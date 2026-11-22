Cuatro espacios culturales de Buenos Aires albergan la séptima edición de la Semana de Cine Latinoamericano entre el 2 y el 6 de diciembre

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Una niña de 12 años que busca escapar de su realidad a través de una amiga virtual, la historia de amor epistolar entre dos presos políticos argentinos y una proyección en 35 mm sobre la gesta de Martín Miguel de Güemes forman parte de la programación que cuatro espacios culturales porteños presentarán del 2 al 6 de diciembre en la séptima edición de la Semana de Cine Latinoamericano. El ciclo, organizado en el Cine Arte Cacodelphia, el Cineclub Florida, Arthaus y el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, reunirá cortometrajes y largometrajes de distintos países de la región durante cinco jornadas.

La clausura llega con una historia marcada por un eclipse solar

La función de cierre del ciclo, el sábado 5 de diciembre a las 21 en Arthaus, estará a cargo de Los días libres, de Lucila Mariani (Argentina, 2026). La película sigue a Bego, de 12 años, quien durante unas vacaciones de verano interminables y ante la inminente llegada de un eclipse solar intenta encontrar su lugar en la familia y entre las chicas de su edad. A través de REN__, una amiga virtual, la protagonista descubre el shifting, una práctica mediante la cual los adolescentes creen poder acceder a otras realidades a través de los sueños lúcidos.

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Una historia de amor entre rejas atraviesa la programación del viernes

El filme 'Pedro en el país' reconstruye la correspondencia epistolar entre los presos políticos John William Cooke y Alicia Eguren durante 1955

El viernes 4 de diciembre, también en Arthaus, se proyectará a las 21:00 Pedro en el país, dirigida por María Alché y Benjamín Naishtat (Argentina, 2026). El filme reconstruye, a través de cartas, la historia de amor entre John William Cooke y Alicia Eguren, encarcelados en distintos puntos de la Argentina en 1955, y la figura de Pedro, el hijo de Alicia a quien Cooke asumirá como propio pese a que, siendo un niño, tuvo que incorporarse al compromiso revolucionario que atraviesa a la familia. El relato llega hasta el presente desde la mirada de Pedro Catella, ya adulto, en la Villa Olímpica de la Ciudad de México.

Antes, a las 20 horas y en la misma sede, se exhibirá Cortos III: Distopía, un bloque de 60 minutos que reúne cinco cortometrajes centrados en futuros posibles y mundos atravesados por lo fantástico, entre ellos Hacker Leonilia, de Gustavo Fontele Dourado, y Las fuerzas extrañas, de Santiago Charriere.

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La apertura propone un recorrido por las identidades latinoamericanas

La película 'Los días libres', de Lucila Mariani, aborda la práctica del shifting en la adolescencia durante la función de clausura en Arthaus

El ciclo comenzará el miércoles 2 de diciembre a las 20:00 en el Cine Arte Cacodelphia con Cortos I: Identidades, una selección de ocho cortometrajes de 77 minutos en total que exploran, según se detalla en la convocatoria, “las identidades, la memoria y los vínculos” a través de historias personales. Entre los títulos figuran Un departamento como el mío pero con otra gente, de Juan Nasra; Lo que queda del mar, de Camila Adaro Liloff, y Príncipe Namuncurá, de Juliana Soria.

Al día siguiente, el jueves 3 de diciembre, el Cineclub Florida concentrará dos funciones. A las 19:00 llegará Cortos II: Territorios, con cinco piezas que recorren geografías y realidades de la región, entre ellas Sukua, de Omar Ospina Giraldo, y El canto de los pájaros, de Sebastián Zanzottera. Dos horas más tarde, a las 21, se proyectará el largometraje chileno La Corazonada, de Diego Soto (Chile, 2025), que narra la historia de Nieves, administradora de un balneario, cuya vida se transforma con la llegada de una cineasta que decide incluirla, junto a su hijo, en una nueva película.

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El Festivalito suma dos jornadas dedicadas a las infancias

El sábado 5 y el domingo 6 de diciembre, el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken será sede del 5.º Festivalito de Cine para Niños, un proyecto itinerante nacido en Bariloche que busca acercar el cine a niñas, niños y comunidades alejadas de los circuitos habituales de exhibición. En esta edición, ofrecerá dos funciones con una selección de cortometrajes de Argentina, México, Brasil y Colombia, y continuará su recorrido durante diciembre por Bariloche y otras localidades de la región.

El sábado, a las 16:00, se exhibirá el Programa I, de 57 minutos, con obras como La hora de la siesta, de Almendra Groppo Trupia, y Kika no fue invitada, de Juraci Oliveira Campos Júnior. A las 18:00, en la misma sede, llegará Rodrigo D: No Futuro, del director colombiano Víctor Gaviria (Colombia, 1990), considerada una obra fundamental del cine de ese país por su retrato de una generación atravesada por la violencia y la marginalidad en Medellín.

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El domingo 6, a las 16:00, se presentará el Programa II del Festivalito, de 55 minutos, con once cortometrajes centrados en la relación con la naturaleza y el cuidado ambiental, entre ellos Bloom, de Rocío Belén Casal, y Juana y la chacarera de la vinchuca, de Juan Manuel Costa y Agustín Touriño.

