Entre el arte y los negocios: el Festival de Cine de Toronto reformula su identidad con la creación de un mercado propio

Esta plataforma tiene como objetivo conectar a productores y cineastas con distribuidores y financiadores (Jason Bailey / The New York Times)

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Los stands, salones y exposiciones llenan la sala de exposiciones del tercer piso del Centro de Convenciones Metro Toronto. Algunos stands están atendidos por representantes de comisiones cinematográficas de todo el mundo, que promocionan sus países como lugares de rodaje o difunden proyectos locales mediante folletos, postales y artículos promocionales. Las productoras, que buscan distribución internacional para películas terminadas o potenciales, exhiben carteles y proyectan tráileres. El stand de RDV Canada, una iniciativa para promover la industria cinematográfica local, es el más concurrido en este momento; allí se celebra una recepción con abundante comida y bebida.

Lo más importante es que, mires donde mires, hay mesas preparadas para que distribuidores, ejecutivos, agentes y cineastas se sienten y cierren un trato.

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Este gigantesco salón es la pieza central de TIFF: The Market, la más reciente incorporación al longevo Festival Internacional de Cine de Toronto. Al menos en apariencia, representa un cambio radical con respecto a la reputación que el evento se ha ganado con tanto esfuerzo. “TIFF era —o es— un festival de festivales”, declaró Anna Godas, directora ejecutiva de la distribuidora de documentales Dogwoof, en una entrevista. “Uno va a ver películas, y la percepción, al menos para nosotros, es que los compradores van allí a ver películas y no necesariamente a celebrar un montón de reuniones”.

Pero el festival lleva tiempo contemplando la posibilidad de expandirse. Según su director ejecutivo, Cameron Bailey, la organización empezó a estudiar la posibilidad de añadir un componente de mercado ya en 2012, pasando de su tradicional formato de evento exclusivamente de exhibición, como el Festival de Cine de Nueva York, a un formato híbrido similar al de Cannes o Berlín . En estos últimos, las glamorosas proyecciones, las alfombras rojas y las ruedas de prensa conviven con un mercado muy activo, donde se presentan proyectos cinematográficos, se hacen propuestas y se cierran acuerdos.

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El mercado incluyó comisiones cinematográficas de todo el mundo que esperaban atraer producciones a sus países (Jason Bailey / The New York Times)

“La investigación indicaba que habría una oportunidad”, explicó Bailey en una entrevista. “No existía nada similar en Norteamérica a lo que había en Europa”. El TIFF aún no estaba listo para dar ese paso, pero la idea siguió gestándose y, en 2024, la organización anunció —con el respaldo del gobierno federal canadiense, que aportó 23 millones de dólares— la incorporación de un mercado oficial junto al festival, que comenzó este año.

Para TIFF, también representa una oportunidad financiera, y una muy necesaria. Tras la pandemia, tuvo que afrontar recortes de personal, pérdidas de patrocinio y otros desafíos económicos. El Mercado ofrece diversas posibilidades de ingresos, desde una mayor afluencia de compradores y vendedores hasta el alquiler de stands en la zona de exposiciones. Sin embargo, Bailey recalcó que esta incorporación supone una ventaja a largo plazo: “No es algo que vaya a cambiar de inmediato la situación financiera de la organización”.

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John Sloss, agente de ventas y productor que ha asistido al festival durante al menos 35 años, comentó en una entrevista telefónica: “El TIFF siempre ha sido un mercado de facto, porque es un festival enorme y una plataforma de lanzamiento fundamental para todos los estrenos, y allí se reúnen compradores y vendedores. La idea de crear una estructura más formalizada me parece una buena idea”.

Esa opinión la compartía Charles Tremblay, distribuidor y ejecutivo cinematográfico con larga trayectoria que se unió al festival para dirigir el Mercado. “Mi reacción general fue: ‘¿Por qué tardaron tanto?’“, recordó en una entrevista. ”Siempre pensé que se podía hacer más; tal vez se perdió una oportunidad". Gran parte de la industria compartía su entusiasmo. Sin embargo, algunos observadores temían que un enfoque tan explícitamente comercial fuera contrario a la esencia del festival. En una entrevista de 1991 con Roger Ebert, Dusty Cohl, cofundador del TIFF, explicó qué distinguía al evento de Toronto de, por ejemplo, Cannes: “Este está diseñado para quienes vienen a ver películas, para quienes aman el cine”.

