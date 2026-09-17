Política

“Manual de logros”, “Memoria de la década perdida” y “Periodismo en la era Milei”: así son los tres manuales que el Gobierno entregó a los legisladores libertarios

Los materiales fueron elaborados por Santiago Oría y llegaron a diputados y senadores. Incluyen argumentos sobre la gestión de Javier Milei, críticas al kirchnerismo y cuestionamientos a distintas prácticas del periodismo

El Gobierno entregó a diputados y senadores libertarios tres manuales para defender la gestión de Javier Milei y responder a sus críticos
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El Gobierno repartió tres cuadernillos para que la militancia libertaria defienda la gestión de Javier Milei y responda a sus críticos. Los materiales llegaron a diputados y senadores y, según contó el periodista Ramón Indart en Infobae A las Nueve, también serían utilizados en escuelas de formación política vinculadas al oficialismo. Incluyen argumentos sobre la administración nacional, cuestionamientos al kirchnerismo y referencias al periodismo.

Los ejemplares se titulan Manual de logros, Memoria de la década perdida y Periodismo y república en la era Milei. Santiago Oría es el responsable de su elaboración.

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El Manual de Logros está dirigido de manera directa a quienes respaldan al Presidente. Allí se plantea una guía para sostener discusiones políticas, con argumentos sobre cuestiones macroeconómicas y distintas políticas públicas.

Santiago Oría elaboró los cuadernillos Manual de logros, Memoria de la década perdida y Periodismo y república en la era Milei
Santiago Oría elaboró los cuadernillos Manual de logros, Memoria de la década perdida y Periodismo y república en la era Milei

El texto propone que, frente a cada medida que considera positiva, sus lectores tengan “un argumento central, sólido y directo”, junto con datos para respaldarlo.

Además, el cuadernillo reúne preguntas, objeciones y posibles respuestas para debatir con quienes cuestionen las decisiones oficiales. En varios tramos utiliza el apartado “el relato falso y la realidad” y sostiene que “la Argentina cambió”, con explicaciones sobre las razones de esa transformación.

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El documento define sus contenidos como “logros estructurales, consolidados y verificables”. Por eso, deja afuera indicadores financieros de alta frecuencia, que pueden variar en poco tiempo.

Entre los casos que menciona aparece el protocolo antipiquetes. Indart explicó que el manual le adjudica al Gobierno nacional el fin de los cortes de calles y contrapone esa posición con quienes atribuyen ese resultado a la Ciudad de Buenos Aires.

El Manual de logros reúne argumentos sobre macroeconomía y políticas públicas para sostener discusiones políticas a favor de Javier Milei
El Manual de logros reúne argumentos sobre macroeconomía y políticas públicas para sostener discusiones políticas a favor de Javier Milei

Según planteó el conductor, el material no apunta solamente contra el peronismo. También busca responder a sectores de Juntos por el Cambio que podrían acercarse al oficialismo o disputar el crédito por algunas de las políticas que hoy reivindica el mileísmo.

El segundo volumen: contra el kirchnerismo

Memoria de la década perdida reúne una revisión crítica de los gobiernos kirchneristas desde 2003 hasta la actualidad. Incluye imágenes de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, además de ilustraciones y textos.

El periodista sostuvo que el cuadernillo cuestiona las políticas de educación, salud y seguridad de esas administraciones, aunque no incorpora datos favorables sobre los gobiernos peronistas. También leyó un fragmento dedicado a la libertad de expresión.

“El kirchnerismo hizo todo lo posible” para convertir las restricciones a esa libertad en uno de sus ejes de comunicación, afirma el texto. Entre los ejemplos figura la creación, en 2009, de 6,7,8, el ciclo de la TV Pública al que el manual le atribuye la intención de desacreditar a periodistas, intelectuales y dirigentes opositores.

Memoria de la década perdida cuestiona los gobiernos kirchneristas desde 2003 y critica sus políticas de educación, salud, seguridad y libertad de expresión
Memoria de la década perdida cuestiona los gobiernos kirchneristas desde 2003 y critica sus políticas de educación, salud, seguridad y libertad de expresión

El cuestionamiento a las prácticas del periodismo y los vínculos con el poder

El último material, Periodismo y república en la era Milei, reúne críticas a prácticas periodísticas, operaciones de inteligencia, pauta oficial y relaciones entre medios y poder político. También incluye referencias a la ley de medios, el caso Papel Prensa, el espionaje estatal durante los gobiernos kirchneristas y la cobertura de 6,7,8.

Entre sus apartados aparece “cuando la inteligencia se disfraza de periodismo”, junto con menciones a medios subsidiados, pauta oficial y el uso de datos públicos.

El cuadernillo también fija límites para el ejercicio de la libertad de prensa. “Un periodista no tiene derecho a operar fuera del derecho” ni a “reclamar privilegios que no te corresponden”, leyó Indart.

Además, el material menciona el espionaje ilegal, la fabricación de hechos, la difamación sin pruebas y la invasión de la intimidad.

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