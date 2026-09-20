Cultura

Convirtió los dibujos de moda de su madre en un recorrido artístico en el que los materiales se vuelven ausencia y los muestra en Balanz

La Sala Nazaré presenta “Drama”, la primera muestra individual en la Argentina del artista boliviano Andrés Bedoya, que reúne más de quince obras producidas íntegramente para la exhibición

La Colección Balanz presenta “Drama”, la primera muestra individual en la Argentina del artista boliviano Andrés Bedoya
La Colección Balanz presenta “Drama”, la primera muestra individual en la Argentina del artista boliviano Andrés Bedoya
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Colección Balanz inaugurará en su Sala Nazaré Drama, la primera muestra individual en la Argentina del artista boliviano Andrés Bedoya, que reunirá más de quince obras producidas íntegramente para esta ocasión.

La exhibición, curada por Juliana Fontalva, estará abierta al público del 25 de septiembre a enero de 2027, con un recorrido centrado en el duelo y en la memoria histórica y familiar como materia de trabajo.

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La base conceptual se apoya en una cita de John Berger que Fontalva incorpora para enmarcar la propuesta: “El drama no comienza cuando aparece el conflicto; comienza cuando descubrimos que el conflicto habita las formas más íntimas de nuestra existencia: el cuerpo, la lengua, la casa, la ropa, los objetos que heredamos”.

En términos de producción, Drama se organiza como un conjunto de obras nuevas que parten de una investigación sobre memoria, herencia y la persistencia de experiencias personales en objetos y materiales.

"Drama" se organiza como un conjunto de obras nuevas que parten de una investigación sobre memoria, herencia y la persistencia de experiencias personales en objetos y materiales
"Drama" se organiza como un conjunto de obras nuevas que parten de una investigación sobre memoria, herencia y la persistencia de experiencias personales en objetos y materiales

El punto de partida incluye el encuentro entre la obra de Bedoya y los dibujos que su madre produjo durante sus estudios de moda, piezas que permanecieron guardadas durante décadas y que funcionan como disparador del cuerpo de trabajos presentado.

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En esas obras realizadas para la muestra, Bedoya trabaja con latón, alambre, tela, cadenas, espejos, ceniza de cigarros, luces LED, vidrio e imágenes digitales, con procedimientos diversos dentro de una misma línea de investigación material.

El título condensa, según el texto de sala, otras dimensiones del trabajo: para Bedoya, el drama habilita narrar y asumir lo histriónico y barroco, y también encontrar en la teatralización una vía para la risa y el placer sensorial.

Ese “drama” se plantea además como un espacio de libertad donde lo artificial, lo melodramático y lo estridente dialogan de forma lúdica. En la lectura curatorial, la puesta evita una yuxtaposición sentimental: Fontalva la entiende como un circuito de transmisiones entre generaciones, entre lo doméstico y lo ritual, entre lo que la madre guardó y lo que el hijo construyó a partir de su pérdida. La moda aparece allí como una forma de ritualizar el cuerpo y proyectarlo más allá de su fragilidad orgánica.

Andrés Bedoya
Andrés Bedoya

Bedoya nació en La Paz en 1978. Su trayectoria se desarrolló entre Bolivia, Estados Unidos y, más recientemente, la Ciudad de México. Estudió diseño en la University of Texas en Austin y durante años transitó por Nueva York, donde expuso y trabajó como gestor cultural.

El núcleo de su práctica no se ubicó en esas geografías de circulación, sino en una autobiografía material anclada en la región andina y en su historia personal, un motor que definió su trabajo desde hace casi dos décadas.

En la Sala Nazaré, la producción reciente dialogó con antecedentes de su trayectoria ya presentes en la Colección Balanz, como Vestimenta II (2016, tela cosida con chapa) y Sin título (hombre crucificado) (2017). Esas piezas anticiparon la operación central de Drama: convertir el duelo personal en un lenguaje compartido.

*“Drama”, de Andrés Bedoya, en Sala Nazaré, Colección Balanz, Av. Corrientes 316, planta baja (Edificio Lipsia), CABA. A partir del 25 de septiembre 2026, de jueves de 14 a 18 h y viernes y sábados de 12 a 18 h. Recorridos guiados: jueves, viernes y sábados 16 h. Entrada gratuita

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