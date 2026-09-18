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La película ‘Miami Vice’ con Michael B. Jordan y Austin Butler encuentra a su villano en este actor de ‘La Odisea’

Dirigida por Joseph Kosinski (’F1: La película’), esta nueva versión de la clásica serie de televisión de los 80 comienza a ultimar detalles

Ilustración vibrante de Austin Butler estilo Miami Vice con gafas de sol, traje claro, un coche deportivo rosa, edificios Art Deco y palmeras al atardecer.
Una ilustración de Austin Butler al estilo Miami Vice, luciendo gafas de sol y un traje claro, parado frente a un coche deportivo rosa y edificios Art Deco al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Es sin duda una de las películas más esperadas en el horizonte, pero desde luego lo será aun más tras esta incorporación. La nueva adaptación de Miami Vice con Michael B. Jordan y Austin Butler ya tiene a su villano principal. La película, titulada Miami Vice ’85, reunirá a ambos actores como los detectives Ricardo Tubbs y James Crockett, bajo la dirección de Joseph Kosinski. La producción eligió para el antagonista central a un actor que interpretó a Eumeo en La Odisea, la película de Christopher Nolan. Su incorporación completa un reparto que también incluye a Alden Ehrenreich, Whitney Peak, Camila Morrone y Danny Ramirez.

El elegido es John Leguizamo, quien se incorporó a Miami Vice ’85 para interpretar al principal adversario de los dos policías encubiertos. Fuentes citadas en la información señalan que será el villano de la historia. Leguizamo compartió elenco con Matt Damon en La Odisea, donde encarnó a Eumeo, el amigo leal y ciego de Odiseo. La producción de Universal se convirtió, según el texto, en la película más taquillera de la historia del estudio, con una recaudación de 1.680 millones de dólares.

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La llegada del actor amplía su vínculo con Universal. También participa en un proyecto sin título del dúo Daniels, que vuelve a reunirlo con Damon y se encuentra en producción en Los Ángeles. Leguizamo aparecerá además en The Exorcist: Martyrs, la nueva versión de terror dirigida por Mike Flanagan. Universal tiene previsto estrenar esa película el 12 de marzo de 2027. El actor publicó recientemente el libro infantil Kiki and the Can con Scholastic. La obra cuenta con ilustraciones del artista latino de grafiti John “Crash” Matos.

John Leguizamo en 'La Odisea'
John Leguizamo en 'La Odisea'

Así será ‘Miami Vice 85′

Michael B. Jordan asumirá el papel de Ricardo Tubbs, mientras que Austin Butler interpretará a James Crockett. Ambos personajes son los detectives que ocupaban el centro de la serie televisiva creada por Anthony Yerkovich. La producción retomará la historia de los policías encubiertos de Miami, conocidos en la ficción original por sus operaciones contra el crimen, sus lanchas rápidas y sus trajes en tonos pastel. Miami Vice ’85 presentará una nueva versión de la propiedad, con una trama situada en el Miami de mediados de los 80. La película explorará el glamour y la corrupción de esa ciudad durante ese período, de forma quizá algo diferente a como lo hizo Michael Mann con su particular Corrupción en Miami, que contaba con Jamie Fox y Colin Farrell como protagonistas y en la que curiosamente el villano era el español Luis Tosar.

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El proyecto toma como referencia el episodio piloto de la serie, que estuvo protagonizada por Don Johnson y Philip Michael Thomas. Johnson interpretó a Crockett y Thomas dio vida a Tubbs en la producción original. Joseph Kosinski dirigirá la nueva película después de trabajar en Top Gun: Maverick y F1. El largometraje tendrá como productores a Dylan Clark, a través de Dylan Clark Productions, y al propio Kosinski. La filmación está prevista para comenzar en noviembre. El equipo rodará en Nueva York y Miami, las dos ciudades elegidas para la producción. Universal Pictures lanzará Miami Vice ’85 el 19 de mayo de 2028. La película se filmará para salas Imax.

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