Cande Tinelli compartió su tristeza a pocos días de la muerte de Linda: la reacción de su perro Jesús

A menos de una semana de la muerte de Linda, Cande Tinelli compartió el comportamiento que tiene Jesús al buscarla de manera continua por la casa (Instagram)

Guardar

La muerte de Linda marcó un momento de profundo dolor para Cande Tinelli. La perrita había acompañado a la diseñadora durante distintos momentos de su vida y, después de atravesar un delicado cuadro de salud, murió este lunes. A pocos días de la despedida, la hija de Marcelo Tinelli compartió su tiempo con Jesús, su otra mascota, y mostró cómo había cambiado su comportamiento desde que ya no encontraba a su compañera en la casa.

A través de sus historias de Instagram, Cande publicó un video en el que se veía al Jack Russell detenido frente a la puerta, como si esperara que Linda regresara. “Mi bebé esperando a su abuela 24/7. Los animales son un flash”, escribió sobre la imagen. El perro permanecía quieto durante varios segundos, con la mirada dirigida hacia la entrada, mientras la diseñadora registraba la escena y expresaba su preocupación por la manera en que estaba atravesando la ausencia.

PUBLICIDAD

Luego, Tinelli compartió otro clip en el que Jesús recorría distintos espacios de la casa. El animal olfateaba los rincones, se acercaba a los sillones y pasaba junto a algunos muñecos que habían pertenecido a Linda. “Huele todo y la busca. La colita se le fue para adentro desde ese día”, explicó Cande. En las imágenes, la postura corporal de Jesús aparecía modificada y su cola permanecía hacia abajo, un detalle que la diseñadora observó como parte de la reacción de su mascota ante la pérdida.

La influencer mostró el comportamiento de Jesús ante la pérdida de Linda

Frente a ese comportamiento, Cande contó cuál sería la estrategia que había elegido para acompañar a Jesús durante los días siguientes. “Lo estoy malcriando a otro nivel, y mañana se va a visitar a sus amigos al campo, su lugar favorito, donde están todos”, escribió. La publicación estuvo acompañada por varios emojis de corazones rosados y dejó en claro que intentaría mantenerlo cerca, distraerlo y llevarlo a un espacio que él ya conocía y disfrutaba.

PUBLICIDAD

La reacción de Jesús se conoció a tres días de que Cande compartiera una carta de despedida para Linda. La diseñadora acompañó el texto con recuerdos de distintos momentos que había vivido junto a su perrita: días en la playa, siestas compartidas, viajes en auto y abrazos frente a la cámara. “Nunca imaginé en mi vida tener que vivir esto. Escribo y lloro”, fueron las primeras palabras de la publicación, que rápidamente se convirtió en un homenaje a la mascota que había formado parte de su historia personal.

A partir de allí, Cande le habló directamente a Linda y escribió sobre el vínculo que habían construido. “Nos dijimos adiós, Linda, pero en el plano físico, y por un ratito. Ahora estás dentro mío. Mi vida entera sos y serás vos”, expresó. La diseñadora describió a su perrita como una presencia irremplazable y puso en palabras el lugar que ocupaba dentro de su vida cotidiana.

PUBLICIDAD

Ante la muerte de Linda, Cande Tinelli abrió su corazón y recordó todos sus momentos juntas

“Nadie me amó tanto como lo hiciste vos. Incondicional. El amor más puro que sentí por un ser vivo”, afirmó. La despedida también estuvo atravesada por el estado de salud de Linda y por la decisión que Cande debió tomar durante los últimos momentos de su vida. “No podías sufrir más. Lo diste todo. Mi Highlander, la más guerrera”, escribió en referencia a la fortaleza que, según describió, había demostrado la perra durante el tiempo que enfrentó la enfermedad.

El año pasado, a Linda le habían detectado un tumor maligno. En un primer momento, los veterinarios le habían recomendado no avanzar con una cirugía, debido a la complejidad del cuadro y a la edad del animal. Linda tenía 14 años y, según lo que Cande contó en distintas oportunidades, la intervención podía implicar un desgaste físico importante.

PUBLICIDAD

Con el paso de los meses, el estado de salud de la perrita se volvió más delicado y los profesionales revisaron aquella primera recomendación. Incluso había circulado entre los especialistas la posibilidad de dormirla, ante la posibilidad de que no resistiera una operación de esa magnitud. Sin embargo, Cande decidió seguir su intuición y apostar por la cirugía. Después de la intervención, la edad y el desgaste físico dejaron a Linda en una situación frágil.

“No podías sufrir más. Lo diste todo. Mi Highlander, la más guerrera”, expresó la influencer ante el estado de salud de Linda (Instagram)

En su carta, Tinelli también recordó el último momento que compartió con ella. “Este finde entendimos todo las dos. Y yo te dije que ibas a estar bien y te entregaste, así que confiá en mí que así va a ser”, escribió. Luego intentó transmitirle tranquilidad: “Viajá tranquila. Acá todo va a estar bien, porque vos ya estás en paz y no estás sufriendo más”.

PUBLICIDAD

El pasaje más doloroso de la despedida estuvo dedicado al instante en que Linda murió. Cande contó que la perrita estuvo acompañada hasta el final y agradeció haber podido permanecer junto a ella. “Gracias por darme tanto, hasta tu último suspiro y latido en mi pecho, en paz y rodeada de amor, como te lo merecías”, escribió. “No caigo, y las palabras quedan muy cortas para todo lo que siente mi corazón”, señaló.“Aún siento tu olor y la suavidad de tu pelito”, expresó, mientras repasaba las sensaciones físicas que todavía permanecían después de la despedida.

“A cuidar más que nunca a tu nieto Jesús, un pedacito tuyo que tanto amo y cuidaré como lo hice con vos”, escribió Cande. De esa manera, vinculó el duelo por Linda con la responsabilidad de acompañar a Jesús, que había quedado sin la presencia de la perra con la que compartía sus días. “Te amo Linda. Serás eterna en mí. En esta, y en todas las vidas que nos vuelvan a tocar juntas”, escribió la diseñadora, dejando en claro el hueco que quedó luego de la partida terrenal de su fiel compañera.

PUBLICIDAD