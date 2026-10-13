Cultura

El exitoso autor acusado de utilizar IA se defiende: "Esta novela la escribí yo", pero acepta que cometió plagio

El canadiense Thélyson Orélien sostuvo que utilizó esas herramientas solo para investigar y reivindicó la autoría de la obra, sin presentar pruebas que respalden su versión

novela - IA - detectores de IA - Thélyson Orélien - tecnología - 24 de septiembre
Thélyson Orélien (Composición Infobae: Joel Saget/AFP / Pangram)
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El escritor canadiense Thélyson Orélien afirmó el martes, en un texto a la AFP, que “ninguna frase” de su novela “fue creada por una máquina” de inteligencia artificial, como se le acusa, pero admitió los plagios que cometió en el pasado y pidió “disculpas”.

Orélien está en el ojo del huracán desde hace semanas después de que una cuenta anónima en X lo acusara de haber escrito “casi integralmente” con IA su libro “C’était ça ou mourir”. También fue objeto de denuncias de plagio de textos publicados hace más de una década en Canadá.

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“Se dice que ‘C’était ça ou mourir’ fue escrita por una inteligencia artificial. Es una calumnia y una herejía. Recurrí alguna vez a herramientas [de este tipo] para hacer investigaciones [...] Pero ninguna frase de este libro fue creada por una máquina”, aseguró Orélien en este texto, titulado “Esta novela que escribí”.

“Este libro, lo escribí yo mismo. Nace de mis heridas y de las de los demás migrantes. Esa herida del exilio de la que no se sana. Esta novela es el fruto de ello, es el fruto de mi trabajo, es mi creación”, añadió.

“C’était ça ou mourir”, uno de los fenómenos de la temporada literaria en Francia, narra en primera persona la historia de Jonas Dorléon, un profesor que huye de su país, Haití, atrapado en la violencia de las bandas. Comienza entonces un peligroso periplo por 12 países hasta llegar a Canadá.

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“C’était ça ou mourir”, uno de los fenómenos de la temporada literaria en Francia (REUTERS Sarah Meyssonnier/Foto de archivo)
“C’était ça ou mourir”, uno de los fenómenos de la temporada literaria en Francia (REUTERS Sarah Meyssonnier/Foto de archivo)

Orélien explicó que empezó a escribirla “en el otoño de 2017”, en Quebec, Canadá, donde vive desde 2010, tras haber dejado Haití. “Terminé un primer borrador de este texto en 2019”, precisó.

El autor de 38 años, sin embargo, no aportó elementos que pudieran probar estas informaciones, como había dicho que haría cuando surgió la polémica.

Sobre sus acusaciones de plagio, el novelista, que también tiene nacionalidad haitiana, reconoció haber “cometido errores inaceptables” al retomar textos de autores de renombre tras su llegada a Canadá.

“Tenía poco más de 20 años, seguramente quería ir demasiado rápido, sin tener en cuenta realmente todo lo que aún me quedaba por aprender. Quería escribir, leía mucho [...] Pero admirar no me autoriza a tomar, a atribuirme textos que no son míos”, afirmó. “Lo lamento profundamente y pido disculpas”.

Poco después de que la polémica se desatara, la reconocida Academia Goncourt, que otorga el premio literario más prestigioso de Francia, retiró a Orélien de su lista de aspirantes para este año.

Esta controversia sacude el mundo literario francés y plantea interrogantes en todo el mundo sobre cómo esta nueva tecnología afectará al sector del libro.

Fuente: AFP

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