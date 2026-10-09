Cultura

Qué leer esta semana: la premio Nobel Anne Carson, Borges a contrapelo y la venganza de un crimen horrible y real

La poeta que acaba de ganar el mayor premio literario, un ensayo que devuelve a Borges a su Buenos Aires y la historia de un crimen de 1870 que Baradero casi olvidó: tres libros para descubrir

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Poesía, narrrativa, ensayo: mucho para elegir en una semana apasionante.
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La semana del Premio Nobel de Literatura es pura emoción, claro. Libreros, editores, toda la industria del libro se agita porque un nombre saldrá en todas las tapas de los diarios del mundo. Esta vez fue el de Anne Carson, la escritora canadiense de 76 años que se pasó la vida enseñando griego y que también traduce y es ensayista. Tiene muchos libros publicados, pero aquí nos centraremos en uno: La belleza del marido. Un ensayo narrativo en 29 tangos. Pasión, despecho, ironía: las cosas del querer. Por otro lado, una novedad es Borges, un destino sudamericano, donde la ensayista y narradora Sylvia Iparraguirre vuelve a leer a Borges en su contexto, a 40 años de su muerte. Finalmente, El destetado una historia breve y apasionante basada en una masacre que ocurrió en la provincia de Buenos Aires en 1870.

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El destetado

Por Federico Jeanmaire

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Tres propuestas diferentes para arrancar el fin de semana con muchas opciones. Que los disfruten.

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1. “La belleza del marido”, de Anne Carson

Cubierta del libro La belleza del marido de Anne Carson sobre un fondo beige difuminado.
"La belleza del marido" relata la descomposición de un matrimonio a través de veintinueve "tangos".

“No me avergüenza decir que lo amé por su belleza. / La belleza convence. Sabes que la belleza hace posible el sexo. / La belleza hace el sexo sexo.” Con esos versos, la canadiense Anne Carson —ganadora hoy del Premio Nobel de Literatura 2026— abre la historia de un matrimonio en descomposición: desde el primer encuentro en una clase de latín, en la adolescencia, hasta el divorcio por infidelidades repetidas.

El libro se presenta como “un ensayo ficticio en veintinueve tangos”, porque, como escribe Carson, “un tango, como el matrimonio, es algo que hay que bailar hasta el final”. Cada tango se abre con una cita de Keats —cartas, notas menores— que desestabiliza su máxima beauty is truth. Carson no construye un relato de resentimiento, sino de distancia: la que convierte lo íntimo en poema.

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Anne Carson portada
Anne Carson, al enterarse de que había ganado el Premio Nobel de Literatura.

En esos 29 movimientos alterna diálogos, prosa, verso blanco, apuntes ensayísticos y alusiones a Homero, Platón, Kafka o Proust. La esposa recuerda las mentiras del marido —“Mentía cuando no era necesario. / Mentía cuando ni siquiera era conveniente”— sin fijar una confesión biográfica. Carson transforma esa experiencia en una indagación sobre el deseo, la memoria y la traición.

2. “Borges, un destino sudamericano”, de Sylvia Iparraguirre

Portada del libro de Sylvia Iparraguirre sobre Jorge Luis Borges con el título Borges, un destino sudamericano e ilustraciones de figuras humanas.
Sylvia Iparraguirre publicó el ensayo "Borges, un destino sudamericano" a cuatro décadas de la muerte del autor.

Sylvia Iparraguirre acaba de publicar Borges, un destino sudamericano (Alfaguara), un ensayo que propone leer la obra de Jorge Luis Borges a contrapelo de su consagración: detrás del escritor universal, recupera al Borges porteño formado en una cultura periférica que convirtió esa posición en una libertad sin precedentes.

El título viene del “Poema conjetural” (1943), en el que Laprida reconoce, al morir a manos de los gauchos, que ese final violento y americano era su verdadero destino. Iparraguirre toma la frase para nombrar exactamente lo contrario de lo que la fama construyó: un Borges con raíces, con geografía, con historia. Borges salió por primera vez de la Argentina a los 62 años, a recibir un premio. Volvió y siguió escribiendo en Buenos Aires.

Sylvia Iparraguirre
El concepto de la doble biblioteca en la obra de Jorge Luis Borges vincula la tradición criolla con la literatura universal.

La clave del libro es la “doble biblioteca”: Borges se mueve de Ascasubi y el tango a Berkeley y Averroes, del Martín Fierro a la Cábala. Lo argentino y lo universal no son términos opuestos: se contaminan mutuamente. Alumna suya en la Universidad de Buenos Aires y lectora desde los 15 años, Iparraguirre escribe, dice, un libro “personal y hasta íntimo”. Lo abre con una certeza: “Cada lector arma su propio Borges.”

3. “El destetado”, de Federico Jeanmaire

federico-jeanmaire 1920
Un bebé que dormía con sus abuelos resultó el único sobreviviente del ataque contra la familia Camaño.

En mayo de 1870, una fría madrugada, aparecieron degollados y acuchillados todos los miembros de una familia en las afueras de Baradero, provincia de Buenos Aires: los padres, los hijos, hasta los perros guardianes. El único sobreviviente fue un bebé que esa noche dormía en casa de sus abuelos porque acababa de ser destetado.

El escritor argentino Federico Jeanmaire —nacido en Baradero, donde la masacre forma parte del folclore local— reconstruye ese crimen en clave policial en El destetado, un relato que se puede descargar gratuitamente desde la librería digital Bajalibros.

FEDERICO JEANMAIRE
El escritor Federico Jeanmaire recrea un crimen ocurrido en la ciudad de Baradero en mayo de 1870.

En el centro, Tomás Troncoso, apodado “el negro”: un peón abandonado de niño, criado por la familia Camaño y expulsado de ella cuando quiso casarse con la hija menor, María Robustiana. El rechazo del padre —que lo echó a los gritos llamándolo “guacho y negro de mierda”— encendió una venganza que tardó años en consumarse.

La noche del crimen, Troncoso y dos cómplices salieron bajo un diluvio convencidos de que en la casa había un botín de veinte mil pesos. Él, en cambio, solo quería vengarse. El destetado narra esa noche y lo que la precedió: el amor furtivo a orillas del río Arrecifes, el hijo que nadie reconoció, la humillación de clase. Y agrega un dato que vuelve el relato más inquietante: el pueblo, una vez conocida la masacre, quiso linchar tanto a los culpables como al juez que los juzgó.

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