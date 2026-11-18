El Papa León XIV se refirió a la Argentina, tras su paso por el país

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El papa León XIV se refirió esta mañana a su reciente viaje por Sudamérica, en la audiencia general que el santo padre celebró en la Plaza San Pedro. Allí pidió que la iglesia argentina sea un ámbito de acogida y misión, al recordar su reciente paso por el país y recuperar aspectos centrales del magisterio de Francisco.

“En Argentina experimenté la participación entusiasta y coral del pueblo santo de Dios”, destacó el sumo pontífice. Y añadió: “En este clima de gran afecto por el Papa, que no podré olvidar, exhorté a cultivar la comunión en la riqueza de las diversidades y animé el compromiso por la construcción de una sociedad justa y solidaria, según los principios de la Doctrina social de la Iglesia”.

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El Papa León XIV, en su visita a la Argentina

El Papa regresó el martes a Roma tras la gira apostólica que incluyó Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. Al explicar por qué incluyó a la Argentina en su primer viaje latinoamericano, afirmó: “Argentina es la patria del papa Francisco y deseaba visitarla para encontrarme con ese pueblo que él tanto ha amado”.

Al referirse al lema que acompañó su visita al país, que fue “Bienvenidos todos, vayan y anuncien”, León XIV sostuvo que esas palabras remiten a la enseñanza de Francisco: “Es la visión de Iglesia que él nos transmitió”.

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Millones de fieles se congregaron en la Basílica de Luján

El Pontífice describió esa comunidad como “una Iglesia acogedora, abierta a todos, donde cada uno pueda sentirse en casa”. Y precisó que allí cada persona debe “ser escuchada, reconocida en su dignidad, reconciliada con Dios, consigo mismo y con la comunidad”, además de ser valorada “con sus dones y sus limitaciones”.

A esa dimensión de acogida le sumó una definición sobre la tarea evangelizadora. E indicó que la Iglesia debe ser “plenamente misionera” y “encuentra su coherencia y su alegría en la evangelización”.

“Argentina, la patria del Papa Francisco, me recibió con un entusiasmo y un cariño extraordinarios. Millones de fieles se congregaron en las grandes celebraciones y fue una alegría transmitir el lema de esta visita. Sigamos rezando para que dé abundantes frutos y pidamos a la santísima Virgen María que guíe a estos pueblos por los caminos del evangelio”, concluyó.

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Las escalas en Uruguay y Perú

En Uruguay, donde los católicos viven en minoría, León XIV explicó que el lema “Os anuncio una gran alegría” expresó el propósito de su visita: anunciar a Jesucristo, “Dios hecho hombre, que nos ofrece la plenitud de la vida en la verdad y en el amor”. Tras agradecer una acogida “cálida y participativa”, reivindicó la fe en Dios, el valor de la vida humana y la necesidad de ser “constructores de paz”.

Sobre Perú, país en el que fue misionero y obispo, señaló que la etapa fue más extensa por su “especial deuda de gratitud” con sus fieles. Bajo el lema “Abramos el corazón”, recordó a los santos peruanos y afirmó que “construyeron la civilización del amor”. También confirmó que se reunió con víctimas de abusos y dijo que en Chiclayo se sintió “como en casa”. Al final de la audiencia, encomendó a los tres pueblos a la Virgen María y pidió que sean guiados por “el camino de la paz, la justicia y la fraternidad”.

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El histórico viaje por Argentina

La escala argentina comenzó el 8 de noviembre, cuando León XIV llegó a Buenos Aires desde Montevideo. Esa tarde rindió homenaje al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, participó de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, se reunió con el presidente Javier Milei y mantuvo un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Al día siguiente visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, celebró una misa en el Monumento de los Españoles y encabezó encuentros con el mundo del trabajo, líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas, el episcopado argentino y equipos sinodales.

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El papa León XIV saluda a Marta Torres durante su encuentro con el personal y los residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole (AP Foto/Andrew Medichini)

El 10 de noviembre viajó a Córdoba para celebrar una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y reunirse con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. De regreso en Buenos Aires, presidió una vigilia con jóvenes.

La despedida del país se produjo el 11 de noviembre. Antes de partir hacia Lima, el Papa visitó el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y celebró una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Luego se trasladó al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, donde encabezó la ceremonia de despedida antes del vuelo a Perú.

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