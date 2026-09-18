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La reflexión de Jean-Paul Sartre, filósofo y novelista francés, sobre la existencia: “Un hombre es siempre un contador de historias. Pero hay que elegir: vivir o contar”

El pensador francés incluyó la cita en ‘La náusea’, publicada en 1938 y una de sus obras más influyentes

Jean-Paul Sartre, filósofo.
Jean-Paul Sartre, filósofo.
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Jean-Paul Sartre (París, 1905 - 1980) fue al que se llamó “el último intelectual total”. Como pocos, abordó todo: la filosofía, la crítica literaria, las novelas, el teatro y las memorias. En sus 74 años de vida tuvo tiempo hasta de rechazar el Premio Nobel que la Academia Sueca quería entregarle en 1964 “por su trabajo, rico en ideas y lleno del espíritu de libertad y de la búsqueda de la verdad”. Murió sin esta distinción —y muchas otras- porque no quería recibir condecoraciones oficiales.

Pero su importancia fue mucho más allá de los libros. Sartre se convirtió en una de las figuras centrales de la vida intelectual francesa del siglo XX y en uno de los grandes nombres del existencialismo, donde la filosofía y literatura nunca fueron para él dos mundos completamente separados. El investigador Michel Contat definió en la exposición Sartre y la novela de la Biblioteca Nacional de Francia que con La náusea inventó una manera de “filosofar mediante la ficción”, haciendo de la experiencia de su protagonista un vehículo para cuestiones que después desarrollaría teóricamente.

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El origen de la cita

Precisamente en esa novela, publicada en 1938, aparece una de sus reflexiones más conocidas sobre la forma en que las personas convierten su propia vida en una historia: “Un hombre es siempre un contador de historias (...) Pero hay que elegir: vivir o contar”.

Cubierta de 'La Náusea', de Jean-Paul Sartre
Cubierta de 'La Náusea', de Jean-Paul Sartre. (Alianza Editorial)

La obra sigue a Antoine Roquentin, un hombre de 30 años que que vive solo en Bouville, una ciudad ficticia inspirada en Le Havre, mientras trabaja en la biografía del marqués de Rollebon, un aristócrata del siglo XVIII. A través de las anotaciones de Roquentin, Sartre sigue el progresivo extrañamiento que siente el personaje ante el mundo que le rodea y, especialmente, ante la propia existencia.

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La reflexión aparece cuando Roquentin se pregunta qué convierte un acontecimiento corriente en una aventura. Su respuesta es que no hace falta que suceda nada excepcional: basta con comenzar a narrarlo. “Para que el acontecimiento más banal se convierta en una aventura, es necesario y suficiente que uno se ponga a contarlo. Eso es lo que engaña a la gente: un hombre es siempre un contador de historias, vive rodeado de sus historias y de las historias de los demás, ve todo lo que le sucede a través de ellas; e intenta vivir su vida como si la estuviera contando. Pero hay que elegir: vivir o contar”.

Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir partida

Sartre nació en París el 21 de junio de 1905. Estudió en la École Normale Supérieure y en 1929 obtuvo el primer puesto en la agrégation de Filosofía, el mismo año en que conoció a Simone de Beauvoir, que sería su compañera durante el resto de su vida. Después ejerció como profesor y pasó una temporada en Berlín estudiando a Husserl y Heidegger. Su carrera literaria despegó con La náusea en 1938 y continuó con El muro (1939). Durante la Segunda Guerra Mundial fue movilizado, hecho prisionero por los alemanes en 1940 y liberado al año siguiente. En plena ocupación publicó algunas de sus obras más importantes, como Las moscas (1943), El ser y la nada (1943) y A puerta cerrada (1944).

Tras la guerra abandonó la enseñanza y se convirtió en una de las grandes figuras del intelectual comprometido del siglo XX. En 1945 participó en la fundación de la revista Les Temps modernes y siguió alternando filosofía, narrativa, teatro, ensayo y autobiografía. Entre sus obras destacan Los caminos de la libertad (1945-1949), El existencialismo es un humanismo (1946), ¿Qué es la literatura? (1947), Las manos sucias (1948), Crítica de la razón dialéctica (1960) y Las palabras (1964). Murió en París el 15 de abril de 1980, a los 74 años.

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