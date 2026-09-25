Cuba

¡Azúcar en Tailandia! La cubana Alyanni Gómez rinde un tributo a Celia Cruz en Miss Grand International 2026

Envuelta en plumas, desbordante de ritmo y luciendo una paleta de colores vivos que evocaba la época dorada de la Salsa, Alyanni Trujillo Gómez transformó la pasarela asiática en un pedazo de La Habana

Con plumas, movimiento y el inconfundible ritmo caribeño, Miss Grand Cuba transformó el escenario asiático en una verdadera fiesta cubana (Cortesía: Alyanni T).
Con plumas, movimiento y el inconfundible ritmo caribeño, Miss Grand Cuba transformó el escenario asiático en una verdadera fiesta cubana (Cortesía: Alyanni T).
Guardar

El escenario del certamen Miss Grand International 2026, celebrado en la vibrante ciudad de Bangkok, Tailandia, ha sido testigo del imponente paso de Alyanni Trujillo Gómez, Miss Grand Cuba 2026.

Apodada cariñosamente por la prensa especializada y la comunidad de seguidores como “The Cuban Tornado” (El Tornado Cubano), la representante caribeña se ha posicionado de manera firme como una de las contendientes más sólidas y comentadas de la presente edición del concurso de belleza internacional.

PUBLICIDAD

El momento más vibrante y comentado en las últimas horas es el esperado Grand Talent Show. Sobre ese escenario internacional, Gómez, ofreció una actuación memorable inspirada en la legendaria Celia Cruz, rindiendo tributo a una de las figuras más grandes e icónicas de la música latina.

Alyanni transformó la tarima en una auténtica fiesta caribeña, desbordante de ritmo, cultura y energía. Su presentación no solo destacó por su impecable técnica en la danza disciplina que estudió desde niña en Cuba, sino por la profunda pasión con la que conectó con el público y el jurado.

  • El vestuario: Lucía una vestimenta espectacular con una viva paleta de colores donde predominaron el rojo, el dorado y el naranja. La pieza emuló la estética extravagante, alegre y llena de plumas que caracterizó las presentaciones de la “Reina de la Salsa”.
  • El grito final: Para cerrar su rutina con broche de oro, la candidata sello su actuación al grito de la famosa e icónica frase de la cantante: ¡Azúcar!, desatando los aplausos y la ovación del auditorio.

Esta demostración de sabor y dominio escénico se ha convertido rápidamente en uno de los eventos más virales del concurso, reafirmando el carisma y las raíces de la joven sobre el escenario internacional.

PUBLICIDAD

Miss Grand Cuba encendió el escenario en la competencia de talento de Miss Grand International. Realizó un electrizante baile de salsa al ritmo del legendario tema 'La Bemba Colorá' de Celia Cruz, con una impactante revelación de vestuario y un impresionante split que dejó boquiabierto al público.

“El Tornado Cubano” que conquista Bangkok

Gracias a esta deslumbrante participación y a su constante impacto durante las actividades en Tailandia, Alyanni Trujillo Gómez se ha ganado el apodo de “The Cuban Tornado” (El Tornado Cubano) por parte de la prensa especializada y sus seguidores. La representante cubana se ha consolidado de manera firme como una de las máximas favoritas del público y de los expertos para disputar la corona internacional.

Desde su llegada al país asiático, ha destacado por su estampa de modelo, su impecable estilo al vestir y un carisma arrollador que la hace resaltar en cada una de sus intervenciones.

Detrás de las luces y el glamur de la pasarela se encuentra una historia de esfuerzo y disciplina. Nacida y criada en un pequeño pueblo de Cuba, Alyanni emigró posteriormente a los Estados Unidos en 2021 para continuar con sus estudios superiores.

La representante de la isla transformó la prueba de talento en una celebración de la cultura, la música y la herencia hispana (Cortesía: Miss Grand 2026).
La representante de la isla transformó la prueba de talento en una celebración de la cultura, la música y la herencia hispana (Cortesía: Miss Grand 2026).

Actualmente, equilibra su carrera como modelo profesional y empresaria con una exigente formación académica, siendo estudiante de Pre-Odontología (pre-dental) en la Universidad Internacional de Florida (FIU). Esta combinación de preparación académica, visión de negocios y talento artístico le ha otorgado una madurez integral que proyecta con seguridad en la competencia.

La sólida actuación de Alyanni T. Gómez en el Talent Show no solo está dejando una huella imborrable en el certamen, sino que posiciona a Cuba como una de las delegaciones más fuertes del concurso.

