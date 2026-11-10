Cultura

Papa Francisco: "Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; todos llamados a remar juntos... Nadie se salva solo"

La plegaria solitaria del fallecido pontífice bajo la lluvia romana de 2020, al inicio de la pandemia, se transformó en el núcleo doctrinal de “Fratelli tutti”, la encíclica que desmontó el mito de la autosuficiencia moderna y consagró la fraternidad como única salida ética a las crisis globales

El papa Francisco está de pie con vestimenta blanca y las manos entrelazadas, junto a un sillón tapizado y frente a una pared azul oscura
El papa Francisco imparte la bendición Urbi et Orbi en la plaza de San Pedro durante la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020. (REUTERS/Yara Nardi/Pool)
Guardar

La tarde del 27 de marzo de 2020 dejó una de las composiciones visuales más perturbadoras de la historia reciente de Occidente. Bajo un cielo plomizo y una llovizna constante que empapaba los adoquines centenarios, el pontífice argentino caminó en absoluta soledad por una Plaza de San Pedro desierta. El confinamiento estricto por la pandemia mantenía en vilo al planeta. Aquella bendición extraordinaria Urbi et Orbi fue también el diagnóstico descarnado de una civilización herida. En su homilía, inspirada en el relato evangélico de la tempestad en el mar de Galilea, Francisco pronunció la advertencia que marcaría su legado: “Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos... Nadie se salva solo”.

book img

Francisco. Diez años del papa latinoamericano

Por Varios autores

eBook

Gratis

Descargar

Aquella sentencia oral no quedó confinada al eco de las campanas vaticanas ni al archivo audiovisual. Seis meses más tarde, el 3 de octubre de 2020 —fiesta litúrgica de San Francisco de Asís—, el obispo de Roma firmó en la cripta del santo de Umbría su tercera carta encíclica, Fratelli tutti (Hermanos todos). En sus páginas, la imagen de la barca y la convicción de que la salvación colectiva es la única vía posible pasaron de la oratoria pastoral a un tratado filosófico, social y político de alcance ecuménico.

PUBLICIDAD

La consagración de un manifiesto social frente a la intemperie global

La encíclica Fratelli tutti no surgió en un vacío teórico. Es un texto nacido de la urgencia histórica, donde Jorge Mario Bergoglio cruza la tradición bíblica con figuras contemporáneas ajenas a la dogmática católica tradicional, entre ellas el gran imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, y líderes de la no violencia como Martin Luther King, Desmond Tutu y Mahatma Gandhi. La obra retoma y profundiza las tesis que el pontífice ya había delineado en su exhortación programática Evangelii gaudium (2013) y en su encíclica verde Laudato si’ (2015).

Si en Laudato si’ el eje fue la ecología integral y la denuncia de que la degradación ambiental golpea con más saña a los desposeídos, en Fratelli tutti el centro es la “amistad social”. En el capítulo primero, bajo el epígrafe “Las sombras de un mundo cerrado”, Francisco cita de manera explícita la plegaria de marzo y desmonta el relato de la hiperglobalización individualista: el mercado autorregulado y el sálvese quien pueda han dejado desguazada la noción de bien común. Poco después, en el volumen testimonial Soñemos juntos: El camino a un futuro mejor, elaborado junto al biógrafo británico Austen Ivereigh, el Papa volvió sobre esa misma convicción: las crisis nunca dejan a las personas iguales; o se sale mejores, o se sale peores, pero jamás se sale aislados.

PUBLICIDAD

La metáfora de la barca como síntesis del ideario bergogliano

La frase “nadie se salva solo” aprieta en cuatro palabras el pensamiento que Bergoglio ha madurado a lo largo de décadas. En el centro de esa formulación late una impugnación directa a dos fenómenos dominantes de la cultura contemporánea: la “cultura del descarte” y la ilusión de la autosuficiencia tecnocrática.

El papa Francisco en Singapur, en la última escala de su viaje apostólico por Asia y Oceanía, en 2024. REUTERS/Edgar Su
El papa Francisco en Singapur, en la última escala de su viaje apostólico por Asia y Oceanía, en 2024. REUTERS/Edgar Su

Para el pontífice, la vulnerabilidad humana es la condición que funda la necesidad del prójimo, algo muy distinto a un fallo técnico subsanable con algoritmos o a un defecto del que avergonzarse. Al sostener que todos estamos en la misma barca, el autor descarta la jerarquía del mérito individualista como salvoconducto moral. La fragilidad común revelada por la peste no distingue pasaportes, cuentas bancarias ni credos; en consecuencia, las respuestas no pueden restringirse al perímetro de los intereses nacionales o sectoriales.

Esa nave compartida a la deriva también encuentra un espejo en la gran tradición literaria universal. La barca de Caronte de la Divina Comedia de Dante Alighieri aparece aquí invertida en su signo: en lugar del cruce inexorable hacia el infierno, la posibilidad de una redención terrenal construida en la solidaridad práctica. En un mundo desgarrado por guerras, migraciones forzadas y fragmentación digital, el reclamo de remar al unísono expresa la apuesta de Francisco: que la supervivencia de cada uno depende, irremediablemente, de la mano tendida del otro.

