Cultura

Murió Peter Max, el artista que llevó la psicodelia a la cultura popular

El artista estadounidense, conocido por sus obras de colores vivos y por diseñar el primer logotipo de MTV, falleció a los 88 años, según confirmó su hijo

Peter Max, figura del arte psicodélico
El artista Peter Max posa durante su exposición retrospectiva organizada por Road Show Company, el 6 de septiembre de 2014, en el centro comercial Northbrook Court de Northbrook, Illinois (Barry Brecheisen/Invision)
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El artista Peter Max, identificado con la estética psicodélica y el arte pop de las décadas de 1960 y 1970, murió a los 88 años. Su hijo, Adam Max, comunicó el fallecimiento a ABC News el miércoles. Así lo informó la agencia AP.

Nacido como Peter Max Finkelstein el 19 de octubre de 1937 en Berlín, abandonó Alemania junto con su familia en 1938 ante la persecución del régimen nazi. Los Max vivieron una década en Shanghái, China, antes de instalarse en Haifa, Israel, y luego pasar unos meses en París. En 1953 se radicaron en Brooklyn, Nueva York.

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Durante su estancia en Shanghái, Max se interesó por el color y por la caligrafía que observaba en un templo budista cercano a la casa familiar. En Israel recibió clases del profesor Hünik, un expresionista vienés, y en París asistió a cursos de dibujo en el Louvre, donde se acercó al fovismo.

Peter Max, figura del arte psicodélico
Peter Max, el artista barbudo que impulsó formas de arte cósmico en la década de 1960, se encuentra entre algunas de sus creaciones, realizadas minuto a minuto, en su estudio de Nueva York, el 11 de noviembre de 1973 (AP/Dave Pickoff)

Ya en Nueva York, estudió anatomía, dibujo y composición en la Art Students League of New York desde 1956. A comienzos de los años 1960 abrió en Manhattan el estudio The Daly & Max Studio junto a Tom Daly, con quien realizó trabajos para libros y publicidad.

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Sus composiciones, basadas en colores intensos, collages e imágenes vinculadas con la astronomía, circularon en carteles, campañas comerciales y productos de consumo. En 1967 diseñó volantes para una reunión hippie realizada en Central Park, y dos años después apareció en la portada de la revista Life.

Peter Max, figura del arte psicodélico
El artista Peter Max trabaja en una pintura de la Estatua de la Libertad a bordo de un barco en el puerto de Nueva York, el 4 de julio de 1987, en Nueva York (AP/David Bookstaver)

En 1970, el M. H. de Young Memorial Museum de San Francisco presentó la exposición El mundo de Peter Max. También creó sellos postales y desarrolló una serie sobre la Estatua de la Libertad, obra que vinculó con una campaña para restaurar el monumento durante el bicentenario de Estados Unidos.

Max fue elegido artista oficial de la Copa Mundial de fútbol de 1994 disputada en Estados Unidos. Además, realizó la ilustración de Talk, álbum de la banda Yes, y diseñó trabajos para los Premios Grammy, el Salón de la Fama del Rock and Roll y el Super Bowl.

Peter Max, figura del arte psicodélico
El artista Peter Max, izquierda, y Yoko Ono posan juntos en Central Park, frente a un mural que combina la Estatua de la Libertad y Strawberry Fields, el 4 de julio de 1986 en Nueva York (AP/David Bookstaver)

Entre otros encargos, pintó retratos de figuras políticas y de la cultura popular, como Mijaíl Gorbachov, Barack Obama y Taylor Swift. En 2013 publicó El universo de Peter Max, un libro de memorias y reflexiones sobre su producción artística.

Adam Max recordó a su padre como una persona de “extraordinaria creatividad” y destacó “su calidez humana, su curiosidad y su manera de ver la belleza y las posibilidades en todas partes”, según el comunicado difundido por ABC News.

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