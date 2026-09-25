¡Azúcar en Tailandia! La cubana Alyanni Gómez rinde un tributo a Celia Cruz en Miss Grand International 2026

Con plumas, movimiento y el inconfundible ritmo caribeño, Miss Grand Cuba transformó el escenario asiático en una verdadera fiesta cubana (Cortesía: Alyanni T).

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El escenario del certamen Miss Grand International 2026, celebrado en la vibrante ciudad de Bangkok, Tailandia, ha sido testigo del imponente paso de Alyanni Trujillo Gómez, Miss Grand Cuba 2026.

Apodada cariñosamente por la prensa especializada y la comunidad de seguidores como “The Cuban Tornado” (El Tornado Cubano), la representante caribeña se ha posicionado de manera firme como una de las contendientes más sólidas y comentadas de la presente edición del concurso de belleza internacional.

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El momento más vibrante y comentado en las últimas horas es el esperado Grand Talent Show. Sobre ese escenario internacional, Gómez, ofreció una actuación memorable inspirada en la legendaria Celia Cruz, rindiendo tributo a una de las figuras más grandes e icónicas de la música latina.

Alyanni transformó la tarima en una auténtica fiesta caribeña, desbordante de ritmo, cultura y energía. Su presentación no solo destacó por su impecable técnica en la danza disciplina que estudió desde niña en Cuba, sino por la profunda pasión con la que conectó con el público y el jurado.

El vestuario: Lucía una vestimenta espectacular con una viva paleta de colores donde predominaron el rojo, el dorado y el naranja. La pieza emuló la estética extravagante, alegre y llena de plumas que caracterizó las presentaciones de la “Reina de la Salsa”.

El grito final: Para cerrar su rutina con broche de oro, la candidata sello su actuación al grito de la famosa e icónica frase de la cantante: ¡Azúcar!, desatando los aplausos y la ovación del auditorio.

Esta demostración de sabor y dominio escénico se ha convertido rápidamente en uno de los eventos más virales del concurso, reafirmando el carisma y las raíces de la joven sobre el escenario internacional.

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Miss Grand Cuba encendió el escenario en la competencia de talento de Miss Grand International. Realizó un electrizante baile de salsa al ritmo del legendario tema 'La Bemba Colorá' de Celia Cruz, con una impactante revelación de vestuario y un impresionante split que dejó boquiabierto al público.

“El Tornado Cubano” que conquista Bangkok

Gracias a esta deslumbrante participación y a su constante impacto durante las actividades en Tailandia, Alyanni Trujillo Gómez se ha ganado el apodo de “The Cuban Tornado” (El Tornado Cubano) por parte de la prensa especializada y sus seguidores. La representante cubana se ha consolidado de manera firme como una de las máximas favoritas del público y de los expertos para disputar la corona internacional.

Desde su llegada al país asiático, ha destacado por su estampa de modelo, su impecable estilo al vestir y un carisma arrollador que la hace resaltar en cada una de sus intervenciones.

Detrás de las luces y el glamur de la pasarela se encuentra una historia de esfuerzo y disciplina. Nacida y criada en un pequeño pueblo de Cuba, Alyanni emigró posteriormente a los Estados Unidos en 2021 para continuar con sus estudios superiores.

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La representante de la isla transformó la prueba de talento en una celebración de la cultura, la música y la herencia hispana (Cortesía: Miss Grand 2026).

Actualmente, equilibra su carrera como modelo profesional y empresaria con una exigente formación académica, siendo estudiante de Pre-Odontología (pre-dental) en la Universidad Internacional de Florida (FIU). Esta combinación de preparación académica, visión de negocios y talento artístico le ha otorgado una madurez integral que proyecta con seguridad en la competencia.

La sólida actuación de Alyanni T. Gómez en el Talent Show no solo está dejando una huella imborrable en el certamen, sino que posiciona a Cuba como una de las delegaciones más fuertes del concurso.

Con el respaldo masivo de sus fanáticos y el reconocimiento de los analistas de belleza, “El Tornado Cubano” avanza con paso firme hacia las etapas finales, llevando la bandera, la música y la alegría de su tierra a lo más alto.

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