Cultura

A 60 años de su creación, una subasta de “Ultraman” reúne arte original, monstruos antiguos y una nostalgia en su punto más alto

La venta junta pinturas que definieron al héroe, figuras clásicas y objetos de producción difíciles de ver hoy

Tohl Norita, pintura en 3D del Ultraman original. Foto Julien's Auctions.
Tohl Norita, pintura en 3D del Ultraman original. Foto Julien's Auctions.
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El 22 de septiembre, Julien’s Auctions subastará 300 objetos vinculados con Ultraman, entre ellos vestuarios, guiones, pinturas, miniaturas, afiches y juguetes de las décadas de 1970 y 1980. Las piezas pertenecieron al cineasta y especialista en efectos especiales tailandés Sompote Sands, responsable de películas como Jumborg Ace & Giant y Hanuman vs. 7 Ultraman.

La serie Ultraman se estrenó en Japón el 17 de julio de 1966 como una producción de ciencia ficción tokusatsu creada por Eiji Tsuburaya. La historia presentó al personaje que dio nombre a la franquicia y contó con 39 episodios.

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La trama establece que los habitantes del planeta Ultra visitan la Tierra para enfrentar amenazas contra el planeta o el universo. Como la atmósfera terrestre puede intoxicar a un Ultraman en pocos minutos, el héroe suele fusionarse con un humano y le entrega un dispositivo para activar su transformación y sus poderes.

Figuras de acción kaiju de época de la colección de Sompote Sands. Foto Julien’s Auctions.
Figuras de acción kaiju de época de la colección de Sompote Sands. Foto Julien’s Auctions.

Los Ultraman son seres de gran tamaño, con cuerpos plateados, marcas rojas o azules, cabezas ovaladas, crestas y una gema de poder en el pecho. Aunque se los caracteriza por su sabiduría y su voluntad de mantener la paz, también poseen capacidades de combate; Ultraman Noa y Ultraman King son excepciones a la limitación de permanencia en la Tierra.

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La serie continuó la línea de Ultra Q sin ser una secuela directa y se convirtió en la segunda entrega de la franquicia Ultraseries. El manga homónimo, concebido como secuela de la serie televisiva, comenzó a publicarse en octubre de 2011 y tuvo una adaptación al anime desde abril de 2019. En mayo de 2022, Toho estrenó Shin Ultraman, una reinvención dirigida por Shinji Higuchi.

Máquina expendedora de Ultraman Ace. Foto Julien’s Auctions.
Máquina expendedora de Ultraman Ace. Foto Julien’s Auctions.

La colección permaneció durante décadas en el museo personal de Sands en Tailandia, conocido como Sompote House, y ahora sale por primera vez al mercado. Roy Parker-Saladino, especialista sénior de la casa de subastas, afirmó que quedan muy pocos objetos de esas películas de hace 50 años y que todavía menos han salido de Tailandia y Japón.

Entre los lotes figuran una máscara de fibra de vidrio de Hanuman vs. 7 Ultraman, con una estimación de entre USD 5.000 y USD 7.000; una miniatura original de Ultraman volador, calculada entre USD 1.000 y USD 2.000; y una máquina expendedora de Ultraman Ace de 1974, valorada entre USD 2.000 y USD 3.000. También se ofrecerá el guion de producción personal de Sands para King Kong vs. Godzilla, de 1962.

Sompote Sands en el set de King Kong vs. Godzilla (1962). Foto Julien’s Auctions.
Sompote Sands en el set de King Kong vs. Godzilla (1962). Foto Julien’s Auctions.

La sección principal reúne obras originales del diseñador Tohl Narita, quien definió la apariencia del superhéroe. Sus pinturas de Alien Baltan y Pigmon tienen estimaciones de entre USD 5.000 y USD 7.000, mientras que una pintura tridimensional de Ultraman, adquirida directamente al artista por Sands, podría alcanzar entre USD 10.000 y USD 20.000.

La subasta incluirá además 100 figuras japonesas antiguas de monstruos, conocidas como sofubi. Parker-Saladino dijo al diario que el interés por Ultraman está en su punto más alto y atribuyó la demanda a la nostalgia y a que el personaje cumple 60 años: “La colección de recuerdos y objetos ahora tiene un carácter de celebración, que crecerá con el paso del tiempo y con cada aniversario”.

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