Llega la subasta anual del Museo Sívori: las “perlitas imperdibles” de 37 artistas para un “puente entre el patrimonio histórico y el arte contemporáneo”

Llega la subasta anual del Museo Sívori: 37 artistas, las “perlitas imperdibles” y un “puente entre el patrimonio histórico y el arte contemporáneo”

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“Hay algunas perlitas imperdibles”, dice Abel Guaglianone, presidente de la asociación Amigos Sívori, mientras recorre las salas de la galería Azur, donde el 15 de octubre se realizará, a partir de las 19 hs, la Subasta Anual del museo palermitano, que reúne obras de 37 artistas, entre ellos Fernanda Laguna, Jorge Macchi, Gabriel Chaile y Elba Bairon, por nombras algunos, en un mix interesante entre consagrados y jóvenes, con un rango de precios que va de los USD 650 a los 14 mil.

Entre ellas, se encuentra una serie completa de ocho pinturas de pequeño formato, Proto, de Chaile, adquiridas en el emblemático Armory Show de Nueva York hace 25 años, una selección de tres fotografías intervenidas de Flavia Da Rin, pertenecientes a la serie de Los sueños. “Flavia trabaja con una edición de tres ejemplares, y estas corresponden al primero de esa tirada”, cuenta a Infobae Cultura.

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“Hay piezas que tienen más de 15 años, como el acrílico sobre papel de Juan José Cambre y otras que son una rareza, como los Conejos de Bairon, quien suele trabajar con ediciones de tres o cinco ejemplares, pero éstas son únicas”, dice sobre las esculturas de papier mache, yeso y pintura acrílica que aparecen en los libros Poéticas contemporáneas: itinerarios en las artes visuales en la Argentina de los 90 al 2010, del Fondo Nacional de las Artes, y en Elba Bairon de Andrea Giunta.

La serie completa de ocho pinturas de pequeño formato, "Proto", de Chaile, adquiridas en el emblemático Armory Show de Nueva York

Curada por Carolina Pinciroli y Nicole Moisés, las obras de la 25ª edición de la subasta pueden visitarse de 12 a 19 hs todos los días hasta el remate, que “es la principal recaudación” de la asociación y cuyos “fondos son destinados para apoyar el desarrollo y la programación del año, como hicimos con las muestras del museo de este año, como la de Jorge Macchi, que fue muy importante, y la de Alejandra Seeber”.

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Por su parte, Pinciroli comentó: “Todas las obras que están fueron muy seleccionadas, muy buscadas. Una subasta solidaria tiene características diferentes a una subasta normal y comercial, porque tienen que ser obras que tengan un rango de precio accesible, pero a la vez que que sean muy estéticas. Hay artistas muy consagrados, hay artistas que son más contemporáneos. Entonces, bueno, hay un equilibrio entre distintos momentos de carreras de artistas como para armar un abanico de posibilidades, de distintos gustos y distintas elecciones”.

Y agregó: “Estamos muy agradecidos también con todas las galerías que donaron su parte, eso es fundamental. Ese ejercicio de vocación, de dar, es lo que va a la Asociación de Amigos, los artistas, por supuesto, reciben lo que les corresponde, su parte de la obra”.

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Entre los lotes también se destacan Carla Grunauer, con Panera mundial, una obra en acrílico y tinta inspirada en los dibujos de circo de Alexander Calder; Osias Yanov, con la acuarela de la serie Presente, realizada a partir de su experiencia en la selva misionera o Jorge Macchi, con Máscara, una acuarela de 2022 que retrata un barbijo encontrado en la calle durante la pandemia.

Frente de la galería, donde se observan los "Conejos" de Elba Bairon

La directora del Museo Sívori, Teresa Riccardi, sostuvo que lo recaudado es esencial para poder llevar adelante la programación de 2027, mientras “se busca devolverle centralidad a la colección del museo y tender un puente entre su patrimonio de bellas artes y la producción contemporánea”.

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Con un acervo que reúne 4.000 piezas, el Sívori busca exhibir cada vez más su patrimonio, ya que “es algo que los públicos reclaman” y, en ese sentido, se proyecta una exposición de Amadeo Azar y otra obras de las décadas de 1920 y 1940, pero para eso también muchas piezas “deben pasar por el proceso de restauración”.

