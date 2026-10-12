Pedro Luis Barcia, el filólogo que rescató textos perdidos y presidió la Academia Argentina de Letras, reconocido como Personalidad Emérita

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Pedro Luis Barcia será reconocido como Personalidad Emérita de la Cultura por la Secretaría de Cultura de la Nación, por su trayectoria como investigador, docente, crítico y filólogo. El encuentro se realizará el 26 de octubre en el Palacio Libertad, ubicado en Sarmiento 151, en la Ciudad de Buenos Aires.

Barcia presidió la Academia Argentina de Letras entre 2001 y 2013 y fue designado miembro correspondiente americano de la Real Academia Española. También recibió el premio Maestro Ilustre de la Educación Argentina en 2015, el premio Domingo F. Sarmiento del Senado de la Nación, la distinción de Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y varios doctorados honoris causa; en 2026 se incorporó a la Orden Caballeros Granaderos de los Andes.

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Entre sus aportes se encuentran el rescate de textos y documentos olvidados o considerados perdidos, la recuperación de escritos desconocidos de Leopoldo Lugones y la identificación de testimonios de la narrativa policial argentina. También encontró un diccionario de argentinismos de 1875 que se creía perdido.

Barcia presidió la Academia Argentina de Letras entre 2001 y 2013

Doctor en Letras por la Universidad Nacional de La Plata, el escritor e investigador publicó trabajos sobre literatura argentina, lengua y cultura hispanoamericanas. Entre sus obras figuran Prosas de Rafael Obligado (1976), Escritos dispersos de Rubén Darío (1977), La lira argentina (1982), Shakespeare en la Argentina (1996), Historia de la historiografía literaria argentina. Desde los orígenes hasta 1917 (1999) y Un inédito diccionario de argentinismos del siglo XIX (2006).

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Con el reconocimiento se sumará a Mirtha Legrand, Lalo Schifrin, Luis Brandoni, Eduardo Costantini, Alejandro Lerner, Aldo Sessa, Palito Ortega, Mauricio Wainrot, Moria Casán, Valeria Lynch, Lía Jelín, Mario Benzecry, Marta Minujín y Raúl Lavié, quienes fueron homenajeados durante la actual administración de cultura.