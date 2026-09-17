Cultura

Los Premios ACE ya tienen nominados y el musical vuelve a llevarse casi todas las miradas

La Asociación de Cronistas del Espectáculo confirmó las candidaturas para su edición 35, con 31 rubros en competencia. Soledad Silveyra y Moria Casán recibirán un reconocimiento a la trayectoria

Premios ACE
Los Premios ACE ya tienen nominados y el musical vuelve a llevarse casi todas las miradas
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La Asociación de Cronistas del Espectáculo anunció las nominaciones para la 35ª entrega de los Premios ACE, que distinguirá producciones y artistas de la temporada teatral 2025/2026 en 31 rubros. La ceremonia se realizará el lunes 19 de octubre en el Teatro El Nacional, será transmitida por la TV Pública y entregará por primera vez tres premios a la trayectoria.

El musical volvió a concentrar la mayor cantidad de candidaturas, como había ocurrido en las dos temporadas anteriores. Entre los títulos de ese género figuran Hairspray, Company, Billy Elliot, Charlie y la fábrica de chocolate, Invasiones I y Casi normales inmersivo.

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Los reconocimientos especiales por trayectoria serán para las actrices Soledad Silveyra y Moria Casán, y para el escenógrafo Jorge Ferrari. La entidad definió esta distinción triple como un premio especial para tres carreras del espectáculo argentino.

Vista nocturna de la Avenida Corrientes en Buenos Aires, con el Obelisco iluminado. Teatros con carteles de Hairspray, Billy Elliot y Rocky. Calles concurridas.
El musical volvió a concentrar la mayor cantidad de candidaturas, como había ocurrido en las dos temporadas anteriores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las obras y actuaciones nominadas en drama, comedia y musicales

En autoría competirán Mariano Pensotti y Grupo Marea por La obra y Una sombra voraz; Marina Carr por La niña sobre un altar; Mauricio Kartun por Baco polaco; Ricardo Hornos por Invasiones; y Gustavo Garzón por Un hombre solo es demasiado para un hombre solo.

Las candidatas a drama o comedia dramática son La niña sobre un altar, Misery, La obra, Baco polaco, Las hijas y Manifestum. Por la dirección de esas producciones fueron seleccionados Oscar Barney Finn por La niña sobre un altar, Jorge Suárez por Los pilares de la sociedad, Manuel González Gil por Misery, Mariano Pensotti por La obra, Adrián Suar por Las hijas y Mauricio Kartun por Baco polaco.

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La categoría de actriz protagónica en drama o comedia dramática incluye a Analía Couceyro por La niña sobre un altar, Julia Calvo por Misery, Julieta Díaz y Pilar Gamboa por Las hijas, Marilú Marini por Manifestum, y Susana Pampin y Alejandra Flechner por La obra.

Entre los actores protagónicos de drama o comedia dramática fueron nominados Paulo Brunetti por La niña sobre un altar, Juan Gil Navarro por Misery, Aníbal Gulluni por Baco polaco, Horacio Acosta y Diego Velázquez por La obra, y Carlos Portaluppi por Maldita felicidad.

Una mujer cubierta con abrigo y gorro empuja a un hombre sentado en una silla de ruedas sobre un escenario con fondo azul
"Misery"

En comedia competirán Sottovoce, Berlín Berlín, El estado de la unión, El chat de mamis, Tirria y Casual. Las nominadas en actuación son Lorena Vega por Sottovoce, Eleonora Wexler por El estado de la unión, Fernanda Metilli por Berlín, Berlín, Karina Hernández por El chat de mamis y Andrea Politti por Tirria.

La terna de actuación masculina en comedia reúne a Fernán Mirás por Sottovoce, Gonzalo Heredia por El estado de la unión, Pablo Rago por Berlín, Berlín, Diego Capusotto y Rafael Spregelburd por Tirria, y Diego Gentile por Casual.

Corina Fiorillo por Berlín, Berlín, Marcelo Caballero por El chat de mamis, Marcos Carnevale por Desde el jardín, Mariano Pensotti por Sottovoce, Andrea Garrote por El estado de la unión y Carlos Branca por Tirria competirán por la dirección de comedia.

En actuación de reparto en drama o comedia fueron seleccionados Mara Bestelli por Los pilares de la sociedad, Lucía Adúriz Bravo y Juan Pablo Geretto por Berlín, Berlín, Mercedes Fraile por La niña sobre un altar, Daniel Miglioranza por Desde el jardín y Maxi de la Cruz por Berlín Berlin.

Una mujer y un hombre están sentados en un sofá con las manos en alto mientras un hombre permanece de pie detrás de ellos
"Berlín, Berlín"

Las interpretaciones en obras para un solo personaje nominadas son las de Jorgelina Aruzzi por El ser querido, Luciano Cáceres por Paraíso, Paulo Brunetti por Vanya, Leonardo Sbaraglia por Los días perfectos y Arturo Puig por Buenas palabras.

El musical, con candidaturas en interpretación, dirección y áreas técnicas

La dirección general de musical, music hall o café concert tendrá como candidatos a Fernando Dente por Company y Hairspray, Rubén Szuchmacher por Billy Elliot, Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero por Charlie y la fábrica de chocolate, Mariano Demaría por Annie, Sebastián Irigo por El mago de Oz y Ricardo Hornos por Invasiones I.