En ese sentido, explicó, son importantes los fondos, tanto del Gobierno de la Ciudad como lo que se recauda en la subasta, ya que a partir de allí se pueden llevar adelante aemás los diferentes programas del Museo.

El remate se realizará el 15 de octubre, con obras de consagrados y emergentes

La programación del museo se articula además a través de tres iniciativas: Enlace Sívori, Visibles en la Tempestad y Sívori al Aire Libre. El primero funciona como una de las líneas de trabajo institucional, mientras que Visibles “está dedicado a artistas mujeres de mediana carrera, creadoras contemporáneas o figuras que no han sido revisadas, como ocurrió con Alicia Orlandi”.

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Por su parte, Sívori al Aire Libre reúne actividades ligadas al parque, la comunidad y vínculos con otras instituciones o fundaciones. Riccardi señaló que ese programa también se extendió a iniciativas de salud mental y accesibilidad, áreas que el museo trabaja a partir de apoyos obtenidos mediante mecenazgo.

“El Sívori nace como un museo moderno, pero de Bellas Artes de la ciudad”, explicó, ya que “la institución adquiría obras de su tiempo dentro de ese marco, lo que dejó un patrimonio situado entre ambos campos”.

El tríptico de Flavia Da Rin rodea a un óleo de Emilia Tessi y, más atrás, Luciano Giménez

Así, Riccardi consideró necesaria la continuidad de una sala temporaria para arte contemporáneo porque permite sostener ese vínculo entre las piezas históricas y las producciones actuales: “Tenemos que hacer este enlace”.

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<b>Artistas y galerías participantes</b>

Alejandra Seeber (Ruth Benzacar); Jorge Macchi (Ruth Benzacar); Fernanda Laguna (Nora Fisch); Marina Daiez (Nora Fisch); Osias Yanov (Nora Fisch); Julieta Oro (Grasa); Leo Batistelli (Del Infinito); Nazareno Pereyra (De Souza); Ángeles Ascúa (De Souza); Fátima Pecci Carou (Cott); Luciano Giménez (Cott); Franco Fasoli (Cott); Renata Molinari (Galería NN); Yuyu Puleston (Galería NN); Carla Grunauer (Piedras); Santiago Gasquet (Piedras); Unión Textiles Semillas (Linse); Emilia Tessi (Casa Proyecto); Virginia Vitar (Otto Galería); Luciana Lamothe (Barro); Agustina Woodgate (Barro); Joaquín Boz (Barro); Valentina Ansaldi (Quimera); Ana Clara Soler (Quimera); Edgardo Giménez (Lucas Kokogian); Ulises Mazzuca (Lucas Kokogian); Jessica Trosman (Crudo); Yuyo Gardiol (Crudo); Ariel Cusnir (Pasto); Emilia Hendrich (Emilia Hendrich); Elba Bairon (donación particular); Gabriel Chaile (donación particular); Flavia Da Rin (donación particular); Andrés Paredes (donación particular); Juan José Cambre (donación particular), Amadeo Azar (donación particular) y Mirtha Dermisache (Coordenadas Art).

Sobre la Amigos Sívori

Miembros de la asociación Amigos Sívori durante la presentación de la subasta

Amigos Sívori se reactivó en 2025, bajo el impulso de la directora del museo Teresa Riccardi y la presidencia de Abel Guaglianone, para canalizar donaciones privadas hacia un museo público y sostener su programación artística y educativa.

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Su primera acción fue financiar íntegramente una muestra inaugural. Desde entonces, la organización acompaña la difusión de las actividades del museo, la incorporación de nuevos socios y públicos, además de tareas de conservación y restauración.

La comisión directiva está presidida por Guaglianone, con Pinciroli como vicepresidenta, Silvina Rey como tesorera y Mariana Akian como secretaria. También la integran Paula González, Claudia Akian, Mercedes Pardo y Cynthia Partanian, junto con María Belén Ludueña como embajadora honoraria.

*Subasta Anual a beneficio del Museo Sívori. Exhibición previa, del 7 al 15 de octubre de 2026, de 12 a 19 hs. Subasta: 15 de octubre de 2026, a partir de las 19 hs, en Galería Azur - Arroyo 981, CABA

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