Keanu Reeves vuelve a ‘John Wick’: el actor dará vida al icónico personaje en una precuela animada de la saga

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Keanu Reeves cerró el acuerdo para volver a interpretar a John Wick en una película animada que funcionará como precuela de la saga. El actor prestará su voz al sicario más famoso del cine de acción reciente en una historia centrada en sus orígenes. El filme reconstruye el episodio conocido como la “Tarea Imposible”: la noche en que Wick debe eliminar a todos sus rivales para liberarse de su deuda con la Alta Mesa y ganarse el derecho de estar junto a Helen, el amor de su vida.

La trama de la precuela se ubica antes de los hechos narrados en las cuatro películas live-action de John Wick. Según se informó, la “Tarea Imposible” es el relato de origen que los seguidores de la franquicia más reclamaban. El filme contará el proceso mediante el cual Wick cumple con esa misión para librarse de sus obligaciones con la organización criminal que gobierna el universo de la saga. Ese sacrificio le permite finalmente retirarse de la vida de asesino y formar una familia con Helen. La elección del formato animado responde a la intención del estudio de ampliar las posibilidades narrativas del personaje. Lionsgate ya había anunciado este proyecto en 2025, aunque recién ahora se confirmó el regreso de Reeves como voz protagónica.

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La dirección de la película animada está a cargo de Shannon Tindle, reconocido por su trabajo en Ultraman: Rising y Kubo and the Two Strings. El guion fue escrito por Ryan y Kaz Firpo. En la producción se mantiene el equipo histórico de la franquicia. Participan Basil Iwanyk y Erica Lee, de Thunder Road, junto con Chad Stahelski, de 87Eleven Entertainment, la compañía responsable de las secuencias de acción que caracterizaron a la saga en su formato live-action. El propio Reeves también figura entre los productores. A ese equipo se suma Point Grey, estudio que se incorpora por primera vez a este universo narrativo.

La última aparición de Keanu Reeves como John Wick fue en la película 'Ballerina' junto a Ana de Armas

“Las posibilidades son infinitas”

Adam Fogelson, presidente de la división cinematográfica de Lionsgate, explicó en 2025 los motivos detrás de la apuesta por la animación para contar esta historia puntual. “En ambos, la animación y el mundo de John Wick, las posibilidades son infinitas. Y no hay otra historia de John Wick que los fans reclamen más que la Tarea Imposible”, afirmó Fogelson. El directivo también se refirió al trabajo de Tindle al frente del proyecto. “La visión de Shannon sobre esa historia es increíble, y estamos muy entusiasmados por ver qué puede hacer John Wick en animación”, agregó.

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La saga John Wick acumuló más de 1.000 millones de dólares en recaudación global a lo largo de cinco películas. Ese total incluye el desempeño de Ballerina, el spinoff protagonizado por Ana de Armas que expandió el universo narrativo más allá del personaje central. Las películas giran en torno a la figura del sicario interpretado por Reeves y su enfrentamiento constante con la High Table, la organización que controla el submundo criminal en el que se mueve el protagonista.

Lionsgate continúa expandiendo esta franquicia en distintos frentes. Actualmente hay una quinta entrega live-action de John Wick en desarrollo, que continuaría la historia principal del personaje tras los sucesos de las películas anteriores. Además, el estudio trabaja en una película independiente centrada en Caine, el asesino ciego interpretado por Donnie Yen que apareció en John Wick: Chapter 4. Ese proyecto se suma a la precuela animada como parte de la estrategia de Lionsgate para sostener el universo narrativo con historias paralelas al personaje principal.

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