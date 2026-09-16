Cultura

Llega la nueva novela de Quentin Tarantino mientras David Fincher dirige la secuela de “Érase una vez… en Hollywood”

Desde el estreno del filme en 2019, el autor ha centrado su trabajo en la escritura, con adaptaciones literarias y el libro “Cinema Speculation”, además de este nuevo lanzamiento

Novela Quentin Tarantino
La secuela de "Érase una vez en Hollywood" llegará acompañada por una novela de Tarantino basada en la nueva película
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Quentin Tarantino se ha alejado de la dirección en los últimos años, pero sigue consolidando su carrera como escritor. La próxima secuela de su película Érase una vez en Hollywood vendrá acompañada de la novela de Tarantino basada en la nueva película.

La segunda novela del cineasta ganador de un Oscar, Las aventuras de Cliff Booth, saldrá a la venta el 8 de diciembre. Se trata de la visión de Tarantino sobre Las nuevas desventuras de Cliff Booth, en la que Brad Pitt vuelve a interpretar el papel protagonista como un antiguo doble de acción de Hollywood. David Fincher se encarga de la dirección, a partir de un guion de Tarantino, quien también publicó una versión novelada de Érase una vez… en Hollywood.

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Según Harper, un sello editorial de HarperCollins, el nuevo libro “ofrece la visión creativa propia de Tarantino sobre esta historia en forma de novela”.

Novela Quentin Tarantino
Quentin Tarantino se ha alejado de la dirección y sigue consolidando su carrera como escritor

“Estoy deseando que el público vea y lea las nuevas aventuras de Cliff Booth”, declaró Tarantino en un comunicado difundido el martes por Harper.

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Tarantino es conocido sobre todo por películas como Pulp Fiction, Malditos bastardos y Perros de la calle. No ha dirigido ningún largometraje desde Érase una vez… en Hollywood, estrenada en 2019, pero ha escrito las dos adaptaciones noveladas y una obra de crítica cinematográfica y autobiografía, Cinema Speculation.

Fuente: AP.

Fotos: Harper vía AP y Joel C Ryan/ Invision/ AP, File.

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