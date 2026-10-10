Cultura

‘Furious’, la serie que se atreve a mirar después del abuso con un incómodo relato

La producción de Hulu, una de las mejores del año, desarticula las convenciones del thriller criminal para construir una narrativa centrada en las sobrevivientes, sus heridas y un sistema de complicidad

Tráiler de la serie 'Furious' (Hulu - Disney Plus)
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En la temporada televisiva de 2026, Furious —la serie de Hulu y Disney+ creada por Elizabeth Meriwether— irrumpe en el panorama del thriller psicológico con una propuesta que desafía las convenciones del género: revela la identidad de la asesina en el primer episodio y apostar, en cambio, por diseccionar las ruinas que el abuso seual a menores deja como huella psicológica. Basada de manera libre en la película Black Widow (1987) de Bob Rafelson, trasciende rápidamente su punto de partida para convertirse en algo más difícil de clasificar y más difícil aún de olvidar.

Al descartar el suspenso procedimental del “quién lo hizo”, Meriwether libera al relato de su obligación más cómoda. La atención se desplaza hacia el “por qué” y, sobre todo, hacia las fisuras institucionales que permiten que hombres acomodados operen con impunidad durante décadas. Catherine (Lola Petticrew), la asesina, y Alice Black (Emmy Rossum), la agente del FBI que la persigue, comparten un origen común: ambas fueron víctimas de abusos severos durante su infancia. Sus vidas adultas son, cada una a su manera, la continuación de esa violencia por otros medios.

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La serie postula algo incómodo con una claridad perturbadora: exigir a las sobrevivientes que sean simpáticas, compasivas e inofensivas constituye una extensión del abuso institucional. Catherine dirige su furia hacia afuera, asesinando metódicamente a los hombres que integraron la red que la victimizó. Alice la dirige hacia adentro, castigándose por un pasado del que no es culpable. La diferencia entre la representante de la ley y la asesina serial no radica en su constitución ética, sino en la dirección de su rabia acumulada.

El trauma sin espectáculo

Una de las decisiones creativas más resonantes de la producción es su negativa absoluta a mostrar los abusos del pasado. No hay un solo flashback de las violencias sexuales que moldean a los personajes. Meriwether y Rossum han explicado en varias entrevistas que nada en la serie es gratuito: el horror se narra a través de sus consecuencias, no de su espectáculo.

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Emmy Rossum es la gran protagonista de la serie 'Furious', creada por Elizabeth Meriwether, uno de los grandes thrillers de la temporada (Disney+)
Emmy Rossum, protagonista de la serie 'Furious' creada por Elizabeth Meriwether, uno de los grandes thrillers de la temporada (Foto: Disney+)

El peso recae en la actuación y en una puesta en escena que traduce el trauma a lenguaje visual. Alice abraza su propio cuerpo en la soledad de su departamento, pierde el hilo de sus palabras en momentos inesperados, rechaza con pánico un objeto tan mundano como una pera que su hermana le ofrece. Son señales de un sistema nervioso que sigue respondiendo a una amenaza que ya no está presente pero que el cuerpo aún no ha podido archivar. La serie conecta con el principio psiquiátrico de que el trauma no es un evento pasado sino una entidad que reside en el cuerpo y emerge de maneras impredecibles.

Esa misma filosofía organiza la gramática visual del relato. La directora de fotografía utiliza barreras arquitectónicas —marcos de puertas, pilares, divisiones— para representar los muros psicológicos que los personajes construyen. Los planos se amplían cuando la violencia ocurre en defensa propia, generando una distancia que impide el voyeurismo. Los espejos fracturados y los encuadres opresivos traducen visualmente los ataques de pánico y la percepción distorsionada de la protagonista.

La serie no elude las conexiones con el clima cultural de la última década. Las redes de explotación infantil, los millonarios intocables y el silencio cómplice de las instituciones articulan una denuncia que la crítica ha leído en clave del universo que reveló el caso Jeffrey Epstein, aunque la producción evita cualquier referencia explícita a figuras reales.

Furious consiguió renovación para una segunda temporada apenas cuatro días antes de emitir su final, respaldada por un incremento del 40% en visualizaciones semana a semana y un índice de aprobación del 98% en Rotten Tomatoes. El episodio de cierre, Hart Island, deja a Alice en posesión de una lista encriptada de usuarios del material de abuso y habiendo cometido ella misma un asesinato premeditado. La cacería ha terminado; la metamorfosis, apenas comienza.

Lo que la serie deja instalado no es una respuesta sino una incomodidad productiva: la sociedad destina todos sus recursos punitivos a la mujer que responde con violencia a su trauma, mientras los arquitectos originales del abuso continúan operando bajo la protección de los procedimientos que ellos mismos diseñaron.

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