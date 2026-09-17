Cultura

Ortografía y redacción: cuásar, adaptación de quasar

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

PUBLICIDAD

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

La forma cuásar , escrita con c y con tilde, es la adaptación recomendada del extranjerismo quasar .

Sin embargo, pueden encontrarse algunos ejemplos como estos en los medios de comunicación: «Observan la elusiva luz estelar que rodea a los antiguos quásares», «El impacto de los quásares en la formación de estrellas» o «Consiguen observar el corazón de un quásar».

Como señala el Diccionario panhispánico de dudas , la voz inglesa quasar , que designa cierto tipo de cuerpo celeste, se puede adaptar al español como cuásar , escrita con c y con tilde en la primera a , ya que es una palabra llana que termina en consonante distinta de -⁠n y -⁠s . El plural adecuado es cuásares .

No es apropiada , en cambio, la forma quásar , que combina la grafía inglesa y la española.

De este modo, las frases iniciales se podrían haber escrito así: «Observan la elusiva luz estelar que rodea a los antiguos cuásares», «El impacto de los cuásares en la formación de estrellas» y «Consiguen observar el corazón de un cuásar».

¿Cuál es la función de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

Temas Relacionados

OrtografíaRAEFundéuCómo se escribeDudas del españolÚltimas actualizacionesRAE y OrtografíaConsultas de la Lengua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Murió Peter Max, el artista que llevó la psicodelia a la cultura popular

El artista estadounidense, conocido por sus obras de colores vivos y por diseñar el primer logotipo de MTV, falleció a los 88 años, según confirmó su hijo

Murió Peter Max, el artista que llevó la psicodelia a la cultura popular

La granja de Zenón cumple 15 años y repasa su salto de YouTube al mundo

El proyecto creado por Roberto “Kuky” Pumar nació en 2011 con canciones infantiles animadas y se convirtió en una red con presencia en 11 idiomas

La granja de Zenón cumple 15 años y repasa su salto de YouTube al mundo

Chango Spasiuk y Hamilton de Holanda encabezan el FIMBA, con más de 20 conciertos gratuitos en Bariloche hasta el domingo

El Festival Internacional de Música se desarrolla en seis sedes de la ciudad rionegrina con una variada programación de folklore, tango, jazz, rock, trap y propuestas sinfónicas

Chango Spasiuk y Hamilton de Holanda encabezan el FIMBA, con más de 20 conciertos gratuitos en Bariloche hasta el domingo

José Carlos Mariátegui, filósofo peruano: “No importa en la historia el valor abstracto de una idea, sino su valor concreto”

El origen de una de sus máximas más potentes, el contexto de su obra educativa y por qué su mirada materialista interpela de forma directa un presente dominado por la retórica virtual y el vacío de los debates abstractos

José Carlos Mariátegui, filósofo peruano: “No importa en la historia el valor abstracto de una idea, sino su valor concreto”

Flor Núñez Graiño reconstruyó el jazz, el charleston y los trucos de magia del Nueva York previo al crack del 29 en su última novela

En diálogo con Infobae, la escritora repasa sus inicios en el fanfic, el año de documentación detrás de “La ilusionista Esmeralda” y su debut en una antología junto a voces de España y América Latina

Flor Núñez Graiño reconstruyó el jazz, el charleston y los trucos de magia del Nueva York previo al crack del 29 en su última novela

DEPORTES

Las espectaculares fotos inéditas de Diego Armando Maradona a bordo de un buque militar hace más de tres décadas: “Nos divertimos mucho”

Las espectaculares fotos inéditas de Diego Armando Maradona a bordo de un buque militar hace más de tres décadas: “Nos divertimos mucho”

El momento de furia de Lionel Messi con Don Garber, el comisionado de la MLS, tras el título del Inter Miami

Marcelo Gallardo habló por primera vez como entrenador de la selección de Ecuador y explicó qué lo motivó para aceptar el cargo

El encuentro de Messi con sus hijos tras el título del Inter Miami: de la ayuda de Thiago y Mateo a la graciosa reacción de Ciro

La agenda de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, día 5: chances de medallas en tiro, boxeo y el debut del equipo de fútbol

TELESHOW

La confesión de Wanda Nara antes de una nueva etapa en su carrera: “La profesión de mis sueños”

La confesión de Wanda Nara antes de una nueva etapa en su carrera: “La profesión de mis sueños”

La granja de Zenón cumple 15 años y repasa su salto de YouTube al mundo

La autocrítica de Yipio tras su derrota en Gran Hermano: “Jugué mucho con el corazón”

“¡Qué orgullo!”, las emotivas palabras de José María Muscari por el logro de su hijo Lucio rumbo a su gran sueño

El rating de la final de Gran Hermano: cuánto midió la definición entre Sol Abraham y Yipio

INFOBAE AMÉRICA

Guerra de bandas en Limón, Costa Rica: Cinco detenidos, fusiles incautados y un menor herido tras allanamientos del OIJ

Guerra de bandas en Limón, Costa Rica: Cinco detenidos, fusiles incautados y un menor herido tras allanamientos del OIJ

Murió Peter Max, el artista que llevó la psicodelia a la cultura popular

Interés por el sector tecnológico ya se refleja en las solicitudes que recibe el régimen de empresas multinacionales en Panamá

El Parlamento Europeo pide suspender el acuerdo con Cuba si no hay avances hacia el multipartidismo

Guatemala implementará un plan de emergencia y prevé asistencia para 1 millón 212 mil 178 familias hasta diciembre