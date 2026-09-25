YPF confirmó un aumento de 1% promedio los precios de sus combustibles en todo el país

Una estación se servicio de la petrolera de bandera (REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)

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Luego de que las demás marcas de combustible del mercado, Axion, Puma y Shell, anunciaran subas en los precios de los combustibles, YPF informó que a incrementó el valor de sus combustibles, tanto nafta como gasoil, un 1% promedio en todo el país.

La empresa, que concentra el 55% del mercado minorista de combustibles, había realizado su último aumento en forma general meses atrás, el 14 de mayo pasado.

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La confirmación se da en medio de una nueva escalada en el precio internacional del petróleo, con valores que hoy rondan los USD 97 dólares y ayer supero los 105 dólares por barril.

“Esta actualización se realiza en el marco del esquema de buffer de precios que la compañía implementa desde abril y mantiene vigente ante la extensión del conflicto en Medio Oriente y su impacto en el precio internacional del crudo”, dijeron desde la petrolera.

Horacio Marín, presidente ejecutivo de YPF (REUTERS/Agustín Marcarian)

La empresa que comanda Horacio Marín agregó que desde su implementación, ese esquema le permite sostener el “acuerdo honesto con los consumidores, evitar trasladar la volatilidad a los precios locales y acompañar la evolución de la demanda en un entorno de libre mercado”.

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“En ese marco, YPF continuará aplicando su sistema de micropricing, mediante el cual realiza ajustes específicos según variables de oferta y demanda, la competencia, franjas horarias, corredores y zonas geográficas, con el objetivo de adecuar sus precios a las particularidades de cada mercado y mejorar la eficiencia comercial de su red”, dijeron desde la empresa de mayoría estatal.

Si se toman precios promedio en la Ciudad de Buenos Aires estos serían incrementos:

Nafta Súper: de $2.059 pasa a $2.079

Infinia: de $2.275 pasa a $2.297

D500: $2.155 pasa a $2.176

Infinia Diesel: de $2.345 pasa a $2.368

Ayer Marín había explicado que las petroleras que operan en el país sostienen un esquema de amortiguación de precios —denominado “buffer”— para evitar los vaivenes que genera la volatilidad del mercado internacional. “Si el barril de petróleo se mantiene en USD 100, la nafta va a subir”, aseveró.

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Precios de nafta en una estación Shell de Palermo el jueves 24 de septiembre

“Lo que hicimos en Argentina entre todos los privados, lo que llamamos el buffer o el amortiguador de precios, fue algo que no rompimos; fuimos uno de los únicos países donde no hubo regulación”, afirmó.

Subas

Ayer se confirmó que Shell, Axion y Puma aumentaron sus precios en los surtidores entre un 2% y un 5%, según confirmaron fuentes de la industria. Los ajustes llegaron después de varias jornadas de alza en el mercado internacional

En un relevamiento realizado el 24 de septiembre en dos estaciones de servicio de la Ciudad de Buenos Aires, la nafta súper de Axion se vendía a $2.149 por litro y la de Shell a $2.185. Las variedades premium alcanzaban $2.459 y $2.479, respectivamente. En diésel, los valores iban de $2.319 a $2.609 por litro, según el producto.+

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Como explicó ayer este medio, el movimiento de precios en las petroleras privadas le agregaba una presión extra a YPF. Esto es porque el precio de la nafta, que tiene como punto de partida los $2.059 mínimos a los que vende el litro de nafta súper la petrolera nacional, se condice con un precio internacional del barril de en torno a los USD 85. Mantener ese precio implica asumir pérdidas temporales a cambio de recuperarlas cuando el precio baja.

Pero si las petroleras más pequeñas abandonan el buffer, como hicieron ayer, empujan a más automovilistas a cargar el tanque en estaciones de YPF. Eso hace que crezca el share de la principal petrolera y que su incomodidad con los precios sea mayor: no sólo vende por debajo de los costos sino que, además, termina vendiendo más de lo habitual.

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