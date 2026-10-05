Cultura

Continúa la ola de robos en los museos franceses: se llevan un libro “excepcional” realizado por Dalí

La fiscalía de Clermont-Ferrand informó que la pieza, identificada como el “Libro del Apocalipsis”, fue sustraída durante la noche del domingo en el Centro de Arte Contemporáneo de Issoire, sin precisar autores

Fotografía del libro 'El apocalipsis de San Juan' robado en un museo en Francia
Un ejemplar del Libro del Apocalipsis con cubierta de Salvador Dalí fue sustraído del Centro de Arte Contemporáneo de Issoire
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Un libro cuya cubierta fue realizada por el pintor surrealista español Salvador Dalí fue robado en la noche del domingo de un museo privado de Issoire, en el centro de Francia, informó la fiscalía de Clermont-Ferrand.

El Libro del Apocalipsis, “una obra de arte de gran valor fue robada” del Centro de Arte Contemporáneo de Issoire, según un breve comunicado de la fiscalía, que describió el ejemplar como una “pieza excepcional y única”.

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Este episodio se inscribe en una ola de robos que afecta a los museos franceses desde hace más de un año, desde que en octubre de 2025 una banda sustrajo joyas de la corona por valor de 88 millones de euros (102 millones de dólares) del Louvre, en una operación que duró menos de ocho minutos y que puso bajo la lupa la seguridad de las instituciones culturales del país.

Salvador Dalí
Salvador Dalí (AFP PHOTO)

En julio, el Museo Lalique de Wingen-sur-Moder, dedicado al joyero y vidriero del art nouveau René Lalique, sufrió la sustracción de una veintena de piezas valoradas en varios millones de euros. Una banda enmascarada forzó una puerta y rompió seis vitrinas antes del amanecer; el museo permanece cerrado desde entonces. Días más tarde, en la región de Borgoña, otro grupo de ladrones se llevó a plena luz del día un collar de oro de 2.500 años de antigüedad perteneciente al Tesoro de Vix.

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En septiembre, dos ladrones se llevaron cuatro obras de Renoir del museo dedicado al pintor impresionista en Cagnes-sur-Mer. El asalto duró menos de cinco minutos y los delincuentes abandonaron dos de los cuadros sustraídos durante la huida; el alcalde de la ciudad, Bryan Masson, estimó el valor del botín en nueve millones de euros.

El Museo Lalique permanece cerrado tras la sustracción de una veintena de piezas a manos de un grupo enmascarado
El Museo Lalique permanece cerrado tras la sustracción de una veintena de piezas a manos de un grupo enmascarado

Días más tarde, un análisis explicó por qué las obras de Renoir, el oro y las joyas se consolidaron como el blanco preferido de este tipo de delitos en el país. Según Europol, los robos en museos se volvieron más violentos, con el uso de mazos, hachas, palancas e incluso explosivos para forzar vitrinas, mientras los delincuentes priorizan objetos con oro y piedras preciosas que pueden fundirse o venderse por separado.

Solo durante el verano boreal se registró un récord de diez robos en museos franceses y de otros países europeos, de los cuales ocho se concentraron en joyas, monedas u objetos antiguos de metal precioso, según datos de Le Journal des Arts.

Con información de AFP y agencias.

Fotos; Patrick Hertzog/ AFP y archivo.

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