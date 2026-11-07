"Preferimos seguir confiando en el criterio humano": la editorial Almadía ratifica el premio al autor peruano acusado de usar inteligencia artificial

Editorial Almadía ratificó el premio concedido a David Silva Rojas por su novela Donde el agua trabaja tras descartar el uso de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Almadía ratifica el premio a David Silva Rojas tras concluir que su novela Donde el agua trabaja no fue escrita con inteligencia artificial, luego de un peritaje basado en materiales aportados por el propio autor y en consultas con tecnólogos, abogados y peritos lingüísticos. La editorial también pidió que haya disculpas públicas del diario El País, que el 23 de octubre publicó que el detector Pangram había identificado la obra como escrita en un 99% con IA.

La editorial mexicana Almadía anunció este viernes que mantiene el fallo del I Premio Internacional de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat otorgado al escritor peruano David Silva Rojas por Donde el agua trabaja. La decisión llega tras semanas de controversia desatada por una nota del diario El País, que utilizó la herramienta de detección Pangram para señalar que la novela presentaba un 99% de probabilidad de haber sido generada con inteligencia artificial.

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En respuesta, la editorial emprendió una revisión interna que incluyó el análisis de los materiales del proceso creativo facilitados por el autor, así como la opinión de expertos en tecnología, derecho y lingüística. El comunicado colectivo, suscrito también por la Sociedad Ventosa Arrufat y las tres escritoras que integraron el jurado, explica: “La revisión se llevó a cabo a partir de los materiales aportados por el autor sobre el proceso de escritura de la novela. David mantuvo en todo momento una actitud abierta y disposición para colaborar, atender las preguntas de la editorial y aportar la información solicitada.”

Ese mismo día, Guillermo Quijas, editor de Almadía, envió una carta personal a libreros, amigos y colaboradores de la editorial para acompañar la difusión del comunicado. “Estas semanas hemos recibido muestras de apoyo, inquietudes y preguntas que merecían tiempo y cuidado”, escribió Quijas. “Por eso hoy queremos compartirles el comunicado que suscribimos junto con las juradas y la Sociedad Ventosa Arrufat sobre la novela Donde el agua trabaja, de David Silva Rojas. Nos importaba hacérselos llegar de manera directa.”

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La editorial subrayó que los resultados de una herramienta automatizada no pueden considerarse por sí solos evidencia conclusiva sobre el modo en que se escribió una obra. “Entendemos que las dudas sobre una novela premiada tienen interés periodístico y deben examinarse con seriedad”, reconoce el comunicado. “También creemos que los resultados de una herramienta de detección no bastan por sí solos para dar por demostrado cómo se escribió una obra. Cuando está en juego la reputación de alguien, es necesario escuchar a las personas involucradas, dar tiempo para sus respuestas y examinar el conjunto de la información disponible.”

Almadía fundamentó su resolución en criterios humanos: “a partir del conjunto de la información examinada, su relación con la obra y las distintas conversaciones sostenidas con tecnólogos, abogados y peritos lingüísticos durante el proceso”.

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El jurado reafirmó su independencia y la validez del fallo literario

El comunicado también respaldó de forma explícita la decisión del jurado, compuesto por las escritoras Cristina Rivera Garza, Selva Almada y Mónica Ojeda. “El fallo de Cristina Rivera Garza, Selva Almada y Mónica Ojeda fue una decisión literaria, tomada a partir de la lectura de las obras que concursaron. Respaldamos ese fallo y reafirmamos la independencia del criterio de las integrantes del jurado”, indica el texto.

La editorial canceló la gira de presentaciones de Silva Rojas en España tras la publicación de El País, para evitar que los eventos se convirtieran en un espacio de confrontación. “Almadía decidió suspender la gira de David en España para protegerlo y evitar que una presentación se convirtiera en un interrogatorio. Una presentación es, ante todo, una celebración y un encuentro alrededor de un libro”, explicó la editorial. “Tampoco parecía prudente exponer a quienes iban a acompañarlo a una situación de esa naturaleza.”

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La revisión técnica combinó el análisis de los borradores del autor con consultas a expertos en lingüística, derecho y tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los pasajes más directos del comunicado apunta al tratamiento informativo del caso. Almadía sostuvo que la cobertura del diario español “no siempre distinguió con suficiente claridad entre una sospecha y un hecho demostrado, y eso tuvo consecuencias para el autor, las juradas y la editorial”. A su juicio, “la capacidad de amplificar una afirmación exige también cuidado hacia las personas sobre las que se informa”.

El texto precisa que la crítica no apunta contra el periodismo como práctica: “No para cuestionar el legítimo ejercicio del periodismo, sino porque creemos que reflexionar sobre sus consecuencias es también una forma de ejercer esa responsabilidad. En ese sentido, una disculpa por parte del diario sería, a nuestra manera de verlo, un gesto de respeto y consideración.”

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El comunicado apela, además, a la convivencia entre todos los actores del ecosistema literario: “Las noticias ya se publicaron y seguimos todos aquí: periodistas, autores, editores, jurados, distribuidores, libreros y lectores. Compartimos un espacio que necesita crítica, preguntas y capacidad de rectificación. Queremos que esta experiencia nos ayude a cuidar ese espacio y los vínculos que lo hacen posible.”

El caso abrió un debate sobre la autoridad de las IA

Más allá del caso puntual, la editorial amplió el horizonte de la discusión hacia una pregunta de fondo sobre soberanía cultural. “Desde nuestra vinculación con la literatura latinoamericana, también nos preguntamos qué implicaciones tiene conceder a empresas del norte global la autoridad para validar nuestras formas de escribir. Nos preocupa que esa autoridad termine condicionando la propia escritura”, señala el comunicado.

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Para ilustrar ese riesgo, el texto recupera una cita del personaje Syme en 1984, de George Orwell: “Cada año habrá menos palabras y el radio de acción de la conciencia será cada vez más pequeño.” Y a continuación plantea: “¿Qué ocurre, entonces, cuando alguien evita una palabra, una cadencia o un procedimiento por temor a ser calificado por una máquina?”

La carta de Quijas a la red de libreros y colaboradores de Almadía subrayó el peso que tiene esa comunidad para la editorial. “Muchos de nuestros libros llegan a sus lectores gracias a una recomendación suya, a una conversación en la librería o a ese entusiasmo que comparten cuando una lectura les importa”, escribió el editor. “La confianza que hemos construido con ustedes forma parte de nuestro trabajo y queremos seguir cuidándola, escuchándolos y compartiendo lo que hacemos.”

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El comunicado colectivo retomó esa misma convicción desde una perspectiva institucional: “A lo largo de más de veinte años, Almadía ha construido vínculos que requieren atención, diálogo y confianza. Esa confianza implica un riesgo, pero hace posible el trabajo editorial y nuestra vida en común. Compartimos la convicción de que la relación entre escritores y editores debe conservar esa confianza y no convertirse en una vigilancia permanente.”

El texto cierra con una declaración de propósito que sitúa a los libros y a sus lectores en el centro: “Queremos seguir haciendo lo que nos reúne: leer, escribir, editar, publicar y compartir literatura. Acompañar a quienes escriben y propiciar su encuentro con los lectores seguirá siendo el centro de nuestro trabajo.” Por su parte, Quijas remató su carta con una nota personal: “Les mandamos un abrazo grande y les agradecemos, una vez más, que sigamos encontrándonos alrededor de los libros.”

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El comunicado fue firmado por Editorial Almadía, la Sociedad Ventosa Arrufat y las escritoras Cristina Rivera Garza, Mónica Ojeda y Selva Almada.