Flor Núñez Graiño reconstruyó el jazz, el charleston y los trucos de magia del Nueva York previo al crack del 29 en su última novela

Flor Núñez Graiño investigó durante un año para La ilusionista Esmeralda con archivos de la biblioteca de Nueva York y ejemplares del New York Times de la época - (Gentileza de Ediciones Urano)

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Flor Núñez Graiño se consolidó en los últimos años como una de las nuevas figuras de la fantasía juvenil argentina, en el marco de un fenómeno que llevó a distintas autoras locales a ganar terreno en un mercado que hasta hace poco tiempo estaba dominado por nombres extranjeros. Su último libro publicado, La ilusionista Esmeralda, llegó este año a las librerías de la mano de la editorial Urano y tuvo su lanzamiento durante la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026, la tercera que la autora vivió en su rol de escritora. En octubre sumará además un nuevo proyecto: participará de la antología de cuentos Noches Oscuras, junto a otras voces del panorama literario español y latinoamericano.

En una entrevista con Infobae, Núñez Graiño repasó el proceso que la llevó de la autopublicación a distintos sellos editoriales, el trabajo de documentación histórica detrás de su última novela y los proyectos que tiene en desarrollo, entre ellos la adaptación de La acusada de Codexia a una serie vertical. “Si me decían hace tres años cuando me autopubliqué que iba a pasar esto, no lo hubiese creído”, contó la autora, nacida en la Ciudad de Buenos Aires y abogada especializada en Derecho Penal.

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El proceso detrás de una novela ambientada en la Nueva York de 1929

Pasados unos meses de la feria, la escritora hizo un balance del recibimiento de La ilusionista Esmeralda. “El recibimiento de la novela fue increíble. Es algo muy distinto a mis novelas anteriores, un poco más adulto e histórico, pero la magia, la tensión y los personajes que te llegan al corazón siguen ahí”, afirmó. La autora destacó en particular el debate que generó el libro en clubes de lectura y aseguró que la novela, escrita en un momento de desesperanza sobre el futuro, terminó por devolverle una esperanza que no sabía que tenía. “Me parece un sueño que tantas personas hayan encontrado esperanza en ella”, agregó.

Flor Núñez Graiño publicó La ilusionista Esmeralda con Urano y presentó la novela en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026 - (Gentileza de Ediciones Urano)

Sobre el lanzamiento en la feria, lo definió como “mágico” y lo atribuyó al vínculo construido con sus lectores a lo largo del tiempo. “Muchos me acompañan desde el principio y hacer el camino con ellos hasta llegar a una editorial como Urano es de las cosas más lindas que me pasaron como autora”, señaló. La autora remarcó también el crecimiento personal que le implicó pasar de escribir en soledad, sin compartir su trabajo más allá de talleres de escritura, a exponerlo en presentaciones y encuentros con lectores.

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La ilusionista Esmeralda está ambientada en Nueva York durante los años previos a la caída de la Bolsa de 1929. La novela sigue a una ilusionista inmigrante irlandesa que realiza trucos callejeros en Times Square y a un mago que triunfa en un teatro de Broadway. Para reconstruir la época, Núñez Graiño recurrió a archivos históricos y se contactó con la biblioteca de Nueva York, que le facilitaron una aplicación con mapas históricos de distintas zonas de la ciudad. Sin embargo, decidió ir más allá de la documentación institucional: leyó ejemplares del New York Times publicados en esos años para captar el lenguaje y las preocupaciones cotidianas de los neoyorquinos de la época. Fragmentos reales de ese diario aparecen al inicio de los capítulos de la novela.

“Yo esto no quiero que sea una enciclopedia. Yo quiero que el lector viva esa realidad como si fuese parte de ella”, explicó sobre su método de trabajo. El proceso de escritura se extendió durante un año, un período que describió como uno de los más difíciles de su carrera por las dudas constantes sobre el resultado final. La novela nació desde un lugar de entusiasmo por la ambientación, inspirada en referencias como El gran Gatsby, el jazz y el charleston de esa década, pero durante la escritura Flor atravesó un período de desesperanza sobre el futuro de la humanidad que la llevó a interrumpir el trabajo.

