América Latina

Un procesado por el magnicidio de Fernando Villavicencio fue detenido por ICE en Estados Unidos

Ecuador ya solicitó la extradición de Xavier Jordán Mendoza y el Gobierno analiza si seguirá una ruta similar a la de José Serrano

Xavier Jordan en el momento de la detención por agentes de ICE. (La Prensa Ecuador)
Xavier Jordan en el momento de la detención por agentes de ICE. (La Prensa Ecuador)
Guardar

Xavier Jordán Mendoza, uno de los siete procesados por la Fiscalía ecuatoriana como presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Doral, Florida, y trasladado a un centro de detención migratoria en Luisiana, mientras Ecuador espera conocer qué decisión adoptarán las autoridades estadounidenses sobre su futuro.

La captura ocurrió el miércoles 16 de septiembre y quedó registrada en videos difundidos en redes sociales. Jordán fue detenido junto con su esposa. Su abogado en Estados Unidos, Richard Díaz, confirmó el arresto, mientras que Juan Carlos Salazar, quien lo representa en Ecuador, señaló que se trata de un procedimiento migratorio.

PUBLICIDAD

Jordán permanece en el Winn Correctional Center, en Winnfield, Luisiana, según el Sistema de Localización de Detenidos de ICE. El centro es utilizado para mantener bajo custodia a personas sometidas a procedimientos migratorios. La instalación se encuentra a más de 1.300 kilómetros de Doral, donde se produjo la detención.

La situación migratoria de Jordán añade una variable a los procesos judiciales que mantiene pendientes en Ecuador. Su abogado aseguró que el empresario solicitó asilo en Estados Unidos y que tenía una audiencia prevista para mayo de 2027. La defensa sostiene, por tanto, que su permanencia en ese país se encontraba amparada por el trámite migratorio.

PUBLICIDAD

El ex ministro correísta José Serrano y el procesado Xavier Jordán
El ex ministro correísta José Serrano y el procesado Xavier Jordán

La detención no significa que Estados Unidos haya aceptado la solicitud de extradición ecuatoriana. La Corte Nacional de Justicia formalizó el 14 de julio de 2026 un pedido para que Jordán sea extraditado desde Estados Unidos y pueda continuar en Ecuador el proceso penal del caso Metástasis, en el que enfrenta cargos por presunta delincuencia organizada. En su caso, el proceso permanece suspendido debido a que la legislación ecuatoriana no permite juzgar en ausencia este delito.

Jordán también tiene una orden de prisión preventiva dentro del denominado caso Magnicidio FV. La Fiscalía lo acusa, junto con José Serrano, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo y tres integrantes de la organización criminal Los Lobos, de haber intervenido presuntamente en la planificación del asesinato de Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin político en Quito. La responsabilidad penal de los procesados deberá ser determinada por los tribunales.

El procesado se encuentra fuera de Ecuador desde febrero de 2020 y su nombre adquirió notoriedad pública por la fotografía tomada en una vivienda de Miami en la que aparece junto a Ronny Aleaga y Leonardo Cortázar. Posteriormente, su nombre apareció en las investigaciones derivadas de los chats extraídos de los dispositivos del narcotraficante Leandro Norero, que dieron origen al caso Metástasis.

Fernando Villavicencio y la "foto de los tetones". (X/Jean Cano)
Fernando Villavicencio y la "foto de los tetones". (X/Jean Cano)

El Gobierno ecuatoriano ha evitado anticipar si Jordán será deportado o extraditado. El ministro del Interior, John Reimberg, pidió esperar los siguientes pasos de las autoridades estadounidenses y, al ser consultado sobre si se aplicaría un procedimiento similar al de José Serrano, respondió que podía ser diferente. “Es cuestión de tiempo”, señaló.

El antecedente de Serrano es inmediato. El exministro del Interior fue detenido por ICE en Estados Unidos y permaneció bajo custodia migratoria hasta que fue deportado a Ecuador el 28 de agosto de 2026. Al llegar a Guayaquil fue puesto a disposición de las autoridades y trasladado a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, debido a la orden de prisión preventiva vigente en su contra dentro del caso por el asesinato de Villavicencio.

