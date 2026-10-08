Cultura

Tip de ortografía del día: búnker, plurales búnkers y búnkeres

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
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En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

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La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

Con el sustantivo búnker es adecuado emplear los plurales búnkers o búnkeres , ambos con tilde .

En la prensa pueden verse las dos formas, aunque no es infrecuente que aparezca bunkers , sin tilde: «Suiza está construyendo bunkers bajo los Alpes para proteger las fortunas de los millonarios», «El país vecino de España que está comprando más bunkers que el resto de Europa» o «Suecia recupera los búnkeres de la Guerra Fría para reforzar su defensa civil».

En cualquiera de sus acepciones, la palabra búnker cuenta con dos plurales válidos . La forma búnkeres sigue el patrón de otros sustantivos graves de dos sílabas, que añaden -⁠es . Sin embargo, también es posible optar por búnkers , como señala el Diccionario panhispánico de dudas , pues este y otros extranjerismos adaptados alternan las terminaciones -⁠es y -⁠s en plural. En cualquier caso, ambos llevan tilde: búnkeres por ser esdrújula y búnkers por ser llana acabada en grupo consonántico.

Por tanto, los dos plurales son apropiados en los ejemplos del principio, pero en cualquier caso llevarían tilde: «Suiza está construyendo búnkers/búnkeres bajo los Alpes para proteger las fortunas de los millonarios», «El país vecino de España que está comprando más búnkers/búnkeres que el resto de Europa» y «Suecia recupera los búnkers/búnkeres de la Guerra Fría para reforzar su defensa civil».

Se recuerda que la misma obra antes citada recomienda no utilizar búnquer , por ser una opción minoritaria .

#puestaapunto . Esta recomendación sustituye a una anterior, publicada el 1 de marzo de 2022, que recomendaba evitar el plural búnkers , para adecuarla a la información de la segunda edición del Diccionario panhispánico de dudas , que valida esta opción .

¿Qué es la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

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