Roban 20 joyas valoradas en varios millones de euros de un museo francés

Ladrones robaron joyas valoradas en millones de euros del museo del fabricante francés de vidrio de lujo Lalique en un audaz asalto durante la madrugada del domingo, pocos meses después de un impresionante robo de gemas en el Louvre de París.

Una banda de ladrones enmascarados irrumpió en el museo de Wingen-sur-Moder, en el noreste de Francia, alrededor de las 5:30 de la mañana (0330 GMT), forzando una puerta antes de dirigirse a la sala de joyas y romper seis vitrinas, según informó a la AFP una fuente cercana a la investigación.

PUBLICIDAD

“Se robaron alrededor de veinte piezas de joyería. La pérdida está siendo evaluada, pero podría ascender a varios millones de euros, probablemente cerca de cuatro millones”, dijo la fuente.

Otra fuente cercana a la investigación indicó que las joyas robadas eran de cristal, sin gemas preciosas, y no podían ser fundidas. El museo anunció en su sitio web que permanecerá cerrado durante varios días debido al robo.

PUBLICIDAD

Una banda de ladrones enmascarados irrumpió en el museo de Wingen-sur-Moder, en el noreste de Francia

“Sonó una alarma, pero cuando la empresa de seguridad terminó sus revisiones, fue una empleada de limpieza quien llegó primero al lugar y llamó a la policía”, añadió la primera fuente de la investigación. Las grabaciones de las cámaras de seguridad están siendo examinadas.

El museo, dedicado al joyero y vidriero del Art Nouveau y Art Déco René Lalique, fue inaugurado en 2011 cerca de la fábrica de la empresa. Alberga más de 650 “obras excepcionales”, incluyendo joyas modernistas, vidrio Art Déco y cristal contemporáneo, según el sitio web del museo.

PUBLICIDAD

El alcalde de Wingen-sur-Moder, un pueblo de 1.500 habitantes a unos 60 kilómetros al noroeste de Estrasburgo, expresó su enfado por el robo al periódico local Les Dernieres nouvelles d’Alsace (DNA).

René Lalique

“Todas las alarmas sonaron, tal como debía ser. Y luego, con la empresa de seguridad, aparentemente, hubo una falla importante de su parte: no intervinieron de inmediato, no informaron a la gendarmería”, dijo Christian Dorschner.

PUBLICIDAD

“Seguramente estaban bien informados para realizar el golpe de esa manera; deben ser... especialistas”, añadió el alcalde a DNA.

El museo Lalique era considerado un sitio “sensible”, recibiendo especial atención tras el espectacular robo diurno en el museo del Louvre en París en octubre del año pasado, lo que puso la seguridad de los museos y galerías franceses bajo la lupa.

PUBLICIDAD

En ese asalto, los ladrones se llevaron joyas valoradas en 102 millones de dólares, incluyendo algunas de las antiguas joyas de la corona francesa, en una operación que duró menos de ocho minutos.

Fuente: AFP