En el caso de Jordán, sin embargo, existe una diferencia relevante: Ecuador ya había presentado formalmente ante Estados Unidos una solicitud de extradición por el caso Metástasis. Por ahora, no está definido si su eventual retorno se producirá mediante ese procedimiento judicial o como consecuencia de su proceso migratorio. La decisión corresponderá a las autoridades estadounidenses, mientras Jordán permanece detenido en Luisiana.

Temas Relacionados

Xavier JordanMagnicidio Fernando VillavicencioFernando VillavicencioAsesinato Fernando Villavicencio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más de 1,200 conductores fueron llevados ante la Fiscalía por manejar bajo efectos del alcohol en Costa Rica

La Policía de Tránsito realizó 11,351 alcoholemias entre enero y agosto de 2026, un promedio de 47 pruebas diarias y una cada 31 minutos en las carreteras del país

Más de 1,200 conductores fueron llevados ante la Fiscalía por manejar bajo efectos del alcohol en Costa Rica

La Aduana cubana decomisa más de 500 cajas de puros en el aeropuerto de La Habana

La incautación incluyó 533 estuches y 527 cigarros individuales en dos acciones separadas, tras detectar maniobras para sacar tabacos por vías irregulares desde la terminal aérea, según informó EFE

La Aduana cubana decomisa más de 500 cajas de puros en el aeropuerto de La Habana

Los “buquenques”: Cómo los intermediarios de efectivo se quedan con las pensiones en Santiago de Cuba

Los operativos de mayo y junio en Santiago de Cuba sacaron de la calle a varios señalados por comisiones de entre 35% y 50%, pero la falta de liquidez mantiene el problema para pensionados

Los “buquenques”: Cómo los intermediarios de efectivo se quedan con las pensiones en Santiago de Cuba

La ONU documentó casi 4,800 detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia estatal en Nicaragua

Las investigaciones internacionales confirmaron el encarcelamiento sistemático de opositores, la denegación de atención médica en prisiones y el fallecimiento de prisioneros políticos sin investigación judicial

La ONU documentó casi 4,800 detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia estatal en Nicaragua

Fondo de casi $13 millones para proteger el Canal genera dudas por su confidencialidad

La creación de una cuenta especial provocó dudas sobre la trazabilidad pública de las contrataciones y los futuros proveedores.

Fondo de casi $13 millones para proteger el Canal genera dudas por su confidencialidad
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Zion Hwang, el ‘influencer’ que le pidió la nacionalidad a Abelardo de la Espriella, aseguró que ha recibido amenazas de muerte: “Me están metiendo en política”

Zion Hwang, el ‘influencer’ que le pidió la nacionalidad a Abelardo de la Espriella, aseguró que ha recibido amenazas de muerte: “Me están metiendo en política”

Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles disponibles para tramitar el permiso de forma rápida

Martín Rappallini, presidente de la UIA, volvió a reclamar la suspensión de embargos por 180 días: “Agrava el problema”

Brigitte Baptiste renunció a la rectoría de la Universidad Ean luego de siete años en el cargo: a esto se dedicará la académica

“Qué fuerte, me enamoré” Consuelo Duval alaba la actuación de Eugenio Derbez en la serie “El juicio”

DEPORTES

Un río infestado de cocodrilos será la sede del remo en los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032, pese a la oposición de 500 atletas

Un río infestado de cocodrilos será la sede del remo en los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032, pese a la oposición de 500 atletas

El cambio de pilotos en la Fórmula 2 que adelantaría la llegada de una promesa de Ferrari a la F1: el encuentro secreto

“Peligrosidad criminológica” y “son espejos narcisistas”: las concluyentes definiciones sobre los acusados del crimen del ex Puma Aramburu

Por qué el argentino Nico Varrone se desvinculó de su equipo de Fórmula 2 y cuál sería su futuro

La Sub 19 de Argentina debutó con una derrota ante Paraguay en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

ENTRETENIMIENTO

Millie Bobby Brown adoptó un segundo bebé junto a Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown adoptó un segundo bebé junto a Jake Bongiovi

Murió a los 22 años Duda Alves, la tiktoker brasileña conocida como “la chica que odia las cosas”

El proyecto ambiental de Angelina Jolie en Camboya: cómo participa en la protección de 60.994 hectáreas de selva

A los 64 años, Tom Cruise presume su físico en la portada de GQ: “Veo la vida como una aventura”

Russell Crowe vuelve al thriller criminal con “El último gran golpe”