El cierre del ciclo rescata un clásico del cine histórico argentino

El Cineclub Florida presenta el largometraje chileno La Corazonada, dirigido por Diego Soto, sobre la vida de la administradora de un balneario

El domingo 6 de diciembre, a las 18:00, el Museo del Cine proyectará en copia en 35 mm Güemes, la tierra en armas, del director Leopoldo Torre Nilsson. La película reconstruye la vida del general Martín Miguel de Güemes, protagonista de la Guerra Gaucha contra las invasiones realistas en Salta entre 1814 y 1821, y aborda también sus conflictos con las élites terratenientes locales y las tensiones con el gobierno central de Buenos Aires, en un relato que culmina con su emboscada y muerte en 1821.

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Siete ediciones de promoción del cine regional

La Semana de Cine Latinoamericano se define como un proyecto independiente que, desde hace siete ediciones, trabaja para promover el cine de la región y fortalecer los vínculos entre realizadores, salas y públicos. A través de la programación y de las actividades en los distintos espacios culturales, la organización busca favorecer la circulación de obras independientes y la construcción de redes de colaboración en América Latina.

Información para el público

Fechas: del 2 al 6 de diciembre de 2026. Ciudad: Buenos Aires, Argentina

Sedes:

Cine Arte Cacodelphia — Av. Roque Sáenz Peña 1150, CABA

Cineclub Florida — la ubicación se comparte únicamente por contacto directo con el espacio, a través de sus redes sociales

Arthaus — Bartolomé Mitre 434, CABA

Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken — Agustín R. Caffarena 51, CABA

Entradas: las modalidades de acceso y venta varían según cada sede. Se recomienda consultar la información correspondiente a cada espacio.

Programación completa por día y horario:

Miércoles 2 de diciembre, a las 20, Cine Arte Cacodelphia: Función inaugural, Cortos I: Identidades (77 min)

Un departamento como el mío pero con otra gente , de Juan Nasra

El lugar que alguna vez ocupamos en el espacio , de Juliana Schwindt

Lo que queda del mar , de Camila Adaro Liloff

Príncipe Namuncurá , de Juliana Soria

Zamana , de Marianela Siccardi

Bolero Rojo , de Ángel Molina

Puedo regresar fácilmente al pasado, pero ya no hay nadie ahí , de Natalia Sánchez Pennington

O lago cinza e cego, de Pedro Geraldo

Jueves 3 de diciembre, a las 19, Cineclub Florida: Cortos II: Territorios (59 min)

Voltamos a apresentar: O popular Gil Gomes , de Ariel Serrão y Tainá Lima

Te seguimos buscando , de Diego Andrés Murillo

En otra palestina , de Yaela Gottlieb Ramírez

Sukua , de Omar Ospina Giraldo

El canto de los pájaros, de Sebastián Zanzottera

A las 21, Cineclub Florida: La Corazonada, de Diego Soto (Chile, 2025, 78 min)

Viernes 4 de diciembre, a las 20, Arthaus: Cortos III: Distopía (60 min)

Criaturas , de Iris Kaufman

Monstruo Madre , de María Canale

Hacker Leonilia , de Gustavo Fontele Dourado

Las fuerzas extrañas , de Santiago Charriere

Por la gaseosa, de Emiliano Goyeneche

A las 21, Arthaus: Pedro en el país, de María Alché y Benjamín Naishtat (Argentina, 2026, 61 min)

Sábado 5 de diciembre, a las 16, Museo del Cine: 5.º Festivalito de Cine para Niños, Programa I (57 min)

La hora de la siesta , de Almendra Groppo Trupia

Celina , de Angela Jannet Castañeda Arizaga

Estoy aquí , de Andrea Orozco Dueñas

Invisible , de Lucio Álvarez

Kika no fue invitada , de Juraci Oliveira Campos Júnior

Tokiori , de Nino Vispo

Una aventura monstruosa en la escuela , de Lucio Álvarez

La gran hazaña, de Luber Yesid Zúñiga Ordóñez

A las 18, Museo del Cine: Rodrigo D: No Futuro, de Víctor Gaviria (Colombia, 1990, 93 min)

A las 21, Arthaus: función de clausura, Los días libres, de Lucila Mariani (Argentina, 2026, 83 min)

Domingo 6 de diciembre, a las 16, Museo del Cine: 5.º Festivalito de Cine para Niños, Programa II (55 min)

El gran atleta , de Emilio Zapata , Nicole Camila Zelaya y Melina Andrada

Saudade , de Mercedes Neumann

Clo , de Delfina Isla , Melina Isla y Rocío Magalí Moya

Fuera del agua , de María Angélica Paredes Vargas

Estrelladas , de Cynthia Cerrano

Bloom , de Rocío Belén Casal

Juana y la chacarera de la vinchuca , de Juan Manuel Costa y Agustín Touriño

Mundoscópico: Figusitosis , de Ana Martín

La basura en su lugar , de Carolina Feity

¿Esto fue un sueño? , de Paola Devatale

Tuktu, padre maíz, de Mauricio Prieto

A las 18, Museo del Cine: Güemes, la tierra en armas, de Leopoldo Torre Nilsson (Argentina, 140 min, proyección especial en 35 mm).

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Fuente y fotos: gentileza prensa Semana de Cine Latinoamericano.