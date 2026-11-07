De los turnos nocturnos en una radio de Seattle a novelista en Ámsterdam: Rachel Lynn Solomon y el romance como refugio en tiempos oscuros

Rachel Lynn Solomon visita por primera vez la Argentina para participar en el festival AmaBookFest - (Gentileza de Editorial Urano)

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“Es impossible escribir un libro sin investigar, sin hablar con gente que sea experta en el tema sobre el que estoy escribiendo”, definió la escritora estadounidense Rachel Lynn Solomon su método de trabajo antes de su primera visita a Latinoamérica y a Argentina, destino que recorrerá en el marco del AmaBookFest. Autora de títulos como Hoy, Esta noche, Mañana y De ex a ex, la escritora radicada en Ámsterdam combina en sus novelas el romance con temáticas como la salud mental y el deseo femenino, un enfoque que construye a partir de entrevistas con especialistas y de su propia experiencia como periodista.

En "Lo que pasa en Ámsterdam" los lectores pueden disfrutar de un romance encantador ambientado entre canales, bicicletas y tulipanes, donde los protagonistas deben salir de su zona de confort para explorar la ciudad (y sus propios corazones), descubriendo que a veces los mejores viajes no siguen ningún itinerario

Antes de convertirse en novelista, Solomon trabajó en radio pública en Seattle, su ciudad natal, donde produjo un programa matutino que la obligaba a presentarse a las dos de la madrugada. “Trabajaba de dos a diez, y eso te arruina por completo el horario de sueño, tu vida social, tus relaciones”, recordó la autora en charla con Infobae. Fue durante esa etapa, atravesada por el agotamiento, cuando comenzó a escribir por las noches lo que terminaría siendo su primer manuscrito terminado, aunque no el primero en publicarse.

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Su radicación en los Países Bajos inspiró la publicación de la novela Lo que pasa en Ámsterdam - (Gentileza de Editorial Urano)

Ese trasfondo periodístico sigue presente en su proceso creativo. Según explicó, la curiosidad por oficios ajenos suele ser el punto de partida de sus tramas: elige un tema que le interesa y construye la historia alrededor de él, para lo cual recurre a entrevistas con quienes ejercen esas profesiones en la vida real. Para su próxima novela, cuya protagonista busca formarse como restauradora de arte, Solomon contactó a una conocida de una amiga que trabaja en uno de los principales museos de los Países Bajos. “Pude ir a su estudio y ver todo el proceso, y eso fue fascinante, algo que no podés simplemente decidir un día caminando por la calle”, relató.

"La chica del tiempo" trata sobre una meteoróloga de televisión y un reportero de deportes, que siempre parecen estar bajo su propia nube gris, unen fuerzas en secreto para reconciliar a sus jefes divorciados. Entre planes y pronósticos, terminan atrapados en su propia tormenta de sentimientos

El vínculo entre su oficio de origen y su carrera actual como escritora también se refleja en la construcción de personajes. “Es imposible escribir un libro en el que los personajes lleguen a la página sin haber experimentado nada, no nacen en la primera hoja sin ningún pasado”, sostuvo la autora, que suele incorporar en sus tramas románticas conflictos como el duelo o experiencias traumáticas, los cuales sus protagonistas no habían podido compartir con parejas anteriores.

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La decisión de abandonar el periodismo y dedicarse de lleno a la ficción coincidió, según relató, con el clima posterior a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016. En ese contexto, tanto para ella como para buena parte de sus lectores, la novela romántica funcionó como una vía de escape frente a un panorama que describió como sombrío. “El mundo es increíblemente oscuro, y el romance es tan importante”, afirmó.

Solomon recurre a entrevistas con especialistas y visitas a talleres para documentar los oficios de sus personajes - (Gentileza de Ediciones Urano)

Ese mismo espíritu guio su llegada al género: comenzó escribiendo literatura juvenil (YA, por sus siglas en inglés) de tono dramático, hasta que advirtió que, tanto en películas como en libros, lo que más la entusiasmaba era siempre la subtrama romántica. “Si estoy dedicando tantos capítulos a desarrollar otras tramas, y lo que realmente quiero es pasar la mayor parte del tiempo con esa pequeña subtrama romántica, ¿por qué no convertirla directamente en todo el libro?”, se preguntó.

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Entre adultos y adolescentes, la autora distingue dos lógicas narrativas diferentes. Mientras la literatura juvenil se concentra en preguntas sobre identidad y en la experiencia del primer amor, con un fuerte anclaje introspectivo, la ficción para adultos se vuelca hacia decisiones más externas, vinculadas al futuro profesional o la posibilidad de formar una familia. Con el paso del tiempo y la distancia respecto de su propia adolescencia, reconoció que escribir para un público juvenil se volvió un desafío mayor: al enterarse de que los protagonistas de su próxima novela para jóvenes habían nacido en 2009, admitió que ese dato la desconcertó.

En "De Ex a Ex", dos compañeros de la radio pública que compiten constantemente deciden fingir que son exnovios para presentar un exitoso programa de consejos sobre relaciones. A medida que los micrófonos se encienden y el show despega, la línea entre el engaño y la verdadera química comienza a desaparecer

Su traslado a Paises Bajos, hace seis años, también dejó una marca directa en su obra. La experiencia como expatriada se tradujo en Lo que pasa en Ámsterdam, publicada el año pasado en ingles y este año en español, donde volcó parte de sus propias vivencias en el extranjero. Más allá de ese libro puntual, Solomon sostuvo que vivir fuera de Estados Unidos amplió su perspectiva sobre los hábitos de lectura y los gustos narrativos en otros mercados, en particular entre los lectores neerlandeses.

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Entre sus tramas preferidas, la autora se inclina por el recurso de enemigos que se convierten en amantes, por la tensión que ese vínculo previo instala desde el inicio de la historia. En el extremo opuesto, descartó por completo incursionar en el subgénero del dark romance: se definió como una persona temerosa, de las que revisan los armarios y debajo de la cama al llegar a un hotel.

"Negocios o placer" es una divertida historia sobre una escritora fantasma que tiene una aventura de una noche bastante decepcionante, solo para descubrir al día siguiente que el hombre en cuestión es el famoso autor con el que tiene que trabajar. Juntos llegarán a un acuerdo para mejorar tanto el manuscrito como sus habilidades en la cama

Su próxima novela, Wanderlust, saldrá en inglés en mayo y sigue a dos mejores amigos de toda la vida que pactan perder la virginidad durante un viaje de egresados por Europa, mientras ocultan que están enamorados el uno del otro. Solomon participará del AmaBookFest el 15 de noviembre, de 12 a 16.30, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tendrá un encuentro con lectores y una sesión de firma de ejemplares. Las entradas para el evento están disponibles a través de Eventbrite.

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“La versión de mí misma de hace seis años estaría en completa incredulidad de que pude evolucionar de esta manera”, concluyó la autora, quien aseguró sentirse todavía sorprendida por tener la oportunidad de promocionar en español, idioma al que fueron traducidos varios de sus libros, una historia que empezó a imaginar mientras cubría turnos nocturnos en una radio de Seattle.