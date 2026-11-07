El misterioso caso de la verdadera Agatha Christie: una muestra desafía el mito de la señora discreta que vendió millones de libros

Una exhibición que evoca el estilo de la casa de campo presente en los relatos de Christie (Sam Bush / The New York Times)

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Una noche de principios de la década de 1960, Agatha Christie, de 72 años, se puso un vestido brillante y fue a una fiesta en el Hotel Savoy de Londres. Era una celebración del décimo aniversario de su obra La ratonera, que, hasta ese momento, había sido vista por 1,5 millones de personas.

Agatha Christie era famosa por rehuir la publicidad, pero aun así se colocó frente a los invitados reunidos y pronunció un discurso para las cámaras. Agradeció a todos por asistir, subrayó su sorpresa de que la obra hubiera permanecido en cartel durante tanto tiempo —había pensado que solo duraría ocho meses— y, en general, adoptó una actitud notablemente modesta. Si esto hubiera sucedido en uno de sus libros, dijo, “realmente no sería alguien como yo quien hubiera escrito una obra que se representó durante años”. Sonrió a su encantado público, mostrando lo que solo puede describirse como una dentadura inglesa a la antigua.

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Las imágenes del discurso pueden verse en la sala final de la encantadora nueva muestra de la Biblioteca Británica, Agatha Christie: Un mundo de misterio. Al verla, me sorprendió lo delgada y chillona que sonaba su voz, y lo distinguida que era. Dice “gretitude” y “ectors” y logra introducir una gran cantidad de sonidos vocálicos adicionales en la palabra “old”. Pero probablemente me habría sorprendido sin importar cómo sonara su voz.

Una máquina de escribir que perteneció a Christie (Sam Bush / The New York Times)

Para alguien con una carrera tan cargada de superlativos como la suya —autora de la obra de teatro con más tiempo en cartel de todos los tiempos (La ratonera celebra este mes su 75.º aniversario), novelista más vendida de todos los tiempos, autora más traducida de todos los tiempos, una mujer que ha trascendido la categoría de “nombre conocido en todos los hogares” para alcanzar algo parecido al estatus de “pilar de la civilización”—, sigue siendo una figura esquiva y malinterpretada.

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Como pasó la mayor parte de su extraordinariamente exitosa carrera evitando los focos, la gente ha tendido a llenar los vacíos al confundirla con Miss Marple, una de sus creaciones más queridas, y ha proyectado en ella las cualidades de una entrañable entrometida anciana de pueblo que nunca se aventuraba demasiado lejos de la parroquia.

El objetivo declarado de la muestra de la Biblioteca Británica es desmantelar esta imagen falsa y revelar a la verdadera mujer detrás de los libros. De sala en sala, los visitantes recorren una serie de escenarios que serán inmediatamente reconocibles para los admiradores de Christie, y para las personas que nunca han leído sus libros pero que, sin embargo, han absorbido su influencia por ósmosis: la casa de campo, el dispensario, el vagón de tren, la excavación arqueológica.

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Elementos como un antiguo vagón de tren resultarán familiares incluso para quienes no hayan leído los libros de Christie (Sam Bush / The New York Times)

Es divertido. Se invita a los visitantes a tratar la muestra como un caso por resolver, a ver el material expuesto como pistas que no solo revelarán la verdad sobre la mujer que las dejó atrás, sino también, según el texto de la pared, “descubrirán los secretos de su éxito”.

La estrategia es en parte efectiva. La idea de Christie como una matrona del tipo que organiza fiestas parroquiales en la vicaría no sobrevive, por ejemplo, al contacto con las fotografías expuestas en la sección de la excavación arqueológica, que detalla su vida con su segundo marido, Max Mallowan, un arqueólogo 14 años menor que ella. Aquí surge la imagen de una vida aventurera y poco convencional.

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El pasaporte de Christie, en el que indica que su profesión es "mujer casada" (Sam Bush / The New York Times)

Durante la mayor parte de las décadas de 1930 y 1940, Christie y Mallowan pasaban varios meses cada año en lo que hoy es Irak, viviendo y trabajando juntos en excavaciones. Fue un período extremadamente productivo para Christie. Parecía capaz de escribir casi en cualquier lugar y, durante ese tiempo, publicó un promedio de dos libros por año.

Una de mis cosas favoritas de la muestra fue una fotografía ligeramente desenfocada de Christie trabajando en su escritorio en la excavación de Nínive, cerca de Mosul, en una habitación sencillamente amueblada, con la luz entrando por la ventana e iluminando su máquina de escribir. Es casi una parodia de una vida ideal de escritora.

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Una fotografía de Christie trabajando en un escritorio en Nínive, cerca de Mosul, en el actual Irak (Sam Bush / The New York Times)

Cuando no estaba produciendo novelas a toda velocidad, ayudaba a Mallowan y a su equipo. También se exhiben delicadas placas de marfil de entre los siglos IX y VII a. C., una esfinge y una figura masculina, acompañadas de una explicación de que Christie utilizaba su crema facial para limpiar las tallas antiguas. Como contó más tarde: “Durante un par de semanas no quedó nada para mi pobre y vieja cara”.

Placas de marfil de entre los siglos IX y VII a. C. que Christie limpió con su crema facial (Sam Bush / The New York Times)

Igualmente sorprendentes son los cuadernos de Christie, que utilizaba para desarrollar tramas y personajes, barajando posibilidades antes de llegar a sus elegantes soluciones. En la sección “Dispensario”, que explora su trabajo como preparadora de medicamentos en la farmacia de un hospital durante la Primera Guerra Mundial, hay un cuaderno abierto en una página con el encabezado escrito a lápiz “Venenos: posibilidades para libros”, con detalles de efectos y dosis letales.

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También hay un cuaderno en la sección que trata sobre la crisis nerviosa que sufrió Christie en 1926, después de que muriera su madre y descubriera que su primer marido le había sido infiel. Christie huyó a un hotel y se registró bajo el apellido de la amante de su marido, permaneciendo escondida durante 11 días mientras se llevaba a cabo una búsqueda nacional para encontrarla. (Un cartel de “Desaparecida” expuesto explica que llevaba “un pequeño sombrero de terciopelo verde” en el momento de su desaparición).

Un cuaderno en el que Christie, que trabajó como preparadora de medicamentos durante la Primera Guerra Mundial, tomó notas sobre "Venenos: posibilidades para libros", con detalles de efectos y dosis letales (Sam Bush / The New York Times)

La explicación de Christie de que desarrolló una amnesia repentina es difícil de conciliar con lo que se sabe sobre esa condición, pero un cuaderno de la época de su desaparición da una idea de la tensión a la que estaba sometida. Muestra sus laboriosos esfuerzos por cumplir su cuota diaria de palabras para un libro que estaba escribiendo, El misterio del tren azul. Por lo general, parece haber encontrado fácil escribir, pero este cuaderno la muestra contando sombríamente las palabras de cada capítulo.

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Sin embargo, en otros aspectos, el intento de la muestra de abordar las ideas erróneas sobre Christie solo sirve para profundizar el misterio. En una exhibición de los pasaportes de Christie, vemos que su profesión aparece primero como “autora”, pero que más tarde, en el apogeo de su éxito como escritora, decidió describirse como “mujer casada”. En su autobiografía, Christie dice que ser esposa era su condición y su ocupación, y que “como actividad secundaria, escribía libros”. Esta modestia resulta tan desconcertante, a su manera, como su asombro por haber escrito una obra de teatro exitosa.

Fuente: The New York Times