Francisco, el jesuita que cambió el Vaticano

Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en el barrio porteño de Flores, hijo de inmigrantes piamonteses. Antes de ingresar a la Compañía de Jesús, se formó como técnico químico. Fue ordenado sacerdote en 1969, superior provincial de los jesuitas en la Argentina, y más tarde arzobispo de Buenos Aires y cardenal.

El 13 de marzo de 2013 se convirtió en el 266.º pontífice de la Iglesia católica con el nombre de Francisco: el primer papa jesuita, el primero nacido en América y el primero no europeo en más de un milenio. Su pontificado se distingue por una producción doctrinal intensa —Laudato si’, Fratelli tutti, Dilexit nos— y por una prédica constante a favor de los pobres, los migrantes y los descartados por el sistema.

Temas Relacionados

Papa FranciscoPlaza de San PedroSolidaridadFilosofíaCatolicismoBajalibros

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo se escribe: huelga general en España, claves de redacción

Escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

Cómo se escribe: huelga general en España, claves de redacción

Eugenia Almeida: quince relatos y el instante exacto en que la vida se desmorona

La novelista cordobesa, ganadora del Gran Premio de la Literatura Policial en Francia, presenta "Un dios sacude la casa", su primera antología de cuentos, y revela qué sucede cuando pasan cosas y somos descubiertos en nuestra peor versión. Tremendo

Eugenia Almeida: quince relatos y el instante exacto en que la vida se desmorona

Poesía visual para entender la naturaleza: el proyecto de arte que conmueve en Pinamar

Seis obras de artistas internacionales y nacionales se instalaron entre médanos, bosques y orillas del mar en una propuesta que va más allá de la escultura pública convencional

Poesía visual para entender la naturaleza: el proyecto de arte que conmueve en Pinamar

La pelea que vio en un bar, tres días y medio de escritura frenética y el estudio que casi deja pasar otra obra maestra: así nació 'Rocky'

Peter Farrelly recupera la historia de cómo un guionista sin hogar y sin créditos convenció a una industria entera de apostar por él. El resultado es una comedia ligera que dice más sobre el cine actual de lo que aparenta

La pelea que vio en un bar, tres días y medio de escritura frenética y el estudio que casi deja pasar otra obra maestra: así nació 'Rocky'

Los romances de John F. Kennedy, un eterno seductor: lo que la historia oficial eligió no contar

El historiador Laurence Leamer documenta en 'El hombre de las damas' los vínculos que el célebre presidente estadounidense cultivó fuera del ojo público, en una investigación que pone en duda su imagen idílica

Los romances de John F. Kennedy, un eterno seductor: lo que la historia oficial eligió no contar

DEPORTES

Preocupación por la figura del Bayern Múnich Jamal Musiala tras la enfermedad que le detectaron: “No es fácil de curar”

Preocupación por la figura del Bayern Múnich Jamal Musiala tras la enfermedad que le detectaron: “No es fácil de curar”

Fue citado a la Copa Davis, pero dejó todo para convertirse en un galán de época: “La actuación es mi trabajo y el tenis, una pasión”

Lando Norris, con Infobae: “Espero con ilusión correr con la Fórmula 1 en Argentina”

La llegada de la selección argentina a Ezeiza: del divertido cruce entre Chiqui Tapia y Dibu Martínez al abrazo con Scaloni

“Es indudable”: Chicho Serna enumeró los puntos de comparación entre Arruabarrena y Carlos Bianchi tras el título de Boca

TELESHOW

Fue a Es mi sueño, recordó su dura infancia y conmovió a Abel Pintos con su confesión: “Yo canto gracias a vos”

Fue a Es mi sueño, recordó su dura infancia y conmovió a Abel Pintos con su confesión: “Yo canto gracias a vos”

Mario Pergolini reaccionó a la cobertura de Nelson Castro al Papa León XIV en la Argentina: “¡Se nos va a morir!”

La noche límite de la China Ansa en MasterChef Celebrity: lágrimas, acusación de robo a Karina Mazzocco y crisis

Mica Viciconte contó el inconveniente de pareja que tiene con Fabián Cubero: “Él me picantea y yo me recaliento”

El mensaje que Mora Calabrese le dedicó a Abel Pintos en su presentación ante el papa León XIV: “Mi amor y admiración por vos”

INFOBAE AMÉRICA

Tragedia bajo la niebla en Bulgaria: al menos 11 muertos y 48 heridos en un choque múltiple en una autopista

Tragedia bajo la niebla en Bulgaria: al menos 11 muertos y 48 heridos en un choque múltiple en una autopista

León XIV convocó a más de 158.000 personas en Uruguay: el gobierno destacó el “posicionamiento” internacional

El croissant no nació en Francia: la historia real detrás de su icónica forma

Ucrania, Rusia y Estados Unidos retoman las negociaciones en Abu Dhabi en busca de un acuerdo de paz y garantías de seguridad

La buena política no se fabrica en serie