Por dirección musical fueron nominados Gaby Goldman por Billy Elliot, Damián Mahler por Company y El mago de Oz, Javier López del Carril por Invasiones I, Néstor Tedesco por Anastasia y Humberto Ridolfi por Ellas son tango.

La terna de actuación femenina en musical está integrada por Alejandra Radano por Company y Hairspray, Alejandra Perlusky por Billy Elliot, Elena Roger por Invasiones I, Vanesa Butera por Company, Julieta Nair Calvo por Annie y Melania Lenoir por Casi normales inmersivo.

hairspray
"Hairspray"

En actuación masculina en musical competirán Fernando Dente por Company, Agustín “Rada” Aristarán por Charlie y la fábrica de chocolate, Campi por Papá por siempre, Sacha Bercovich por Billy Elliot, Roberto Peloni por Casi normales inmersivo, Carlos Casella por Boîte y Francisco Pesqueira por Juan, estoy en la puerta, bajá.

Las producciones de music hall o café concert nominadas son Astor, Piazzolla eterno, Ellas son tango, Juan, estoy en la puerta, bajá!, The Opera Locos y Boîte. En espectáculo de humor, las candidaturas corresponden a Llegamos tarde, de Ariel Tarico y David Rotemberg; Salud Moldavsky y amor; y Experiencia Dalia Gutman (No me calmo nada).

La categoría de revelación reúne a Damián Betular y Belén Bilbao por Hairspray, Minerva Casero por Anastasia, Joaquín Mondino Formichelli, Mateo Tognolotti y Fran Molozag por Billy Elliot, y Valentín Born Pinto por El alma de la noche.

Teatro alternativo, propuestas infantiles y rubros de producción

Las obras nominadas en teatro alternativo son Como bestias, Nido de lagarto, Bernarda, la de la casa, Las adoro, La muerte de un viajante y Hotel Monday. Por dirección competirán Marcelo Moncarz por Como bestias, Franco Verdoia por Nido de lagarto, Daniel Marcove por La muerte de un viajante, Oscar Barney Finn por Vanya, Eleonora Valdez por Bernarda, la de la casa y Florent Bergal por Hotel Monday.

Cuatro personas en un escenario de teatro iluminado con sillas, una mesa pequeña de madera y utilería
"La muerte de un viajante"

Las candidatas por actuación femenina en el circuito alternativo son Ingrid Pelicori por La muerte de un viajante, Silvina Sabater por Nido de lagarto, Yamila Ulanovsky por Como bestias, Lucía Adúriz Bravo por Las adoro, Ana María Bovo por Ruth, Noemí Frenkel por Matria y Julia Muzio por Bernarda, la de la casa.

Gustavo Garzón por Un hombre solo es demasiado para un hombre solo, Horacio Acosta por Nido de lagarto, Mariano Saborido por Las adoro, Diego Velázquez por Una sombra voraz y Alejandro Awada por La muerte de un viajante integran la terna de actuación masculina en teatro alternativo.

En espectáculos infantiles fueron nominados El mago de Oz, La flauta mágica, El superamigo imaginario, Ojo de pez, El salpicón, Migue y Lucy, una historia de rock y Remigio Verdiales, un capincho.

La música original tendrá como candidatos a Shino Ohnaga por La niña sobre un altar, Martín Bianchedi por Misery, Diego Vainer por La obra y Damián Kompel por Desde el jardín.

Charlie y la fábrica de chocolate
"Charlie y la fábrica de chocolate"

Por escenografía competirán José Ponce Aragón por Charlie y la fábrica de chocolate, Gonzalo Córdoba Estévez por Invasiones I, Company y Berlín Berlín, Cecilia Zuvialde por Nido de lagarto y Mariana Tirantte por La obra.

La terna de iluminación incluye a Matías Sendón por Invasiones I y Misery, Anteo Del Mastro y Sebastián Viola por Charlie y la fábrica de chocolate, Gonzalo Córdova por Billy Elliot, David Seldes por Company, y Mariano Demaría y Santiago Cámara por Astor, Piazzolla eterno.

En vestuario fueron seleccionados Stella Maris Müller por Anastasia, Gustavo Alderete por Hairspray, Graciela Galán por Invasiones I, Romina Lanzillotta y Catalina Rodríguez Loredo por Charlie y la fábrica de chocolate, y Sofía Di Nunzio por Billy Elliot y El mago de Oz.

Las nominaciones por coreografía corresponden a Vanesa García Millán por Company y Hairspray, Analía González por Charly y la fábrica de chocolate y Annie, Alejandro Ibarra por Anastasia y Leandro Gómez por Ellas son tango.

Cinco actores con vestuario de época gritan y levantan los brazos en un escenario oscuro; uno sostiene una espada, otro un sombrero y una mujer está en el centro
'Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires' (Carlos Furman/prensa CTBA)

En sonido competirán Gastón Brisky por Hairspray, Company y Billy Elliot, Eugenio Mellano Lanfranco por Annie, Emilio Nicoli por Ellas son tango, y Gastón Briski junto con Alejandro Zambrano por Anastasia.

La categoría de producción reconoce a Diego Romay y Omar Romay por Billy Elliot; Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg por Charly y la fábrica de chocolate; Club Media y Olga por Hairspray; CTBA, Club Media, Carlos Mentasti y Alephmedia por Invasiones I; The Stage Company por El curioso incidente del perro a medianoche; y Club Media por Company.

La 35ª ceremonia también incluirá reconocimientos para SAGAI y para Marisé Monteiro y Nacho Medina.

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