Con el respaldo masivo de sus fanáticos y el reconocimiento de los analistas de belleza, “El Tornado Cubano” avanza con paso firme hacia las etapas finales, llevando la bandera, la música y la alegría de su tierra a lo más alto.

Temas Relacionados

CubaMiss Grand International 2026Alyanni Trujillo GómezTailandiaCelia Cruz

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cruz Roja Cubana aclara que los 17 haitianos hallados en Playa Siboney se dirigían a Jamaica

El grupo, integrado por 14 hombres, una mujer y dos menores, se dirigían originalmente a Jamaica y no a Estados Unidos, según la organización

Cruz Roja Cubana aclara que los 17 haitianos hallados en Playa Siboney se dirigían a Jamaica

Una caravana italiana lleva energía solar a Cuba ante colapso eléctrico

Diversas organizaciones del país europeo recolectaron miles de dólares para instalar paneles fotovoltaicos en centros comunitarios y hospitales de la isla, intentando mitigar el constante colapso eléctrico que padece la sociedad

Una caravana italiana lleva energía solar a Cuba ante colapso eléctrico

Los menores asesinados en Cuba casi se triplican durante el primer semestre de 2026

El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana OCAC, documentó ocho víctimas infantiles de muertes violentas entre enero y junio, frente a tres un año antes, el mayor aumento proporcional entre los grupos analizados por el informe presentado en septiembre

Los menores asesinados en Cuba casi se triplican durante el primer semestre de 2026

Crisis en Cuba: sigue la caída del turismo en medio de la salida de las grandes hoteleras

La isla registró 450.353 visitantes internacionales en ocho meses, frente a una meta oficial de 2,2 millones para todo el año. La escasez de queroseno y las sanciones de Washington a las empresas estatales del sector explican una caída que erosiona una de las principales fuentes de divisas del país

Crisis en Cuba: sigue la caída del turismo en medio de la salida de las grandes hoteleras

Donald Trump, Javier Milei y Daniel Noboa exigieron el fin de la dictadura cubana en la ONU

Tres mandatarios del continente americano aprovecharon el foro multilateral de Nueva York para incrementar la presión diplomática sobre La Habana y reclamar la realización de comicios democráticos transparentes en la isla

Donald Trump, Javier Milei y Daniel Noboa exigieron el fin de la dictadura cubana en la ONU

TECNO

Nvidia y Google DeepMind usan IA para mapear las proteínas de 2.800 virus para prevenir futuras pandemias

Nvidia y Google DeepMind usan IA para mapear las proteínas de 2.800 virus para prevenir futuras pandemias

EA Sports FC 27: los futbolistas latinos con mejores valoraciones, desde James Rodríguez hasta Lionel Messi

Bill Gates advierte que la IA podría causar “mil millones de muertes” en manos equivocadas

Así funciona hoy una fábrica de vehículos: robots, manos mecánicas y trabajadores que se capacitan para no quedarse atrás

PlayStation se unió a Lisa de Blackpink y así es su propio control de PS5: DualSense edición limitada

ENTRETENIMIENTO

¿Los Rolling Stones dejarán las giras? La exesposa de Ronnie Wood explica qué estaría frenando a la banda

¿Los Rolling Stones dejarán las giras? La exesposa de Ronnie Wood explica qué estaría frenando a la banda

Después de casi 10 años de matrimonio, Margot Robbie adoptó el apellido de su esposo

Arrestos, drogas y una licencia rechazada: el problemático pasado de Reza Nabavi, dueño del centro donde murió Presley Gerber

Qué es el method dressing de las celebridades en la alfombra roja

Ed Sheeran cancela dos conciertos de su gira en este estado de EEUU por un temporal que traerá fuertes vientos y lluvias

MUNDO

Una explosión derrumbó un edificio en Atenas y dejó seis desaparecidos, entre ellos cuatro turistas

Una explosión derrumbó un edificio en Atenas y dejó seis desaparecidos, entre ellos cuatro turistas

Suecia intensifica su preparación ante posibles bombardeos con un simulacro nocturno en un búnker

Donald Trump confirmó que se reunirá dos veces más con Xi Jinping antes de que termine el año

Irán dio detalles de su propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz y el precio del petróleo cae en Europa y Estados Unidos

La aerolínea Air India suspende a un copiloto tras detectar indicios de alcohol antes de un vuelo en Zúrich