Un procesado por el magnicidio de Fernando Villavicencio fue detenido por ICE en Estados Unidos

Xavier Jordan en el momento de la detención por agentes de ICE. (La Prensa Ecuador)

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Xavier Jordán Mendoza, uno de los siete procesados por la Fiscalía ecuatoriana como presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Doral, Florida, y trasladado a un centro de detención migratoria en Luisiana, mientras Ecuador espera conocer qué decisión adoptarán las autoridades estadounidenses sobre su futuro.

La captura ocurrió el miércoles 16 de septiembre y quedó registrada en videos difundidos en redes sociales. Jordán fue detenido junto con su esposa. Su abogado en Estados Unidos, Richard Díaz, confirmó el arresto, mientras que Juan Carlos Salazar, quien lo representa en Ecuador, señaló que se trata de un procedimiento migratorio.

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Jordán permanece en el Winn Correctional Center, en Winnfield, Luisiana, según el Sistema de Localización de Detenidos de ICE. El centro es utilizado para mantener bajo custodia a personas sometidas a procedimientos migratorios. La instalación se encuentra a más de 1.300 kilómetros de Doral, donde se produjo la detención.

La situación migratoria de Jordán añade una variable a los procesos judiciales que mantiene pendientes en Ecuador. Su abogado aseguró que el empresario solicitó asilo en Estados Unidos y que tenía una audiencia prevista para mayo de 2027. La defensa sostiene, por tanto, que su permanencia en ese país se encontraba amparada por el trámite migratorio.

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El ex ministro correísta José Serrano y el procesado Xavier Jordán

La detención no significa que Estados Unidos haya aceptado la solicitud de extradición ecuatoriana. La Corte Nacional de Justicia formalizó el 14 de julio de 2026 un pedido para que Jordán sea extraditado desde Estados Unidos y pueda continuar en Ecuador el proceso penal del caso Metástasis, en el que enfrenta cargos por presunta delincuencia organizada. En su caso, el proceso permanece suspendido debido a que la legislación ecuatoriana no permite juzgar en ausencia este delito.

Jordán también tiene una orden de prisión preventiva dentro del denominado caso Magnicidio FV. La Fiscalía lo acusa, junto con José Serrano, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo y tres integrantes de la organización criminal Los Lobos, de haber intervenido presuntamente en la planificación del asesinato de Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin político en Quito. La responsabilidad penal de los procesados deberá ser determinada por los tribunales.

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El procesado se encuentra fuera de Ecuador desde febrero de 2020 y su nombre adquirió notoriedad pública por la fotografía tomada en una vivienda de Miami en la que aparece junto a Ronny Aleaga y Leonardo Cortázar. Posteriormente, su nombre apareció en las investigaciones derivadas de los chats extraídos de los dispositivos del narcotraficante Leandro Norero, que dieron origen al caso Metástasis.

Fernando Villavicencio y la "foto de los tetones". (X/Jean Cano)

El Gobierno ecuatoriano ha evitado anticipar si Jordán será deportado o extraditado. El ministro del Interior, John Reimberg, pidió esperar los siguientes pasos de las autoridades estadounidenses y, al ser consultado sobre si se aplicaría un procedimiento similar al de José Serrano, respondió que podía ser diferente. “Es cuestión de tiempo”, señaló.

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El antecedente de Serrano es inmediato. El exministro del Interior fue detenido por ICE en Estados Unidos y permaneció bajo custodia migratoria hasta que fue deportado a Ecuador el 28 de agosto de 2026. Al llegar a Guayaquil fue puesto a disposición de las autoridades y trasladado a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, debido a la orden de prisión preventiva vigente en su contra dentro del caso por el asesinato de Villavicencio.

En el caso de Jordán, sin embargo, existe una diferencia relevante: Ecuador ya había presentado formalmente ante Estados Unidos una solicitud de extradición por el caso Metástasis. Por ahora, no está definido si su eventual retorno se producirá mediante ese procedimiento judicial o como consecuencia de su proceso migratorio. La decisión corresponderá a las autoridades estadounidenses, mientras Jordán permanece detenido en Luisiana.

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