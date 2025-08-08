Realeza

Los secretos la reina Victoria: cartas destruidas, un sirviente escocés y la sospecha de un hijo oculto

El reciente acceso a archivos familiares y nuevas interpretaciones históricas reavivan la curiosidad sobre la vida privada de la monarca británica

Por Celeste Sawczuk

Guardar
El acceso a archivos familiares
El acceso a archivos familiares revela nuevos secretos sobre la vida privada de la reina Victoria - (The Grosby Group)

Explorar la vida privada de la reina Victoria equivale a adentrarse en un tejido de secretos, pasiones ocultas y rumores que perduran más allá de los siglos. ¿Hasta qué punto la monarquía británica protegió sus intimidades frente a un pueblo siempre curioso?

Un repaso por nuevas investigaciones y archivos recién abiertos revela pistas sobre un romance prohibido, cartas destruidas y especulaciones sobre un posible heredero ilegítimo. Los misterios que rodean a la corte victoriana cautivan hoy como lo hicieron entonces, demostrando que la fascinación por los secretos de palacio permanece intacta.

Victoria y Brown: un vínculo inquietante

El reciente acceso a archivos familiares y nuevas interpretaciones históricas encendieron la curiosidad sobre la vida privada de la reina Victoria. Tradicionalmente asociada a la severidad y el luto perpetuo, la monarca británica recobró protagonismo en el debate tras la aparición de evidencia inédita.

La historiadora Fern Riddell, en su libro Victoria’s Secret: La Pasión Privada de una Reina, sostuvo que Victoria mantuvo una relación romántica —e incluso un matrimonio secreto— con su sirviente escocés John Brown. Estas revelaciones reabrieron la discusión sobre la verdadera naturaleza del vínculo y su impacto en la imagen pública de la reina.

Investigaciones recientes sugieren un posible
Investigaciones recientes sugieren un posible romance y matrimonio secreto entre Victoria y su sirviente escocés John Brown - (Royal Collection Trust)

Nacimiento y ascenso de los rumores

La investigación de Riddell, respaldada por documentos inéditos y testimonios familiares, presentó una revisión de las costumbres sociales victorianas. Según la autora, la historia de Victoria y Brown combinó elementos de tragedia, pasión y secretismo, desafiando la visión tradicional de una monarca reservada y distante.

Al analizar la relación desde la perspectiva de la comunidad escocesa de Brown, la investigadora propuso nuevas interpretaciones, incluida la posibilidad de un matrimonio irregular, lejos de los rígidos cánones ingleses.

Los rumores sobre la cercanía entre Victoria y Brown surgieron tras la muerte del príncipe Alberto en 1861. Victoria, sumida en el duelo, se refugió en Balmoral, su finca escocesa. Allí, Brown, primero nombrado ghillie y más tarde ascendido a Sirviente de las Tierras Altas de la Reina, se convirtió en una presencia constante.

Su influencia en la vida cotidiana de la monarca generó habladurías entre cortesanos y prensa, especialmente cuando publicaciones satíricas y periódicos extranjeros —como la Gaceta Suiza de Lausana— insinuaron un posible embarazo, a raíz de sus ausencias de actos públicos.

Victoria no disolvió esos rumores. Encargó una pintura a Edwin Landseer en la que aparece a caballo, guiada por Brown, con documentos oficiales a su alrededor. La obra, expuesta en la Real Academia en 1866, fue interpretada como una muestra imprudente de cercanía.

El apodo de “la Sra. Brown” se popularizó y la posibilidad de un hijo fruto de la relación cobró fuerza entre quienes especulaban sobre su intimidad.

Rumores históricos apuntan a la
Rumores históricos apuntan a la existencia de un hijo ilegítimo fruto de la relación entre la reina Victoria y John Brown -(Revista Caras y Caretas)

Encubrimiento y olvido oficial

La muerte repentina de Brown en 1883 marcó un punto de inflexión. Victoria, profundamente afectada, procuró preservar la memoria de su sirviente, mientras asesores y familiares emprendieron un encubrimiento sistemático.

Destruyeron borradores de memorias y editaron cuidadosamente diarios y cartas para eliminar referencias comprometedoras. Su hijo, el futuro Eduardo VII, transformó los aposentos de Brown y retiró retratos y bustos encargados por Victoria. Esas acciones consolidaron la imagen oficial de una reina austera y relegaron a Brown al olvido.

A pesar de esos esfuerzos, el interés por la relación persistió durante el siglo XX. La apertura de archivos permitió a historiadores acceder a testimonios, como los del político Lord Derby, quien describió la atención constante de Brown hacia la reina y cómo las princesas lo llamaban “el amante de mamá”.

El libro Empress Brown de Tom Cullen, publicado en 1969, incluyó una carta de Victoria al hermano de Brown en la que expresaba su devoción mutua. Sin embargo, durante décadas el acceso a los archivos familiares de Brown permaneció limitado.

La destrucción de cartas y
La destrucción de cartas y memorias evidencia un encubrimiento sistemático de la relación entre Victoria y Brown - (Wikipedia/Dominio público)

Nuevas miradas: sexualidad y maternidad bajo el microscopio

La historiografía reciente revisó la figura de Victoria, explorando aspectos personales antes ignorados. Autoras como Yvonne M. Ward, Lucy Worsley y Julia Baird analizaron su sexualidad, salud mental y maternidad.

Baird concluyó que Victoria se había enamorado de Brown, mientras que Worsley mostró escepticismo ante la existencia de una relación sexual, atribuyendo el escándalo a prejuicios sobre la viudez y la sexualidad femenina en la madurez. La familia real británica sostuvo un fuerte control sobre el acceso y publicación de documentos íntimos de Victoria.

