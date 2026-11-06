La reflexión de Rainer Maria Rilke, poeta austriaco, sobre enamorarse: “Amar a otro ser humano es quizá la más difícil de todas nuestras tareas”

Rainer Maria Rilke. (Bettmann Archive)

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Las cartas han dado pie a algunas de las obras más importantes de la historia: de El Lazarillo de Tormes (1554) a Las penas del joven Werther (1774) o Las amistades peligrosas (1782), el género epistolar es imprescindible en la literatura. Tanto en la ficción como en la vida real. Por ello, uno de los libros más importantes es precisamente una colección de diez cartas que nunca fue concebida como un libro: Cartas a un joven poeta, de Rainer Maria Rilke (Praga, 1875 - Montreux, 1926), uno de los poetas alemanes más relevantes e influyentes de la primera mitad del siglo XX, que escribió obras como Los cuadernos de Malte Laurids Brigge (1910) o poemarios fundamentales como Elegías de Duino y Los sonetos a Orfeo.

Todo comenzó en 1903, cuando Franz Xaver Kappus, un para entonces cadete de 19 años que aspiraba a convertirse en poeta, decidió enviar algunos de sus versos a Rilke en busca de consejo. Ambos habían pasado por la academia militar -Kappus, por la de Wiener-Neustadt y Rilke por Sankt Pölten- y coincidientemente, habían compartido profesor. “Me encontraba a las puertas de una profesión que sentía totalmente contraria a mis inclinaciones”, escribió el poeta, que esperaba encontrar “comprensión” en él. Rilke respondió: “Preguntas si tus versos son buenos. Me lo preguntas a mí. (...) Los comparas con otros poemas y te inquietas cuando ciertos editores rechazan tus esfuerzos”.

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Rainer Maria Rilke en Nyon (Lake Geneva), en 1919. (Photo by Imagno/Getty Images)

Sin embargo, el autor apostó porque abandonara todo lo que creía conocer: “Nadie puede aconsejarte ni ayudarte, nadie. Solo hay un camino. Ve hacia adentro de ti mismo.. Busca la razón que te impulsa a escribir; descubre si está echando raíces en lo más profundo de tu corazón, reconoce ante ti mismo si tendrías que morir si te impidiera escribir”.

Aquella primera respuesta terminó convirtiéndose en el comienzo de una correspondencia que se prolongó hasta 1908. Kappus reconocería años después que las cartas de Rilke habían tratado de apartarlo precisamente de algunos de los caminos hacia los que terminó llevándolo la vida. De todas ellas decidió conservar y publicar diez, las que hoy forman Cartas a un joven poeta, reeditada en España por la editorial Alfabeto.

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Aprender a amar

Aunque el intercambio había comenzado hablando de poesía, Rilke terminó escribiéndole sobre cuestiones mucho más amplias: la soledad, la paciencia, las dudas, el sexo, la vocación o la manera de enfrentarse a aquello para lo que todavía no se tiene respuesta. En una de sus cartas, por ejemplo, le pedía que tuviera paciencia con “todo lo que está sin resolver” en su corazón y que aprendiera a “amar las preguntas mismas”, en lugar de buscar inmediatamente una respuesta.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, ofrece un poderoso discurso citando al poeta Federico García Lorca para reflexionar sobre los momentos de oscuridad y convulsión, trazando un paralelismo entre el auge del fascismo en la época de Lorca y los desafíos actuales.

Y entre todas aquellas reflexiones apareció también el amor. En la séptima carta, fechada en Roma el 14 de mayo de 1904, Rilke escribió: “Amar a otro ser humano es quizá la más difícil de todas nuestras tareas”, escribió. Para Rilke era “la última prueba”, un trabajo para el que casi todo lo demás no era más que preparación. Y precisamente por esa dificultad consideraba que los jóvenes todavía tenían que aprender a amar.

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Su libro es un imprescindible para “incomprendidos”. “Con un lenguaje poético, pero accesible, estas cartas son lectura imprescindible para quienes se sienten incomprendidos, para los que buscan en la escritura una forma de existencia y para los que necesitan confiar más en su voz interior”, apuntan desde la editorial.