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Flor Núñez Graiño publicó La ilusionista Esmeralda con Urano y presentó la novela en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026 - (Gentileza de Ediciones Urano)

“¿Qué haría yo si el futuro no fuese bueno y se concretaran todas las ideas que tengo yo del futuro?”, se preguntó en ese momento, según relató. La respuesta que encontró, vinculada a la idea de sostener pequeñas acciones cotidianas frente a la incertidumbre colectiva, le permitió retomar la escritura y terminar la novela con una perspectiva distinta a la que tenía al comenzar. Ese recorrido se refleja en los dos protagonistas de la historia, que comparten la certeza de que no tiene sentido esperar demasiado del mundo, pero igual sostienen su compromiso con hacer bien su trabajo, un paralelismo que, según la autora, surgió durante la escritura y no formaba parte de la planificación inicial de la trama.

Consultada sobre qué representa hoy la novela para ella, la escritora explicó que la historia la ayudó a entender “por qué pongo mi corazón en todo lo que hago aunque a veces parezca que no cambia nada, y por qué elijo lo que está bien y no lo que es fácil”, una reflexión que combinó con la tensión romántica entre los dos protagonistas ilusionistas y con un grupo de amigos que funciona como familia dentro de la trama. Aunque no descartó retomar algunos elementos de esa historia en el futuro, aclaró que su próximo proyecto no transcurrirá en los años veinte.

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Sobre su elección por el género, Núñez Graiño explicó que la fantasía funciona como una vía distinta para pensar la realidad. “Es una herramienta para reflexionar sobre el mundo real desde el otro lado”, afirmó, y agregó que los mundos mágicos no alejan al lector de sus propios conflictos, sino que le permiten observarlos desde otro ángulo. Según contó, esa mirada lúdica sobre la escritura la acompaña desde la infancia, cuando su familia paterna le estimuló el gusto por la lectura desde un lugar de juego más que de exigencia.

Flor Núñez Graiño sostuvo que la fantasía permite pensar la realidad desde otro ángulo y que sus mensajes alcanzan a todo tipo de lectores - (Gentileza de Ediciones Urano)

“Tenía esta necesidad de contar historias”, relató sobre sus primeros años, cuando todavía no sabía leer ni escribir pero ya quería hacerlo. Flor explicó que decidió autopublicar su primer libro al entender que esa faceta suya permanecía oculta para gran parte de su entorno pese a ser, en sus palabras, “la mejor parte” de sí misma. Consideró que mantener esa parte en reserva implicaba una pérdida tanto para ella como para quienes podrían haberse acercado a sus historias, una decisión que describió como el punto de partida de su carrera como autora publicada.

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La autora también sostuvo que el público actual necesita los mensajes que ofrece la fantasía, más allá de tratarse de historias sobre mundos que no existen. “El mundo no se cambia con supergrandes acciones siempre, sino con muchas acciones chiquitas de mucha gente”, afirmó, en referencia a la idea central que atraviesa La ilusionista Esmeralda. Además, cuestionó la idea de que la fantasía sea un género reservado para un público específico: “Cualquiera puede leer el género y son mensajes que todos necesitamos”, señaló, y agregó que ese tipo de reflexiones no siempre aparecen de la misma forma en una novela contemporánea sin elementos fantásticos.

Del Nueva York de los años 20’s a París sitiado en 1870

Sobre su participación en Noches Oscuras, Núñez Graiño expresó que el lanzamiento la emociona particularmente porque se trata del texto más oscuro que escribió hasta el momento. A diferencia de La ilusionista Esmeralda, que combina realismo mágico e historia en la Nueva York de los años veinte, su relato para la antología está ambientado en un París sitiado en 1870, con escenarios que incluyen catacumbas, la catedral de Notre Dame y referencias a la guerra y la religión. “Todos los ingredientes para una fantasía gótica”, describió.

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Noches Oscuras reunirá a Flor Núñez Graiño con autores de España y América Latina en una antología ambientada, en su caso, en el París sitiado de 1870 - (Gentileza de Ediciones Urano)

La autora remarcó además el desafío que implica trabajar con el formato de cuento, más breve que el de una novela. “Cuanto más corto el texto, más importante es cada palabra”, sostuvo, y explicó que ese nivel de precisión en la construcción de cada frase es algo que disfrutó especialmente durante la escritura del relato.

