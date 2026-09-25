Dos reconocidas marcas de autos retirarán más de 208.000 vehículos por una falla que puede aumentar el riesgo de choque

La campaña comprende unidades de los modelos Volkswagen Tiguan 2018, Volkswagen Atlas 2018 y 2019, y Audi Q3 entre los años 2019 y 2021. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Volkswagen y Audi retirarán del mercado estadounidense 208.724 vehículos por un problema de corrosión en un perno que fija la cremallera de dirección al subchasis. La campaña alcanza a determinadas unidades Volkswagen Tiguan modelo 2018, Volkswagen Atlas de los años modelo 2018 y 2019, y Audi Q3 fabricadas entre 2019 y 2021. El defecto puede afectar el control de dirección y elevar el riesgo de choque, según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos.

La medida fue presentada por Volkswagen Group of America ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA), organismo federal encargado de supervisar retiros de seguridad y el cumplimiento de las normas aplicables a vehículos y equipos. De acuerdo con el registro de la campaña, identificado con el número 26V590000, la humedad puede provocar una corrosión prematura en la pieza afectada, según la NHTSA.

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El retiro en Estados Unidos se conoce después de que Volkswagen comunicara una campaña de alcance internacional para sustituir la pieza en millones de vehículos de las marcas Volkswagen y Audi. La cifra de 2,86 millones de unidades a nivel mundial corresponde a comunicaciones del grupo y a procedimientos de otros reguladores; el expediente de Estados Unidos confirma un alcance de 208.724 vehículos dentro del país, de acuerdo con la NHTSA.

¿Qué modelos Volkswagen y Audi están incluidos en el retiro por falla de dirección?

La campaña estadounidense comprende tres modelos de SUV vendidos por Volkswagen y Audi. La inclusión no alcanza de manera automática a todos los vehículos de esos años modelo, ya que depende de los registros de producción revisados por el fabricante y reportados a la autoridad federal, según la NHTSA.

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Los vehículos involucrados en la campaña son los siguientes:

Volkswagen Tiguan modelo 2018.

Volkswagen Atlas modelos 2018 y 2019.

Audi Q3 modelos 2019, 2020 y 2021.

El número total, 208.724 unidades, reúne vehículos de ambas marcas comercializados en Estados Unidos. El fabricante deberá contactar a los titulares registrados de los vehículos afectados, aunque la agencia recomienda que cada conductor compruebe de forma independiente el estado de su automóvil mediante el número de identificación vehicular, conocido como VIN, según la NHTSA.

El VIN consta de 17 caracteres y permite identificar una unidad específica. Suele encontrarse en la parte inferior del parabrisas, del lado del conductor, así como en la documentación de registro, la póliza de seguro y otros documentos del vehículo. La consulta con ese número permite determinar si una unidad está incluida en una campaña pendiente, de acuerdo con la NHTSA.

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El retiro dispuesto en Estados Unidos forma parte de una revisión internacional de la automotriz que alcanza a 2,86 millones de vehículos en el mundo. (REUTERS/Fabian Bimmer)

¿Qué falla tienen los Volkswagen Tiguan y Atlas y los Audi Q3 retirados del mercado?

El defecto se localiza en un perno que sujeta el lado derecho de la cremallera de dirección al subchasis. La cremallera es un componente del sistema que transmite el movimiento del volante hacia las ruedas delanteras. Según la información presentada por Volkswagen Group of America, la humedad puede entrar en el área donde se encuentra el perno y acelerar su corrosión, según la NHTSA.

Si la corrosión avanza, el perno puede debilitarse hasta romperse. El expediente estadounidense indica que esa fractura puede dañar la carcasa de la cremallera de dirección. Si la carcasa se quiebra, el conductor podría perder la capacidad de controlar la dirección del vehículo, de acuerdo con la NHTSA.

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La agencia federal describe una secuencia técnica: primero, la exposición a humedad afecta el perno; después, la pieza puede fracturarse; por último, existe la posibilidad de que la carcasa de la cremallera se rompa. Por esa razón, la notificación no plantea que todos los vehículos desarrollarán el problema ni que la corrosión implique una pérdida inmediata de dirección, según la NHTSA.

