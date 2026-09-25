Gershwin y Ariel Ramírez, unidos en dos conciertos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Salvador en el Palacio Libertad

La Orquesta Sinfónica de la USAL y el Coro Nacional de Música Argentina ofrecerán un concierto conjunto en el Palacio Libertad, los días 2 y 3 de octubre

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La Orquesta Sinfónica de la Universidad del Salvador y el Coro Nacional de Música Argentina (CONAMA) ofrecerán el viernes 2 y el sábado 3 de octubre, a las 20, un concierto conjunto en el Palacio Libertad, ubicado en Sarmiento 151, en la Ciudad de Buenos Aires. Bajo el título Dos voces de América. Un mensaje para nuestro tiempo, el programa reunirá el Concierto en Fa para piano y orquesta, de George Gershwin, y la Misa por la Paz y la Justicia, de Ariel Ramírez. La dirección musical estará a cargo de Gabriela Gariglio.

El pianista Santiago Rosso será el solista en la obra de Gershwin, una pieza escrita para piano y orquesta que incorpora elementos del jazz y el blues vinculados a la tradición musical de Nueva York. La segunda parte del concierto incluirá la Misa por la Paz y la Justicia, de Ariel Ramírez, para solistas, coro y orquesta. Participarán como solistas el tenor Simón Fahey y la cantante Florencia Bobadilla Oliva, junto con el CONAMA.

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El repertorio propone un diálogo entre lenguajes musicales de Estados Unidos y Argentina, a partir de composiciones que abordan identidades culturales y una referencia común a la paz y la justicia.

El programa de la presentación une tradiciones musicales de Estados Unidos y Argentina con foco en la paz y la justicia.

La Orquesta Sinfónica USAL cumple 26 años

La Orquesta Sinfónica de la Universidad del Salvador es un organismo de formación artística e institucional que depende de la Secretaría de Cultura del Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo de la universidad. Creada en 2000 por iniciativa del maestro Ricardo Sidelnik, la agrupación desarrolla proyectos orientados a jóvenes instrumentistas y realiza conciertos de cámara, sinfónicos y sinfónico-corales. Desde mayo de 2025, Gabriela Gariglio ocupa la dirección musical. La orquesta celebra 26 años de trabajo sostenido en la formación musical, con actividades que incluyen conciertos didácticos, ensayos abiertos, clínicas de instrumentos y propuestas destinadas a estudiantes y nuevos directores.

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El CONAMA forma parte de la Dirección Nacional de Elencos Estables de la Secretaría de Cultura de la Nación. Su actividad está dedicada a la preservación, interpretación y difusión del patrimonio coral argentino. Su programación abarca repertorios académicos y populares, desde composiciones sacras hasta obras de raíz folclórica, tanto a cappella como con acompañamiento instrumental y sinfónico. El elenco está integrado por cantantes profesionales y su director principal invitado es Emiliano Linares.