambre para completar una trilogía secundaria, aunque no se ha confirmado ningún plan de futuro.

Que la suerte les acompañe siempre.

Fuente: The New York Times

[Fotos: Lionsgate; BF Paris y capturas de video]