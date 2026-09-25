Economía

El dólar subió por tercer día consecutivo, pero todavía está 25% debajo del techo de la banda cambiaria

La divisa cerró a $1.525,50 en el segmento mayorista. Al público avanzó a $1.545 para la venta en el Banco Nación

En 2026 el dólar sube 70,50 pesos o 4,8 por ciento.
En 2026 el dólar sube 70,50 pesos o 4,8 por ciento.
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El dólar estuvo nuevamente demandado en el mercado de cambios y cerró en su precio más alto del día $1.525,50, también un nuevo récord nominal. La divisa mayorista subió seis pesos o 0,4% este viernes y encadenó la tercera alza consecutiva.

En la última semana sumó once pesos o 0,7%, mientras que en el transcurso de septiembre la ganancia es de 17 pesos o 1,1 por ciento.

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El BCRA fijó un techo para su régimen de bandas cambiarias en los 1.912,76 pesos. El dólar mayorista se ubica ahora a 387,26 pesos o 25,4% del límite máximo para la flotación administrada.

El dólar al público ganó cinco pesos o 0,3% este viernes, a $1.545 para la venta en el Banco Nación, un nuevo máximo nominal. El dólar blue quedó invariable a $1.560 y a diez pesos de distancia de su récord del 28 de julio.

En el mercado de dólar futuro la divisa operó con alza en un rango de 0,2% a 0,4% y un volumen elevado que resaltó, por el equivalente a USD 2.000,2 millones, según datos de la plataforma A3 Mercados. La posición más negociada, para fin de mes, subió 6,50 pesos (+0,4%), a 1.531 pesos.

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“El dólar mayorista extiende el reacomodamiento de ayer y ya supera los $1.520, mientras los operadores perciben que estos ‘mini deslizamientos’ ocasionales podrían formar parte de la estrategia implícita de las autoridades”, afirmó el economista Gustavo Ber.

“La atención se concentra en el ritmo de compras del BCRA, que se ha estabilizado en torno a los USD 10 millones diarios. El debate se focaliza en si debería acelerarlas para maximizar las reservas y fortalecer su posición con vistas a 2027, cuando podría intensificarse la demanda de cobertura”, agregó el titular del Estudio Ber.

El Ministerio de Economía oficializó la licitación de un abanico de títulos financieros para afrontar vencimientos por $8,6 billones el próximo lunes 28.

“La estrategia oficial se enfoca en ofrecer únicamente instrumentos a corto y mediano plazo con vencimientos anteriores a los comicios de 2027. La oferta incluye opciones a tasa fija, ajustadas por inflación y atadas al dólar. Estas últimas prometen captar la mayor atención de los inversores. La colocación ocurre tras un exitoso canje de deuda previa que alivió la presión sobre el tipo de cambio oficial”, explicó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital,

Por otra parte, “el ritmo promedio de acumulación diaria de divisas muestra una desaceleración respecto a los meses anteriores. A esta dinámica se sumaron factores de valuación de activos, como la baja registrada en la cotización del oro. El escenario refleja la tensión entre la adquisición diaria de dólares y el goteo constante de las reservas brutas”, agregó Morales.

Los analistas de IEB expresaron que ante un ”desafiante contexto internacional, el BCRA redujo al mínimo su participación en el MULC. A falta de cuatro ruedas para el cierre de mes, en septiembre acumula compras por USD 232 millones, significativamente por debajo de agosto (USD 770 millones) y julio (USD 2.163 millones). Esto ocurre pese a un elevado volumen operado, que promedia USD 626 millones por rueda en el segmento de contado, por lo que las compras del BCRA equivalen a apenas 2% de lo operado".

“La dinámica de septiembre, sin embargo, no puede desligarse de lo ocurrido en el año. El BCRA ya compró USD 14.339 millones, incluso por encima de las proyecciones más optimistas. De cara al año electoral, llega con una posición cambiaria más cómoda que en 2023 y en 2025: cuenta con reservas netas por USD 11.300 millones, una posición en futuros de dólar prácticamente limpia (short por USD 278 millones al 31 de agosto) y una campaña récord estimada por la Bolsa de Comercio de Rosario en USD 42.400 millones, favorecida por los mejores precios internacionales”, evaluaron desde IEB.

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