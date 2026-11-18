Los investigadores identificaron 13 casos de sarampión congénito y un cuadro compatible con meningoencefalitis en recién nacidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Estados Unidos enfrenta un repunte de sarampión que ha alcanzado a grupos especialmente vulnerables, entre ellos las mujeres embarazadas y los recién nacidos. La circulación del virus durante 2025 y 2026 permitió identificar complicaciones que requieren atención médica especializada y volvió a poner en discusión la importancia de mantener altas tasas de vacunación.

Un análisis preliminar elaborado por investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) documentó infecciones durante el embarazo y casos de sarampión en recién nacidos. Los resultados fueron publicados el 16 de noviembre de 2026 en NEJM Evidence y muestran las consecuencias que puede tener la enfermedad cuando afecta a mujeres que no cuentan con protección inmunológica.

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El informe se conoció un día antes de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunciara que Estados Unidos perdió su estatus de eliminación del sarampión. Ambas situaciones reflejan el deterioro del control epidemiológico de la enfermedad, aunque la decisión del organismo regional respondió a criterios de transmisión sostenida y no a los casos registrados durante el embarazo.

Complicaciones del sarampión en embarazadas y recién nacidos

El análisis de NEJM Evidence contabilizó 112 casos confirmados de sarampión durante el embarazo entre el 1 de enero de 2025 y el 28 de septiembre de 2026. Los registros fueron comunicados por 16 jurisdicciones estadounidenses y permitieron evaluar las complicaciones maternas, los desenlaces obstétricos y las condiciones de los recién nacidos.

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De las mujeres identificadas, 110 no habían recibido ninguna dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (triple viral o MMR) antes del embarazo o tenían un estado de vacunación desconocido. Esta proporción representó el 98% de los casos analizados.

Los investigadores encontraron que 108 de las 112 infecciones estaban relacionadas con brotes que habían registrado al menos 50 contagios. Además, 26 mujeres necesitaron hospitalización por causas distintas del trabajo de parto y el nacimiento. Entre las complicaciones identificadas, 11 desarrollaron neumonía, dos presentaron insuficiencia respiratoria y una requirió ingreso a una unidad de cuidados intensivos.

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Los resultados obstétricos también mostraron complicaciones. Al 28 de septiembre, los investigadores tenían información sobre 37 desenlaces de embarazo. Dentro del grupo de nacimientos y pérdidas gestacionales ocurridos durante los 14 días posteriores a la aparición de la erupción materna, se registraron 19 nacidos vivos, un aborto espontáneo y una muerte fetal.

De los 19 bebés que nacieron vivos en ese período, ocho fueron prematuros y otros ocho necesitaron atención en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Los autores aclararon que la información disponible todavía era incompleta y que no todos los embarazos habían llegado a un desenlace al cierre de la investigación.

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El estudio también identificó 13 casos de sarampión congénito entre los recién nacidos. Para esta evaluación, los investigadores utilizaron una definición propia: consideraron los casos en los que el bebé presentó una prueba positiva para el virus dentro de los primeros 10 días de vida o desarrolló fiebre y erupción cutánea durante ese período, tras haber nacido de una mujer con sarampión confirmado.

De los 16 bebés sometidos a pruebas de laboratorio, 13 obtuvieron resultados positivos mediante una prueba molecular. Seis de esos recién nacidos presentaron síntomas relacionados con la enfermedad. Entre las complicaciones se identificó un cuadro compatible con meningoencefalitis, una inflamación que afecta al cerebro y sus membranas protectoras.

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Los autores precisaron que Estados Unidos no cuenta con una definición nacional estandarizada para la vigilancia del sarampión congénito. Por ello, los 13 casos corresponden al criterio establecido específicamente para este análisis y no permiten determinar por sí solos la vía exacta de transmisión en cada recién nacido.

Un estudio de los CDC publicado en NEJM Evidence documentó 112 casos confirmados de sarampión en mujeres embarazadas. (REUTERS/Phil Noble)

La pérdida del estatus de eliminación del sarampión

El aumento de contagios durante el embarazo ocurrió en un período de expansión de la enfermedad en el país. Según los registros de los CDC, Estados Unidos acumuló 2.289 casos confirmados durante 2025 y otros 5.412 hasta el 12 de noviembre de 2026. En conjunto, fueron 7.701 contagios durante ambos períodos.

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El incremento contrasta con la situación que el país había alcanzado en 2000, cuando obtuvo la certificación de eliminación del sarampión. Esta clasificación no significa que nunca puedan aparecer nuevos casos, sino que se ha interrumpido la transmisión endémica del virus y no existe una cadena de contagios continua dentro del territorio durante al menos 12 meses.

Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud anunció el 17 de noviembre de 2026 que Estados Unidos había perdido esa condición. La decisión se tomó después de que la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión evaluara la información epidemiológica y de laboratorio correspondiente al país.