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¿Está el TIFF traicionando el espíritu con el que fue fundado? Bailey no lo cree. “Ha pasado mucho tiempo desde 1991 hasta 2026″, dijo. “Era un ecosistema completamente diferente, y no teníamos que cuestionarlo ni preocuparnos por si siempre estaría ahí. Ahora es muy distinto, así que el Mercado nos ayudará a mantener el tipo de películas que nos encantan y que queremos ver más”.

El mercado se celebró en el Metro Toronto Convention Center, a pocas manzanas de los cines donde los aficionados podían ver las películas del festival (Jason Bailey / The New York Times)

El productor y director Robert Vince se mostró sorprendido de que se hubiera tardado tanto en formalizar una estructura, “porque en realidad ha sido una especie de mercado”, declaró. Vince sabe de lo que habla; su comedia de 1997, Air Bud, se vendió a Disney aquí, y ahora, casi 30 años y 14 películas después, está en el Mercado para vender la última entrega de la saga, Air Bud Returns. “Es un momento importante”, dijo con una sonrisa. “Hemos vuelto a nuestras raíces independientes”.

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Mientras tanto, el Mercado puede interpretarse como un intento de “recuperar impulso tras la pandemia, que sin duda afectó a Toronto más que a otros festivales”, afirmó Sloss. “Creo que el Mercado es una especie de declaración de intenciones, una muestra de su deseo de reafirmar su posición como el festival de otoño por excelencia, o al menos como uno de los eventos más importantes”.

Además, su ubicación céntrica puede atraer a más cineastas. “Pensamos en ir a Cannes, pero somos cineastas de clase trabajadora”, dijo el productor John Flynn, quien atendía el stand de la película independiente Binary Star. “No podemos permitirnos ir a todos los grandes eventos, especialmente en el extranjero”.

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Muchos compradores extranjeros no van a Toronto, dijo Marc Goldberg, fundador de la empresa de producción y distribución Signature Entertainment, explicando en una entrevista que “siempre ha sido solo un festival”. Algunos podrían dudar en incluirlo en su calendario, teniendo en cuenta que el American Film Market de Los Ángeles se celebra tan solo dos meses después. Sin embargo, algunos compradores internacionales podrían mostrarse reacios, en el actual clima político, a viajar a Estados Unidos, lo que convierte a Toronto en una alternativa sensata.

La integración del Mercado no ha sido del todo sencilla. Algunos asistentes se vieron obstaculizados por las largas colas en el registro —“Llegamos a las 7 de la mañana”, dijo Flynn, “y a las 7:45 la cola casi salía del edificio”— y algunos expositores informaron de una afluencia de público menor de la que esperaban, principalmente debido a la separación geográfica del recinto, a varias manzanas de las salas de proyección.

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Shreyans Hirawat, director de NH Studioz, con sede en India, comentó que había pocos contactos nuevos en el recinto ferial. “Pero incluso los pocos que estuvieron allí tuvieron tiempo de sobra”, añadió. “A diferencia de otros festivales de cine, donde todo va con prisas, aquí la gente disponía de tiempo”.

Bailey espera que estos sean los problemas propios del crecimiento. “Creo que el Mercado va a ser fundamental para reunir a la gente”, dijo. “En el pasado, esto ha sucedido de forma informal y de maneras muy bonitas”, añadió, recordando la vez que Chloé Zhao presentó The Rider en el festival el mismo año en que Frances McDormand asistía. “Se conocieron y decidieron trabajar juntas en Nomadland aquí en Toronto”.

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“Si no solo contamos con un festival que lo facilite, sino también con un mercado que lo haga”, dijo Bailey, “creo que lo que conseguiremos es que Toronto se convierta en un centro real y esencial para el arte y el negocio del cine”.

Fuente: The New York Times