El Festival de Cine de Oberá abre sus puertas con la actriz cubana Mirtha Ibarra como invitada internacional

La actriz Mirtha Ibarra participa en el Festival de Cine de Oberá con la presentación de la película 'Neurótica anónima' y de la Cátedra Abierta Tomás Gutiérrez Alea.

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“Los argentinos tienen una gran cultura cinematográfica y creo que van a disfrutar la película.” Con esa expectativa sobre la película Neurótica anónima que protagoniza, Mirtha Ibarra, una de las figuras emblemáticas del cine cubano, se presenta en el Festival de Cine de Oberá, que comienza este martes 6 de octubre y se extenderá hasta el sábado 10. Actriz, guionista, dramaturga y creadora, Ibarra es una de las invitadas destacadas de esta edición, con un encuentro dedicado a recorrer su trayectoria y conversar sobre el cine cubano, sus transformaciones y los desafíos que atraviesa. Además de un homenaje a su carrera, presentará la Cátedra Abierta Tomás Gutiérrez Alea, que busca afianzar los lazos de formación, el pensamiento crítico audiovisual y el intercambio cultural con el cine latinoamericano e internacional, en especial con el aporte de la cinematografía cubana.

La visita de Ibarra incluye la proyección de Neurótica anónima, de Jorge Perugorría, en estreno nacional. La presencia cubana se extenderá más allá de Oberá: la programación del festival también llegará a La Habana, donde se proyectarán distintas muestras, entre ellas Ganadores 2025 y Estrenos Entre Fronteras.

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Con una filmografía que abarca títulos como Hasta cierto punto, Fresa y chocolate, Guantanamera y El cuerno de la abundancia, la actriz cubana acumula décadas de trabajo frente y detrás de cámara. Está prevista una charla en la que compartirá su experiencia en torno a la actuación, la creación y la memoria, además de abordar su trabajo junto a dos realizadores centrales del cine cubano: Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío. Al recordar su experiencia junto a ambos directores, destaca el particular vínculo que establecían con los actores. “Titón era muy cuidadoso con los actores. Decía que era lo que más había que cuidar y que se sintieran bien con todo, hasta con su vestuario; si no, había que cambiarlo”, recuerda. Y agrega: “Conmigo era dulce, pero estricto. Tabío era muy suave al dirigir y cuidadoso. Me sentí siempre muy bien con ambos”.

Fresa y chocolate y la vigencia de la intolerancia

Uno de los capítulos centrales de su trayectoria está ligado a Fresa y chocolate, la célebre película dirigida por Gutiérrez Alea y Tabío que abordó la homofobia y la intolerancia en la sociedad cubana. Para ella, la repercusión trascendió el contexto en el que fue realizada. “Me dio mucha satisfacción por lo que representaba, no solo para Cuba, porque los dos problemas esenciales que toca no son ni eran privativos de Cuba o los cubanos: la homofobia y la intolerancia”, señala. A su juicio, la película contribuyó a modificar la mirada sobre esos problemas y consiguió una repercusión que atravesó las fronteras de la isla. Considera además que su temática conserva vigencia plena: “Lastimosamente, no ha perdido vigencia, pues la intolerancia frente al que piensa diferente está muy de moda en el mundo hoy día”.

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La relación de Ibarra con el cine comenzó desde una fascinación temprana por las grandes actrices. No recuerda cuál fue exactamente la primera película que despertó su deseo de formar parte de ese mundo, pero sí conserva la imagen de aquellas actrices que admiraba frente al televisor: “Las grandes actrices de Hollywood y de Cuba en la tele las admiraba y me ponía frente al televisor a imitarlas”. Su decisión de dedicarse al cine se consolidó después de su primera película. “Desde que hice mi primera película, Hasta cierto punto, con la cual gané ese año el premio de actuación en el festival de cine, supe que eso era lo que quería hacer”, cuenta.

Esa experiencia también la llevó a transformar su vínculo con el teatro. Neurótica anónima, el film dirigido por Perugorría que presenta en Oberá, está basado en la obra teatral escrita y protagonizada por ella. “Yo no tenía deseos de seguir haciendo teatro, pero sí cine”, explica. Tomó entonces la obra y la convirtió en un guion que entregó a Perugorría, quien trabajó sobre el texto hasta llegar al guion que finalmente se llevó a la pantalla. También conserva una mirada atenta sobre el cine latinoamericano y, al ser consultada por cineastas de la región que le interesan, menciona especialmente a Eliseo Subiela, responsable de películas como Hombre mirando al sudeste y El lado oscuro del corazón. “Hasta ahora la película ha gustado a diferentes públicos. Los argentinos tienen una gran cultura cinematográfica y hay una alusión al cine argentino. Creo que la van a disfrutar”, anticipa Ibarra sobre su encuentro con el público de Oberá.

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El Festival de Cine de Oberá se realiza hasta el sábado 10 de octubre en la ciudad de la provincia de Misiones

Programación del Festival de Cine de Oberá

Miércoles 7 de octubre

El Circuito de Arte continuará en Loma Porã, de 9:00 a 12:00 y de 16:30 a 19:30, con la muestra “La Misiones Inventada”. En la Facultad de Arte y Diseño de la UNaM se desarrollarán los Talleres Guayrá, de 9:00 a 12:30, con propuestas sobre cine comunitario, distribución y producción de proyectos cinematográficos para infancias.

El Encuentro de Estudiantes tendrá lugar a las 10:00 en KUATIVO – Usina Creativa “Materia Viva”, mientras que a las 11:00 se proyectará “Colorada”, de Agnieszka Lipiec Wróblewska.