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El organismo determinó que el mismo genotipo y linaje del virus había circulado de manera ininterrumpida durante al menos 12 meses. En el caso estadounidense, la cadena de transmisión comenzó el 20 de enero de 2025 y alcanzó el umbral requerido el 20 de enero de 2026.

La OPS también retiró el estatus de eliminación a Bolivia y México. La clasificación refleja que la transmisión endémica volvió a establecerse en esos territorios, pero no significa que todos sus estados o regiones tengan brotes activos al mismo tiempo.

La relación entre esta decisión y los casos de sarampión durante el embarazo es epidemiológica: la circulación sostenida del virus incrementa las oportunidades de exposición de las personas que no tienen inmunidad, incluidas las mujeres embarazadas y los bebés que todavía no tienen edad suficiente para recibir la vacuna.

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Medidas de protección antes y durante el embarazo

Los CDC señalan que la principal medida de prevención es recibir la vacuna triple viral antes del embarazo. Una dosis ofrece aproximadamente 93% de protección contra el sarampión, mientras que dos dosis alcanzan cerca del 97%.

La vacuna contiene virus vivos atenuados, por lo que no se recomienda administrarla durante el embarazo. Las mujeres que planean concebir deben verificar previamente su historial de inmunización o consultar con un profesional de salud para determinar si cuentan con pruebas de inmunidad.

En caso de exposición al virus, las embarazadas que no tengan protección documentada deben comunicarse inmediatamente con un profesional sanitario. Los CDC contemplan el uso de inmunoglobulina intravenosa como profilaxis posterior a la exposición, siempre que se administre dentro de los seis días siguientes al contacto.

Este tratamiento proporciona anticuerpos que pueden ayudar a prevenir la enfermedad o reducir el riesgo de complicaciones. La indicación debe ser evaluada por personal médico según los antecedentes de inmunidad y las características de la exposición.

Los recién nacidos que estuvieron expuestos al sarampión antes de nacer también pueden necesitar una evaluación médica y recibir inmunoglobulina al momento del nacimiento, de acuerdo con las circunstancias clínicas y las recomendaciones sanitarias.

La vacunación infantil comienza habitualmente entre los 12 y los 15 meses, cuando se administra la primera dosis de la triple viral. La segunda corresponde al período entre los 4 y los 6 años. Durante situaciones de riesgo, las autoridades pueden recomendar una dosis anticipada desde los seis meses de edad, especialmente para bebés que viven en zonas con transmisión o que viajarán a lugares afectados.

Esa aplicación temprana no reemplaza las dos dosis del calendario habitual. Los niños deberán completar posteriormente el esquema recomendado para mantener la protección.

La cobertura de la vacuna triple viral en los jardines de infantes estadounidenses descendió al 92,4%, por debajo del umbral del 95% requerido. (AP Foto/Mary Conlon, Archivo)

La cobertura de vacunación necesaria para frenar el sarampión

La OPS establece que es necesario mantener una cobertura de al menos 95% con las dos dosis de la vacuna contra el sarampión en cada comunidad para interrumpir la transmisión. El objetivo requiere una distribución homogénea de la inmunización, debido a que los promedios nacionales pueden ocultar localidades con una proporción elevada de personas susceptibles al virus.

En Estados Unidos, la cobertura de la vacuna triple viral entre los niños de jardín de infantes alcanzó el 92,4% durante el año escolar 2025-2026, según los datos publicados por los CDC. El porcentaje quedó por debajo del nivel recomendado por los organismos sanitarios.

La agencia federal también estimó que aproximadamente 280.000 niños de jardín de infantes no contaban con documentación de haber completado la serie de vacunación contra el sarampión, las paperas y la rubéola durante ese período escolar.

Las brechas de inmunización representan un riesgo para quienes no pueden recibir la vacuna o todavía no tienen edad para hacerlo. Entre ellos se encuentran los bebés menores de un año, algunas personas con sistemas inmunitarios debilitados y las mujeres embarazadas que no contaban con pruebas de inmunidad.

Los investigadores de NEJM Evidence advirtieron que todavía existe información limitada sobre las consecuencias a largo plazo del sarampión adquirido durante el período neonatal. Por ello, recomendaron mantener el seguimiento médico de las madres y sus hijos para identificar posibles complicaciones posteriores, incluidas las neurológicas.

La OPS señaló que la recuperación del estatus de eliminación dependerá de que Estados Unidos interrumpa la transmisión endémica y demuestre que cuenta con sistemas sólidos de vacunación, vigilancia epidemiológica y respuesta ante nuevos brotes. La agencia regional recordó que alcanzar y mantener una cobertura de al menos 95% en cada comunidad es una de las condiciones fundamentales para evitar que la enfermedad vuelva a establecer cadenas sostenidas de contagio.