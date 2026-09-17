Cultura

Dos cuadros de Monet, que jamás fueron expuestos en público, salen a subasta y podrían romper récords

La puja de octubre en Sotheby’s reunirá piezas que salieron poco del ámbito familiar Schlumberger y ya prepara una gira por Hong Kong y Nueva York antes del martillo

Dos cuadros de Claude Monet inéditos para el público serán subastados por Sotheby’s en París en octubre. Sotheby’s destacó que "Iris" y "Saule pleureur" (foto) se conservaron sin barniz dentro del proyecto artístico final de Claude Monet
Dos cuadros de Claude Monet inéditos para el público serán subastados por Sotheby’s en París en octubre. Sotheby’s destacó que "Iris" y "Saule pleureur" (foto) se conservaron sin barniz dentro del proyecto artístico final de Claude Monet
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Dos cuadros de Claude Monet, que hasta ahora nunca habían sido mostrados en público, serán subastados en octubre por Sotheby’s en París, en el marco de la venta de una colección de la familia francesa Schlumberger, indicó la casa de remates.

Iris, un cuadro monumental pintado por Monet al final de su vida en su casa de Giverny, está estimado entre 22 y 30 millones de euros (entre 25,3 y 34,5 millones de dólares).

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Es “la estimación más alta jamás atribuida a una pintura presentada en subasta en Francia”, indicó Sotheby’s el jueves en la presentación de la venta en su sede parisina.

En total, el 22 de octubre se pondrán a la venta 28 obras de esta colección de la multimillonaria familia Schlumberger.

Iris, pintado por Claude Monet al final de su vida en Giverny, tiene una estimación de entre 22 y 30 millones de euros
Iris, pintado por Claude Monet al final de su vida en Giverny, tiene una estimación de entre 22 y 30 millones de euros

Además de Iris, también forman parte de la colección otros tres lienzos de Monet, entre ellos Saule pleureur (Sauce llorón), estimado entre 9 y 12 millones (10,3 y 13,8 millones de dólares).

“Esta colección es extraordinaria por su historia y por la calidad de las obras que la componen”, dijo Thomas Bompard, codirector del departamento de Arte Moderno y Contemporáneo de Sotheby’s Francia.

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Iris se presenta al público “por primera vez”, porque nunca salió de la residencia de la familia Schlumberger en París. “Bien conservados, sin barnizar, Iris y Saule pleureur muestran una visión excepcional del proyecto artístico definitivo de Monet”, estimó por su parte Marianne Mathieu, historiadora especializada en el impresionismo.

La colección Schlumberger, que se presentará en Hong Kong y Nueva York antes de su venta, incluye también tres obras de Paul Cézanne que forman parte de una composición mural, entre ellas La ferme (La granja), estimada entre 600.000 y 800.000 euros (691.000 y 921.000 dólares).

Fuente: AFP.

Fotos: Reuters/ Abdul Saboor.

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