Fern Riddell aportó al debate la confirmación de la carta de Victoria al hermano de Brown y acceso parcial al archivo familiar en Aberdeen. Entre los objetos destacados figuró un molde de la mano de Brown encargado por la reina tras su muerte y una tarjeta de Año Nuevo firmada con la cifra real de Victoria, “VRI”, dirigida a Brown como su mejor amigo.

Riddell citó además el testimonio de un capellán real que, en su lecho de muerte, confesó haber casado a la pareja. Victoria exigía a sus hijos tratar a Brown como a un igual, desafiando las normas rígidas de la corte.

La autora sostuvo que, dadas las costumbres matrimoniales escocesas del siglo XIX, menos formales que las inglesas, un matrimonio irregular entre Victoria y Brown resultaba posible. En Escocia, las parejas podían considerarse casadas tras intercambiar votos, sin necesidad de ceremonia religiosa ni registro oficial.

Historiadores debaten la naturaleza del
Historiadores debaten la naturaleza del vínculo entre la reina Victoria y John Brown, entre la pasión y la amistad - (Henry Nicholls/Pool Photo via AP)

El enigma del posible hijo secreto

Uno de los aspectos más debatidos fue la hipótesis de un posible hijo secreto. Angela Webb-Milinkovich, descendiente del hermano de Brown, relató que su familia siempre habló de una “línea ilegítima”. Hugh Brown y su esposa emigraron a Nueva Zelanda en la década de 1860, registraron el nacimiento de una hija y después regresaron al Reino Unido con un viaje financiado por Victoria.

Aunque las historias familiares sobre linajes suelen carecer de pruebas sólidas y la reina contaba con poco más de 40 años por entonces, Riddell argumentó que su edad y salud no descartaban un embarazo. Victoria, aislada y cubierta con vestimentas holgadas, habría mantenido su intimidad protegida por asistentes personales. Además, expresó en varias ocasiones el deseo de tener otro hijo tras la muerte de Alberto, pese a las advertencias de los médicos respecto a la depresión posparto.

La falta de pruebas concluyentes y los obstáculos técnicos para realizar análisis de ADN impiden confirmar la existencia de un descendiente. Riddell señaló que su investigación no fue planteada para ofrecer certezas absolutas, sino para presentar indicios y dejar espacio a la interpretación. Lo que sí parece claro es que la familia Brown estaba al tanto de la relación especial entre John y la reina.

Temas Relacionados

Reina VictoriaJohn BrownFern RiddellRelaciones secretas realezaMonarquía británicaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Las seis esposas de Enrique VIII: entre el poder y la tragedia

Historias de alianzas, traiciones y supervivencia marcan la vida de las reinas Tudor, cuyas decisiones y destinos influyeron en la política, la religión y la sucesión de la Inglaterra del siglo XVI

Las seis esposas de Enrique

Meghan Markle cumple 44 años: sus rupturas profesionales, los escándalos sexuales que la rodean y el posible fin de su ducado

La empresaria estadounidense enfrenta desafíos profesionales, controversias legales y un crecimiento comercial inesperado en medio de debates públicos

Meghan Markle cumple 44 años:

El príncipe Harry desmiente pelea con Andrew y críticas a Meghan tras polémica biografía real

Las acusaciones sobre un supuesto altercado físico y afirmaciones controvertidas intensificaron la crisis interna de la familia real, según un artículo de The Guardian

El príncipe Harry desmiente pelea

Nueva boda en los Windsor: Peter Phillips, hijo de la princesa Ana, anuncia su compromiso con Harriet Sperling

El nieto mayor de la difunta reina Isabel contraerá matrimonio con una enfermera 29 años menor que él tras un año de relación

Nueva boda en los Windsor:

Cómo es el castillo Balmoral, un lugar que marcó a vida de la princesa Diana

Vanity Fair revela la historia detrás de esta imponente residencia escocesa, cuyo en torno de tradiciones, naturaleza y estrictos protocolos dejó una huella profunda y controvertida en la vida de la Lady Di

Cómo es el castillo Balmoral,
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Juicio por el crimen de

Juicio por el crimen de Romina Karban en Chaco: fijaron la fecha para la presentación de las pruebas

Comenzó el juicio por el femicidio de la mujer que murió tras caer desde un cuarto piso en Salta

Juicio por corrupción en un penal de Salta: el director penitenciario expuso los beneficios que se otorgaron a los reclusos

Las últimas previsiones para Guadalajara: temperatura, lluvias y viento

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 8 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
EEUU sanciona a 18 personas

EEUU sanciona a 18 personas y entidades iraníes por ayudar a Teherán a evitar las medidas de Washington

El Consejo de Transición de Haití nombra como presidente al empresario Laurent Saint-Cyr

El Gobierno argentino afirma que vetará "todo" lo que pueda vetar tras perder doce votaciones en el Senado

La Fiscalía búlgara investiga la muerte de un nacional por un ataque de Israel en Gaza

El presidente del Senado brasileño se niega a someter a votación la destitución del juez De Moraes

ENTRETENIMIENTO

¿The Who se retirará de

¿The Who se retirará de los escenarios? Esto respondió su vocalista Roger Daltrey

Sean “Diddy” Combs planea su regreso triunfal a la música pese a seguir en espera de su sentencia

Liam Neeson besa a Pamela Anderson en una tierna promoción de “The Naked Gun”

Spider-Punk protagonizará su propia película animada: el universo arácnido suma un nuevo héroe

Los 10 K-dramas que están atrapando al público en Corea que no te puedes perder este fin de semana