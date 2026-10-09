México

La mexicana Cristina Rivera Garza no ganó el Nobel de Literatura, pero sí el Pulitzer, uno de los premios más prestigiosos

La autora de “El invencible verano de Liliana”, se llevó este galardón en 2024

La escritora Cristina Rivera Garza
Foto: EFE
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La escritora mexicana Cristina Rivera Garza no fue quien se llevó el Premio Nobel de Literatura 2026, galardón que recayó este 8 de octubre en la poeta canadiense Anne Carson. La autora, sin embargo, ya cuenta en su trayectoria con uno de los reconocimientos literarios más prestigiosos del mundo: el Premio Pulitzer, que obtuvo en 2024 en la categoría de Memorias o Autobiografía.

La Academia Sueca anunció el nombre de Anne Carson la mañana de este jueves, en un acto que concentró la atención de lectores y casas de apuestas en los días previos. El jurado reconoció a la autora canadiense “por su audaz e inventiva obra que, en juguetón diálogo con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.

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El Pulitzer llegó a Cristina Rivera Garza por un libro sobre el feminicidio de su hermana

23/07/2021 La escritora y traductora mexicana Cristina Rivera en Barcelona POLITICA
23/07/2021 La escritora y traductora mexicana Cristina Rivera en Barcelona POLITICA

Cristina Rivera Garza recibió el Pulitzer en mayo de 2024 por El invencible verano de Liliana, un libro de memorias que reconstruye la vida y el asesinato de su hermana Liliana Rivera Garza, asesinada en 1990 cuando tenía 20 años. El crimen permaneció sin castigo durante más de tres décadas.

El jurado del Pulitzer destacó la combinación de géneros que Cristina Rivera Garza desplegó en la obra, donde unió la memoria personal, el periodismo de investigación con perspectiva feminista y la biografía poética en torno al sentimiento de pérdida. La autora explicó en entrevistas posteriores que, durante años, no pudo encontrar las palabras necesarias para contar lo ocurrido con su hermana.

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“Durante años no pude pronunciar su nombre”, declaró Cristina Rivera Garza sobre el proceso de escritura del libro. La obra se publicó originalmente en 2021 bajo el sello Penguin Random House y combinó fragmentos de los diarios de Liliana Rivera Garza con la investigación propia de la autora sobre el feminicidio.

Una trayectoria académica entre México y Estados Unidos

Una mujer de cabello cano con anteojos, labial rojo y chaqueta oscura mira hacia un costado frente a un fondo negro
La escritora mexicana Cristina Rivera Garza observa hacia un lado sobre un fondo oscuro. (Fernando Bruno / MALBA)

Cristina Rivera Garza nació en Matamoros, Tamaulipas, el 1 de octubre de 1964. La escritora se graduó en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo un doctorado en Historia Latinoamericana por la Universidad de Houston, institución en la que radica desde 1989 y donde dirige el programa de doctorado en Escritura Creativa en Español.

Antes del Pulitzer, Cristina Rivera Garza ya acumulaba una lista extensa de reconocimientos. La autora ganó el Premio Shirley Jackson en 2018, el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso en 2021, el Premio Nuevo León Alfonso Reyes en 2021, el Premio Mazatlán de Literatura en 2021 y el Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores, también en 2021. En 2020, además, obtuvo una beca de la Fundación MacArthur.

Cristina Rivera Garza es la única autora que ha ganado dos veces el Premio Internacional Sor Juana Inés de la Cruz, en 2001 por su novela Nadie me verá llorar y nuevamente en 2009 por La muerte me da. Su obra también incluye títulos como La cresta de Ilión, Verde Shanghai, El mal de la taiga y Autobiografía del algodón.

El silencio y la impunidad, los grandes temas de su obra

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La escritora mexicana Cristina Rivera Garza participó del programa de la Residencia de Escritores Malba (Foto: Fernando Bruno/Malba)

En entrevistas recientes, Cristina Rivera Garza ha insistido en que la memoria y la lucha contra el olvido representan dos de los ejes centrales de su producción literaria. La autora sostiene que el silencio alrededor de las injusticias perpetúa la impunidad e impide que las víctimas encuentren espacios para contar sus historias.

“El silencio sólo beneficia el quehacer ininterrumpido de la impunidad”, declaró Cristina Rivera Garza en una entrevista reciente, en la que reflexionó sobre el papel de la literatura frente a la violencia y la ausencia de justicia para las víctimas de feminicidio en México.

El reconocimiento internacional que Cristina Rivera Garza obtuvo con el Pulitzer dio mayor visibilidad a su relato sobre la violencia machista y consolidó la proyección de una escritura que combina, de manera constante, la investigación periodística con la experiencia personal de la autora.

Anne Carson sucede al húngaro László Krasznahorkai

FILE PHOTO: Anne Carson, ganadora del Nobel de Literatura 2026. REUTERS/Golli/Kjartan Thorbjoernsson TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo
FILE PHOTO: Anne Carson, ganadora del Nobel de Literatura 2026. REUTERS/Golli/Kjartan Thorbjoernsson TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo

Anne Carson, de 76 años, se convirtió en la tercera escritora canadiense en recibir el Nobel de Literatura. Anne Carson sucede en el palmarés al novelista húngaro László Krasznahorkai, quien obtuvo el galardón en 2025.

El premio incluye una dotación económica de 12,000,000 de coronas suecas, equivalentes a aproximadamente 1,200,000 dólares, además de un diploma y una medalla de oro. La ceremonia de entrega se realizará el próximo 10 de diciembre, fecha que coincide con el aniversario de la muerte de Alfred Nobel.

La obra de Anne Carson combina verso, prosa y ensayo, con influencias constantes de la mitología clásica. La Academia Sueca destacó la capacidad de la autora para crear formas nuevas dentro de la literatura contemporánea a partir de un diálogo permanente con la tradición grecolatina.

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