La documentación de la campaña señala que el riesgo puede manifestarse con mayor probabilidad durante maniobras a baja velocidad, como el estacionamiento o los giros cerrados. En esas circunstancias, la carga sobre el sistema de dirección aumenta. La información difundida sobre el caso también alude al uso de los vehículos en zonas donde la sal vial puede contribuir al deterioro de componentes expuestos, aunque el registro estadounidense destaca principalmente el efecto de la humedad, según la NHTSA.

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¿Cómo será la reparación del perno de dirección en Volkswagen y Audi?

Los concesionarios de Volkswagen y Audi sustituirán el perno de montaje derecho de la cremallera por una pieza con mayor resistencia a la corrosión. La intervención será gratuita para los propietarios de los vehículos incluidos, como ocurre con los retiros de seguridad registrados ante la autoridad federal, según la NHTSA.

La campaña no establece un reemplazo general de la cremallera de dirección en cada unidad alcanzada. El procedimiento se centra en la sustitución del perno identificado en el retiro. El fabricante deberá proporcionar instrucciones técnicas a su red de concesionarios para ejecutar el trabajo y atender situaciones adicionales que puedan detectarse durante la inspección, de acuerdo con la NHTSA.

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Las reparaciones vinculadas con un retiro de seguridad no dependen de que el vehículo conserve la garantía original. La obligación del fabricante consiste en corregir el defecto sin cargo en las unidades alcanzadas por la campaña. La NHTSA recomienda conservar las comunicaciones recibidas y solicitar un turno con un concesionario autorizado una vez que el VIN confirme la inclusión, según la NHTSA.

Los propietarios pueden verificar el estado del retiro en la herramienta oficial de consulta de la agencia federal. El sistema permite revisar campañas abiertas por marca, modelo, año y VIN. La entidad también aconseja comprobar periódicamente si existen nuevas campañas, porque algunas notificaciones se incorporan después de la venta inicial o de cambios de titularidad, según la NHTSA.

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Volkswagen y Audi retirarán 208.724 vehículos en Estados Unidos por un problema de corrosión en el perno de la cremallera de dirección. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

¿Hubo choques, heridos o muertes por la falla de dirección de Volkswagen y Audi?

Volkswagen y Audi informaron que no tenían conocimiento de choques, incendios, lesiones, muertes, reclamos de garantía ni informes de campo vinculados con el defecto en América del Norte cuando presentaron el expediente de retiro. La declaración figura en la documentación asociada a la campaña estadounidense, según la NHTSA.

Esa ausencia de incidentes conocidos se limita al territorio y al período analizados por el fabricante para la notificación ante la agencia federal. No equivale a una declaración global sobre todos los vehículos del grupo ni sobre todos los mercados donde podría operar una campaña relacionada, de acuerdo con la NHTSA.

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Los retiros de seguridad pueden realizarse antes de que una falla cause daños personales o materiales. La legislación federal de Estados Unidos exige que fabricantes, distribuidores y concesionarios aborden defectos que impliquen riesgos de seguridad o incumplimientos de las normas aplicables. En este caso, la sustitución preventiva del perno busca evitar la secuencia de corrosión, rotura y posible afectación del sistema de dirección, según la NHTSA.

¿Qué deben hacer los propietarios de un Volkswagen Tiguan, Atlas o Audi Q3?

Los propietarios de un Volkswagen Tiguan, un Volkswagen Atlas o un Audi Q3 de los años indicados deben comprobar el VIN en el registro de campañas de la NHTSA o consultar a un concesionario de la marca. La coincidencia del modelo y del año no confirma por sí sola que el vehículo esté afectado, debido a que la campaña se define por registros de fabricación, según la NHTSA.

Si el vehículo aparece incluido, el titular puede solicitar la reparación sin costo. La agencia federal recomienda atender los avisos de retiro aunque el automóvil no presente síntomas, porque las campañas se emiten para corregir un riesgo identificado antes de que se produzca una falla. El fabricante enviará las notificaciones correspondientes a los propietarios registrados, de acuerdo con la NHTSA.

La campaña mantiene en circulación los vehículos hasta que sus propietarios coordinen la reparación, salvo que el fabricante o la autoridad emitan una instrucción distinta. Para los conductores alcanzados, el paso inmediato consiste en verificar el VIN y contactar a un concesionario autorizado para sustituir el perno cuando haya disponibilidad de piezas, según la NHTSA.