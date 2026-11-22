El BARS celebra la obra de “La coca” Sarli en proyecciones en 35 milímetros

Guardar

El Festival Buenos Aires Rojo Sangre celebrará su 27.ª edición hasta el 29 de noviembre con una programación de terror, fantástico y cine bizarro que recupera las proyecciones en 35 milímetros y reúne estrenos, competencias, clásicos y actividades gratuitas.

La restauración de un proyector que permanecía fuera de uso en el complejo Atlas Caballito, en avenida Rivadavia 5071, permitirá exhibir películas en un formato físico desplazado por la digitalización. Julio Martínez, responsable del Cine Club La Cripta, y Claudio Arditi dedicaron entre cinco y seis horas a reparar el equipo hallado durante una visita a las salas, que recibirán al festival por primera vez.

PUBLICIDAD

El desafío Fin de Semana Sangriento sumará 106 obras terminadas por equipos de todo el país, que tuvieron 72 horas para producir, filmar y editar una pieza. La competencia de cortometrajes, por su parte, reunirá más de 100 trabajos.

La recuperación del proyector de 35 milímetros amplió una programación que hasta entonces combinaba copias en 16 milímetros con restauraciones digitales. “Eso nos dio la posibilidad de abrir el universo del 35 mm, un formato físico que casi ya no se encuentra porque todas las salas son digitales”, explicaron desde la organización del BARS.

"Embrujada" con la Coca Sarli

La nueva posibilidad técnica habilitó una sección dedicada a La Coca Isabel Sarli. El ciclo incluirá Carne, en 35 milímetros; el documental Carne sobre carne, de Diego Curubeto, también en ese formato; y Embrujada, en una copia de 16 milímetros.

PUBLICIDAD

Isabelita Sarli, hija de la actriz, participará de la celebración y entregará uno de los premios. Embrujada conserva además un vínculo histórico con el festival: el Pombero que aparece en la película fue durante años la figura elegida para distinguir a los jurados.

El Cine Club La Cripta también programó Vampiros, de John Carpenter, y La leyenda del jinete sin cabeza, de Tim Burton, en 35 milímetros. La selección fílmica se completa con El incidente Alfa, La tierra que el tiempo olvidó y Muere, monstruo, muere, uno de los últimos trabajos de Boris Karloff en pantalla, en 16 milímetros.

PUBLICIDAD

La grilla incorporará además El vampiro negro y El extraño caso del hombre y la bestia, de Mario Soffici, propuestas por Argentina Zone Film. La primera es una versión libre de M, el vampiro, de Fritz Lang, mientras que la segunda retoma la historia de El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde.

Festival Buenos Aires Rojo Sangre 2026

Competencias entre vampiros, casas embrujadas e inteligencia artificial

El BARS reúne producciones argentinas, iberoamericanas e internacionales, con competencias de largometrajes y cortos, una muestra federal y encuentros abiertos al público.

La Competencia Internacional incluye 11, coproducción de Argentina, España y Andorra realizada por productores de Cuando acecha la maldad. La historia sitúa a diez personas en una cabaña de montaña durante una tormenta de nieve, antes de la llegada de un niño que altera el encierro.

PUBLICIDAD

Cristian Ponce participa con Familia teme enfrentar una nueva noche de terror, ambientada en una pesadilla televisiva. El director de Historia de lo oculto y La frecuencia Kirlian obtuvo con esa película el premio a la mejor dirección en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña Sitges, según informó el festival.

La competencia también tiene Los Vampires, sobre el paso del cine mudo al sonoro y la figura de Drácula; Jinx, centrada en una casa embrujada y la desaparición de un niño; y Moviedreams, el regreso de Horacio Maldonado al largometraje. Esta última explora los límites entre la inteligencia artificial, la virtualidad y la realidad.

PUBLICIDAD

"El vampiro negro", de Román Viñoly Barreto

La Competencia Iberoamericana programa El enigma de Franca Farmín, un relato argentino construido como material encontrado, y Gorgonia, coproducción argentino-chilena protagonizada por Magui Bravi como una inteligencia artificial que asiste a astronautas perdidas en el espacio. También se exhibe Los que vienen, inspirada en el cine español de los años setenta y en la saga de los Templarios zombis de Amando de Ossorio.

El apartado argentino incluye el documental Olivera & Corman: Hollywood en Argentina, sobre la asociación entre Héctor Olivera y el productor estadounidense Roger Corman para realizar nueve películas en el país. Y también cuenta con Dos locos en la mansión del terror, secuela de la comedia Agarren la pala.

PUBLICIDAD

La sección Novedades presenta No Rest for the Wicked, una historia de amor queer y vampirismo a fines del siglo XIX; Crawlers, sobre un edificio invadido por arañas asesinas; y Black Sheeps, continuación de la producción neozelandesa de 2006 sobre ovejas modificadas genéticamente. También se puede ver Oddities, con Adrienne Barbeau, y Victorian Psycho, protagonizada por Maika Monroe y elegida para clausurar el encuentro.

Desde Indonesia llega Ghost in the Cell, que combina una prisión, una entidad sobrenatural y crítica social. Panorama Bizarro ofrecerá Manifesto, Still Standing, Still Stuffed, Inferis Ostium, Cuántica Rave y Bowels of Hell (Privadas de suas vidas), con animación en plastilina, musicales de ciencia ficción y cine de bajo presupuesto.

PUBLICIDAD

"No Rest for the Wicked"

El festival fue creado en 2000 como una muestra de cine independiente y se convirtió en competitivo en 2004. A lo largo de más de dos décadas, se consolidó como el festival de cine fantástico más antiguo de Latinoamérica y acompañó el crecimiento de realizadores argentinos como Daniel de la Vega, Demian Rugna, Pablo Parés, Fabián Forte, Gabriel Grieco, Nicolás y Luciano Onetti, Gonzalo Calzada y Nicanor Loreti.

Su programación también recupera películas olvidadas, estrenos porteños de títulos históricos, obras clásicas en fílmico y reestrenos de producciones televisivas vinculadas al género. La presencia de Sitges se expresará mediante Upiro, película sobre un caso de vampirismo registrado por la Iglesia Católica en España hacia fines del siglo XVIII.

PUBLICIDAD

La sección Invasión Japón volverá a sumar producciones japonesas seleccionadas desde Tokio por Ray Karatani. El programa de documentales incluye El monstruo y el sheriff, sobre el Nahuelito; Rubberhead: The Life and Monsters of Steve Johnson, dedicado al especialista en efectos visuales; y ¿Qué clase de joven le abre la puerta a un vampiro?, de Boom Boom Kid y Martiniano Zurita.

La Muestra Federal de Cine de Terror junta cortos seleccionados junto con Oberá Nocturna, Terror Córdoba, Merlo Sangriento, Nieve Roja y Terror en el Valle. La iniciativa incorporará producciones de distintas provincias a las funciones porteñas.

La sala 1 de Atlas Caballito alberga charlas gratuitas sobre los libros El cine según Rob Zombie: pastiche, explotación y horror americano, de Funebrero González, y Caos inmortal: el rodaje en Argentina de Highlander 2, de Mariano Oliveros. También participan Javier Parra, cocreador del podcast ¡Estamos vivas!; Andrés Borghi, que aborda el videojuego Tenebris Somnia; y Mónica García Massagué, directora general de la Fundación Sitges – Festival Internacional de Cinema de Catalunya.