Noches Oscuras saldrá a la venta el 13 de octubre en España y llegará posteriormente a Latinoamérica. La antología reúne relatos de Núñez Graiño junto a autores como Belén Martínez, Jesús Diamantino, Ana Segarra, Silvia Aliaga, Álvaro París, Tiffany Calligaris, Adriana Criado, Andrés Astasio y Patricia Ibárcena.

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De los fanfics de Harry Potter a la adaptación de Codexia

Antes de publicar sus propias novelas, Flor escribía fanfics de Harry Potter que compartía en internet con lectores que no conocía. Esa práctica, extendida entre una generación que hoy es adulta, marcó su formación como narradora y explica en parte el regreso actual del interés por el género de fantasía entre lectores jóvenes y adultos.

Antes de consolidarse como escritora de fantasía, Flor Núñez Graiño escribió fanfics de Harry Potter y pasó de la autopublicación a los sellos editoriales - (Instagram: @/flornuescritora - @/laacusadadecodexia)

La autora identificó a La acusada de Codexia como un punto de inflexión en su carrera, la novela con la que consolidó un público local en el marco de esta nueva ola de escritores argentinos de fantasía. La historia transcurre en la ciudad ficticia de Codexia, inspirada en Venecia, y sigue a Giada Borgelli, alumna estrella de la Academia Legale que sueña con convertirse en Justicia del Rey. Durante el Carnaval de la ciudad, Giada es acusada de un asesinato que no cometió y se ve obligada a aliarse con Marco Vessini, su rival académico, para desentrañar el crimen y demostrar su inocencia antes de que las pruebas en su contra la condenen.

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Ese título avanza hoy hacia una adaptación en formato de serie vertical, un proyecto que Flor describió como una meta largamente perseguida. “Hace más de 20 años que leo fanfics y no hay nada audiovisual hasta ahora que captó exactamente todo lo que sentimos al leerlos, esa tensión de rivales académicos a amantes, situaciones superdivertidas, ese ambiente académico y dinámicas entre amigas”, afirmó. Además, señaló que trabajar el guion demandó un esfuerzo mayor al de cualquiera de sus otros proyectos, en un proceso que buscó mantener la mayor fidelidad posible a la novela original. “Todo el tiempo quisimos que fuese lo más parecido posible a la novela y que no falte ninguna de las escenas que los lectores tanto aman”, agregó.

Según explicó, la producción utilizará locaciones porteñas para recrear la ambientación de la academia de magia de la novela y cuenta con la dirección de Antonella Garcez. “Buenos Aires está llena de palacios que son excelentes escenarios para una academia de magia y estamos trabajando en equipo con Antonella Garcez, la directora de la adaptación, que está haciendo un trabajo increíble captando la intriga del misterio y la química de los personajes”, detalló. La autora remarcó que se trata de la primera adaptación de una novela de fantasía a este formato realizada en el país. “Me llena de orgullo que sea a nivel nacional con todo el talento que hay en nuestro país”, cerró.

La acusada de Codexia avanza hacia una serie vertical dirigida por Antonella Garcez, con locaciones porteñas y un elenco encabezado por Aixa Caruhe y Augusto Sosa - (Instagram: @/flornuescritora - @/laacusadadecodexia)

A través de sus redes sociales, se confirmó también el elenco de la adaptación: Aixa Caruhe interpretará a Giada Borgelli, Augusto Sosa dará vida a Marco Vessini y Martu Boden encarnará a Isabella Selvaggi, la mejor amiga de la protagonista, que cuenta con su propio spin-off, La refugiada de Gardenia. Por el momento no trascendió si ese título tendrá su propia adaptación audiovisual.

Los próximos proyectos de la autora

Núñez Graiño trabaja actualmente en dos novelas de manera simultánea. Una es una fantasía urbana contemporánea, un giro respecto de sus trabajos anteriores, ambientados en mundos ficticios inspirados en lugares reales como la Patagonia, Edimburgo o Venecia. La otra retoma personajes ya presentados en novelas previas, aunque la autora indicó que todavía no definió su formato final.

Además, confirmó que tiene terminado un spin-off autoconclusivo de Videntes, que continúa la historia de personajes ya conocidos por sus lectores. A esos proyectos se suman la adaptación a serie vertical de La acusada de Codexia y la próxima salida de Noches Oscuras en octubre, dos frentes que la escritora sostiene en paralelo a la promoción de La ilusionista Esmeralda.