Cultura

Roban 20 joyas valoradas en varios millones de euros de un museo francés

Una banda enmascarada irrumpió en la madrugada en el museo del fabricante francés de vidrio de lujo Lalique

Guardar
Google icon
Museo Lalique
Roban 20 joyas valoradas en varios millones de euros de un museo francés

Ladrones robaron joyas valoradas en millones de euros del museo del fabricante francés de vidrio de lujo Lalique en un audaz asalto durante la madrugada del domingo, pocos meses después de un impresionante robo de gemas en el Louvre de París.

Una banda de ladrones enmascarados irrumpió en el museo de Wingen-sur-Moder, en el noreste de Francia, alrededor de las 5:30 de la mañana (0330 GMT), forzando una puerta antes de dirigirse a la sala de joyas y romper seis vitrinas, según informó a la AFP una fuente cercana a la investigación.

PUBLICIDAD

“Se robaron alrededor de veinte piezas de joyería. La pérdida está siendo evaluada, pero podría ascender a varios millones de euros, probablemente cerca de cuatro millones”, dijo la fuente.

Otra fuente cercana a la investigación indicó que las joyas robadas eran de cristal, sin gemas preciosas, y no podían ser fundidas. El museo anunció en su sitio web que permanecerá cerrado durante varios días debido al robo.

PUBLICIDAD

Museo Lalique
Una banda de ladrones enmascarados irrumpió en el museo de Wingen-sur-Moder, en el noreste de Francia

“Sonó una alarma, pero cuando la empresa de seguridad terminó sus revisiones, fue una empleada de limpieza quien llegó primero al lugar y llamó a la policía”, añadió la primera fuente de la investigación. Las grabaciones de las cámaras de seguridad están siendo examinadas.

El museo, dedicado al joyero y vidriero del Art Nouveau y Art Déco René Lalique, fue inaugurado en 2011 cerca de la fábrica de la empresa. Alberga más de 650 “obras excepcionales”, incluyendo joyas modernistas, vidrio Art Déco y cristal contemporáneo, según el sitio web del museo.

El alcalde de Wingen-sur-Moder, un pueblo de 1.500 habitantes a unos 60 kilómetros al noroeste de Estrasburgo, expresó su enfado por el robo al periódico local Les Dernieres nouvelles d’Alsace (DNA).

René Lalique
René Lalique

“Todas las alarmas sonaron, tal como debía ser. Y luego, con la empresa de seguridad, aparentemente, hubo una falla importante de su parte: no intervinieron de inmediato, no informaron a la gendarmería”, dijo Christian Dorschner.

“Seguramente estaban bien informados para realizar el golpe de esa manera; deben ser... especialistas”, añadió el alcalde a DNA.

El museo Lalique era considerado un sitio “sensible”, recibiendo especial atención tras el espectacular robo diurno en el museo del Louvre en París en octubre del año pasado, lo que puso la seguridad de los museos y galerías franceses bajo la lupa.

En ese asalto, los ladrones se llevaron joyas valoradas en 102 millones de dólares, incluyendo algunas de las antiguas joyas de la corona francesa, en una operación que duró menos de ocho minutos.

Fuente: AFP

Temas Relacionados

MuseosEstrasburgoIntento de roboFrancia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Entre pasados” reúne obras inéditas y antológicas de Cristina Piffer en MUNTREF

La exposición se presenta en la sede Hotel de Inmigrantes y, con la curaduría de Diana Wechsler, propone una lectura del pasado argentino desde memorias silenciadas y cuerpos excluidos de los relatos dominantes

“Entre pasados” reúne obras inéditas y antológicas de Cristina Piffer en MUNTREF

Hallazgo en Egipto: tumbas de 2.000 años y una ciudad bizantina en el desierto

Las recientes excavaciones suman 18 sepulturas y refuerzan la idea de que el área correspondió a la antigua Leucaspis, un puerto que prosperó entre los períodos helénico y bizantino

Hallazgo en Egipto: tumbas de 2.000 años y una ciudad bizantina en el desierto

El Memorial de Lincoln abrió un museo bajo sus cimientos

El nuevo espacio subterráneo de Washington inauguró con una muestra sobre la construcción del monumento y su legado público, en el marco de los 250 de la independencia de EE.UU.

El Memorial de Lincoln abrió un museo bajo sus cimientos

Con diseño de César Pelli, abrió el Centro Cultural Lola Mora en Jujuy

Concebido como un edificio autosustentable que busca impulsar la oferta turística provincial, el nuevo espacio presenta seis esculturas restauradas de la artista

Con diseño de César Pelli, abrió el Centro Cultural Lola Mora en Jujuy

Decodifican una tablilla romana que revela una maldición contra esclavos multiculturales

El objeto de plomo, datado en el siglo II, fue recuperado en un pozo bajo la plaza del ayuntamiento y descifrado en Heidelberg, con una inscripción que mezcla griego y latín

Decodifican una tablilla romana que revela una maldición contra esclavos multiculturales

DEPORTES

Brasil-Noruega, EN VIVO, por los 8vos de final del Mundial 2026: empezó el partido en Nueva York

Brasil-Noruega, EN VIVO, por los 8vos de final del Mundial 2026: empezó el partido en Nueva York

Rio Ferdinand confesó cómo la muerte de su esposa cambió su futuro en el fútbol

El inesperado dardo de Pierre Gasly a Alpine tras el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1

Floyd Mayweather niega una crisis financiera: “Sigo teniendo todo”

Brasil y Noruega juegan en Nueva York bajo alerta de suspensión por tormentas e inundación: el clima extremo complica el Mundial 2026

TELESHOW

La insólita experiencia de meditación que vivió Evangelina Anderson con Majo Martino en la playa de Marbella

La insólita experiencia de meditación que vivió Evangelina Anderson con Majo Martino en la playa de Marbella

Degradé de grises, bolsillos y peinado con trenza: el elegante look de Juana Viale para este domingo de invierno

La espectacular fiesta de Ángel de Brito por sus 50 años: baile, diversión y reencuentros con la farándula argentina

De las pistas al centro del Wandagate: quién es Franco Deambrosi, el piloto vinculado a la China Suárez

La desopilante pesadilla de Martín Bossi tras el partido de Argentina en el Mundial 2026: “No me hagan sufrir más”

INFOBAE AMÉRICA

Las víctimas colaterales en homicidios en Costa Rica caen a 20 en el primer semestre, un 57% menos, según organismo

Las víctimas colaterales en homicidios en Costa Rica caen a 20 en el primer semestre, un 57% menos, según organismo

El árbitro salvadoreño Iván Barton dirigirá el partido Suiza-Colombia de octavos de final en el Mundial 2026

Abrieron una carretera tras más de 70 años de espera en la frontera de República Dominicana

Salir de Nicaragua, empezar de cero: cómo tres nicaragüenses volvieron a ejercer en España

El Gobierno de Guatemala se alista para la visita de la calificadora Fitch Ratings a Guatemala del 15 al 17 de julio