Desde las 15:00, el Hall del Cine Casino Oberá será sede de las charlas técnicas Guayrá. Entre las propuestas figuran una charla sobre producción independiente y comunitaria y otra sobre “Tv Brics”, además de escritorios abiertos para los proyectos Azogue y Corrientes Cuenta.

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En el Cine Teatro Oberá, a las 15:30 se presentará “Divercine” UY dentro de Latam Infancia y a las 18:00 habrá una muestra de Cine Comunitario Misiones IAAviM. En el Casino Oberá, a las 18:00 se realizará una celebración del cine cubano con cortometrajes de la Escuela EICTV y a las 20:00 se proyectará una propuesta de largometrajes vinculada a los 50 años del golpe.

A las 20:00, el Cine Teatro Oberá también contará con una propuesta de la Cinemateca IAAviM y, a las 22:00, se proyectará “El aroma del pasto recién cortado”, de Entre Ríos. El Paseo del Cine funcionará de 19:00 a 1:00.

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Jueves 8 de octubre

El Circuito de Arte continuará en Loma Porã, mientras que los Talleres Guayrá se desarrollarán de 9:00 a 12:30 en la FAyD UNaM.

Desde las 15:00, el Hotel Cabañas del Parque será sede de la primera edición de Montaráz Entre Fronteras, con una maratón de coproducción estudiantil que reunirá a representantes de UNILA, UNE, FAYD, Columbia, Santa María de Brasil y ECCO Montevideo de Uruguay.

Las charlas técnicas Guayrá continuarán en el Hall del Cine Casino Oberá, con propuestas sobre integración y sostenibilidad regional y el lanzamiento de un relevamiento de MUTAR. También habrá escritorios abiertos para distintos proyectos.

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En el Cine Teatro Oberá, desde las 15:30 se desarrollará una propuesta de Latam Infancia y a las 18:00 se proyectarán producciones ganadoras del OEC 2025, además de cortos con accesibilidad. En el Casino Oberá, a las 18:00 habrá cine comunitario Latam IAAviM y a las 20:00 se proyectará “El Mensaje”.

A las 20:00, el Cine Teatro Oberá presentará “Amor trava”, de Misiones, y a las 22:00 una producción de la Cinemateca Paulo Amorim de Brasil. La jornada finalizará con Escenarios Vivos, de 00:00 a 2:00, en Murga del Monte, con las presentaciones de Dragola, Aszaro y Lobo del Hombre.

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Viernes 9 de octubre

Las actividades comenzarán nuevamente en Loma Porã, con la muestra de artes visuales, y en la FAyD UNaM, donde continuarán los Talleres Guayrá.

La primera edición de Montaráz Entre Fronteras continuará en el Hotel Cabañas del Parque, con una nueva jornada de la maratón de coproducción estudiantil. El programa no especifica un horario para esta actividad.

A las 10:00, el FAyD UNaM (Sede Centro) – Instituto INN será sede del Foro Entre Fronteras, con una reunión centrada en circulación, difusión y públicos.

Por la tarde, el Hall del Cine Casino Oberá recibirá nuevas charlas técnicas Guayrá, entre ellas una sobre concursos vigentes del INCAA y otra sobre cine accesible. También continuarán los escritorios abiertos.

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En el Cine Teatro Oberá, a las 15:30 habrá una propuesta de Latam Infancia y desde las 18:00 se presentarán distintos estrenos de cortometrajes de Entre Fronteras, con producciones de Misiones, Formosa, Corrientes, Brasil y otras propuestas de coproducción.

En el Casino Oberá, a las 18:00 se realizará una muestra accesible de RECAM-Mercosur. A las 20:00 habrá posibilidad de abrir ambos cines en simultáneo.

La programación continuará a las 20:00 en el Cine Teatro Oberá con una celebración del cine cubano, que incluirá la presentación de la Cátedra Tomás Gutiérrez Alea, un homenaje a Mirtha Ibarra y la proyección de Neurótica Anónima. A las 22:00 se proyectará “Salvaje”, de Misiones.

La jornada concluirá con Escenarios Vivos, de 00:00 a 2:00, en Murga del Monte, con las presentaciones de Deep Maracuya, Julien + Invitades y Flrr.

Sábado 10 de octubre

La última jornada tendrá nuevamente actividades de Montaráz Entre Fronteras en el Hotel Cabañas del Parque, aunque el programa no especifica el horario. También continuará el Foro Entre Fronteras en el FAyD UNaM (Sede Centro) – Instituto INN, desde las 10:00.

A partir de las 15:00, el Hall del Cine Casino Oberá será escenario de una charla sobre distribución de películas y cortometrajes independientes. A las 16:30 se realizará un encuentro con la actriz cubana Mirtha Ibarra, en el marco de la celebración del cine cubano.

En el Cine Teatro Oberá, a las 15:30 se proyectará “Robotia”, una coproducción entre Argentina y España, mientras que a las 18:00 se presentará “Lu & Pau”, de Misiones.

En el Casino Oberá, desde las 18:00 habrá una proyección de cortos producidos en ediciones anteriores de DIP. A las 20:00, en el Cine Teatro Oberá, se realizará la ceremonia de clausura, con cine universitario y comunitario, cortos de la maratón y producciones barriales.

La programación cinematográfica finalizará a las 22:00 con “Corto Fest Coronel Oviedo” y “Bajo las Banderas el Sol”, ambas producciones de Paraguay. El cierre de la jornada estará a cargo de Escenarios Vivos, de 00:00 a 2:00 en Murga del Monte, con las presentaciones de Martín y su Banda y Anacaona + Lin Sista.